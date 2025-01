Za prostitucijo na leto porabimo 85 milijonov evrov

Belgija je kot prva država na svetu sprejela zakon, ki spolnim delavkam dodeljuje materinski dopust, nadomestilo za bolniško odsotnost, pokojnino, zdravstveno zavarovanje. Njihovo delo bo torej obravnavano kot vsako drugo. Pa pri nas? Prostitucija je že več kot dve desetletji dekriminalizirana, ni pa regulirana in zakonsko urejena. Kaj to konkretno pomeni, kaj je torej dovoljeno in kaj ne, koliko ljudi se v Sloveniji sploh ukvarja s prostitucijo? O tem, zakaj se je odločila, da bo svoje telo prodajala za užitek drugih, za nocojšnji 24UR Fokus govori 45-letnica.

OGLAS

45-letnica iz Srbije, nadela si je ime Kiki Kiki, se s prostitucijo ukvarja dobri dve leti in pol. Kot pripoveduje, izključno zaradi denarja. Imela sem malo večji dolg. In je prišel čas, ko sem morala to čim prej vrniti. Potrebovala sem tudi denar za poroko svoje hčerke. In sem se odločila. Rekla sem si; grem noter s ciljem, da zaslužim toliko denarja, kot ga potrebujem. Cilj je bil zaslužiti kakšnih 50 tisoč evrov. In sem zaslužila. Odločitev, da bo svoje telo prodajala za užitek drugih sicer še zdaleč ni bila enostavna, pravi. Ni enako kot kadar imate odnos z nekom privat. Jaz sem si rekla, da je to samo moje delo. Vsak dan sem si govorila, da je to moje delo. Zdaj se namerava umakniti in iz prostitucije izstopiti.

Prostitucija je ogromen posel. Po nekaterih ocenah svetovni letni prihodek te dejavnosti presega 170 milijonov evrov. V Sloveniji, kjer je prostitucija od leta 2003 dekriminalizirana, kar pomeni, da prodajalci in kupci spolnih storitev niso kazensko preganjani, smo po podatkih Statističnega urada leta 2023 zanjo porabili dobrih 85 milijonov evrov. Koliko ljudi se ukvarja s prostitucijo, sicer natančno ne ve nihče, pojasnjuje Polona Kovač, predsednica Društva ključ, centra za boj proti trgovanju z ljudmi. V resnici nimamo tega podatka, nihče ne ve, uradnih statistik ni. Po nekaterih raziskavah, ki so sicer že precej stare, se govori o številki med tisoč pa vse do tri tisoč ali celo več oseb v prostituciji na leto v Sloveniji. Temu pritrjuje tudi Žiga Sedevčič, zagovornik pravic seksualnih delavcev, predsednik organizacije Dobra družba. Seksualno delo v Sloveniji je ocenjeno na nekje okoli 4 tisoč ljudi, toliko se jih ukvarja s tem. Kar se tiče prostitucije, je to nekje 300 aktivnih ponudnikov na dan.

Prostitucija FOTO: Shutterstock icon-expand

V Sloveniji danes prevladuje tako imenovana stanovanjska prostitucija. Kot pojasnjuje Bojan Iršič, vodja oddelka za kriminalne združbe v Upravi kriminalistične policije, zato, ker je tako veliko bolj skrita. Modaliteta se je s prejšnjih let kar spremenila. Prostitucija se je iz klubov in masažnih salonov preselila v privatne namestitve. Ravno z namenom, da tako ostaja prikrita organom pregona. Žrtve se selijo po kakšnem tednu, 14 dneh iz večjega mesta v večje mesto, iz države v državo. Kazniva dejanja zlorabe prostitucije – dobro organizirane skupine, ki z grožnjami, izsiljevanjem in nasiljem zlasti ženske silijo v prostitucijo in jim jemljejo bistveni del zaslužka – je tako težje odkrivati in preganjati. Tik pred božično-novoletnimi prazniki so sicer celjski kriminalisti končali obsežno preiskavo kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. Prostost so odvzeli dvema tujima in dvema slovenskima državljanoma in jih ovadili zaradi 13 kaznivih dejanj. Žrtve so bile v večini primerov ženske z območja Latinske Amerike.

Razlogi za prostitucijo so različni. A večino deklet, pripoveduje Polona Kovač, v to prisilijo bodisi drugi bodisi težke življenjske okoliščine. Zelo pogosto gre za osebe, ki imajo težave z zasvojenostmi, gre za osebe, ki imajo izkušnje nasilja iz primarne družine, spolnih zlorab v otroštvu oz. nekih spolnih napadov v mladosti. Gre za osebe, ki prihajajo iz nekih zelo revnih okolij. Zloraba prostitucije – okoriščanje z njo in siljenje vanjo – je v Sloveniji kazniva. Leta 2023 je policija obravnavala 25 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in 33 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. Kolikšni pa so zaslužki? Kje je mogoče najti oglase za tovrstne storitve? Kaj vse ponujajo v erotičnih masažnih salonih? Kako je v sosednji Avstriji? Tudi o tem nocoj, v rubriki 24UR Fokus.