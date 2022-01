Kakšna je torej inventura leta 2021, še enega mračnega leta, leta negotovosti, strahu, izzivov, nenehnega oklepanja upanja? Leta, ko so bile na preizkušnji družine, družba kot celota? Ko je streslo kulturo in je zamrla solidarnost? Leta, ko so ob vseh udarcih za trenutke vznesenosti in povezanosti, kot vselej, poskrbeli naši vrhunski športniki, naš navdih? Pa tudi, kakšna prihodnost se nam obeta? O tem razmišljajo igralec in fotograf Jernej Čampelj, direktorica Mediane Janja Božič Marolt, komentator dirk Moto GP Gaber Keržišnik in rejnica Mateja Kegel.

Spremembe v družbi so neizogibne, a naj bodo spremembe na bolje. Večkrat smo dokazali, da skupaj zmoremo, da smo skupaj močnejši. Zato bodimo solidarni, ne pozabimo na sočloveka, glejmo se iz oči v oči. Za skupno dobro, za boljši jutri, za svetlejšo prihodnost vseh nas. To vam želi celotno uredništvo rubrike 24UR Fokus, ki se tudi podpisuje pod nocojšnji prispevek.