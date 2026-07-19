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Fokus

'Drugačen' Zahović z jasnim sporočilom navijačem

Ljubljana, 19. 07. 2026 09.30 pred 1 uro 4 min branja 4

Avtor:
Maja Sodja
Maribor - Olimpija

Na dan, ko bodo v New Jerseyu okronali novega svetovnega prvaka v nogometu, in na dan, ko bo v novi sezoni prve slovenske nogometne lige v prvem krogu igral NK Maribor, v 24ur Fokus ta klub postavljamo v ospredje. Gre namreč za najtrofejnejši slovenski klub z bogato tradicijo. Za klub, ki mu v mestu ob Dravi rečejo institucija. Za klub, ki je pomemben del identitete mesta ter eden njegovih najbolj prepoznavnih ambasadorjev.

Številke govorijo zase: 16 naslovov državnega prvaka, devetkratni pokalni zmagovalci, štirikratni zmagovalci superpokala, tri uvrstitve v skupinski del Lige Evropa, trije preboji v skupinski del najelitnejše Lige prvakov. Kar 14 domačih lovorik je z Mariborom osvojil Marcos Tavares, Brazilec s slovenskim potnim listom, ki je zvestobo vijoličastemu dresu potrdil s tem, da je v klubu kot igralec preživel kar 14 let. S Tavaresem smo se srečali v Ljudskem vrtu. Sem je prišel leta 2008, odigral je 592 uradnih tekem, zabil 211 golov. In čeprav je sprva mislil, da bo v štajerski prestolnici ostal le kakšno leto, je Maribor postal njegov dom: "Jaz sem prišel iz favele v Braziliji, nisem imel postelje, nisem imel hrane. In na koncu, kot sem videl na svoji zadnji tekmi ... Vse, kar se je zgodilo v mojem življenju, je zame čudež."

Klub mi je dal vrednote, še pripoveduje Tavares. Da gre za klub v katerem veljata red in disciplina, potrjuje Drago Wernig - Tata, starosta športne fotografije, ki vijoličaste spremlja že vse od leta 1998. Takrat se je NK Maribor pridružil kot uradni fotograf, bil zraven leta 1999, ko so se pod taktirko Bojana Prašnikarja prvič uvrstili med 32 najboljših ekip v Evropi. "Nekje štiri leta se je ta garnitura pripravljala pod vodstvom Bojana Prašnikarja. Vsi so že gledali tekme Lige prvakov na televiziji, ko si pa na stadionu in ko igra tvoj klub ... mravljinci po rokah," se spominja. 

Poleg začetnika evropskih pravljic Bojana Prašnikarja, so lovorike osvojili še Matjaž Kek, Ivo Šušak, Ante Šimundža, ki se je že kot napadalec v zgodovino kluba vpisal z zlatimi črkami. Pa Radovan Karanović in Darko Milanič. Za pogovor smo ga ujeli na njegovih prvih klubskih pripravah po vrnitvi v NK Maribor. Pravi, da mu je prijetno in da je motiviran. "Dejansko se veselim vsakega treninga. Spoznavam fante, tako da ne morem reči, da je enako, kot je bilo, ko sem prišel prvič. Ne morem reči, da je enako kot, ko sem prišel drugič. Veliko stvari se je spremenilo, vendar je moje dojemanje naloge, pred katero sem, ostalo isto, tako da sem zadovoljen." Vrnitev v vijoličasti klub se je zgodila popolnoma nepričakovano, nanjo ni računal, pravi: "Vendar nisem dvomil. Ko me je športni direktor Zlatko poklical, sem se odločil zelo hitro."

Zlatko Zahović v pogovoru za 24ur Fokus razkriva, da se na mesto športnega direktorja vrača drugačen Zaho, kot smo ga poznali. Soočil se je namreč z zahtevno zdravstveno preizkušnjo: "Moram reči, da nimam več nobenih težav. Enostavno pa človek takrat, v tistem trenutku večkrat preživlja vse. Kje je delal napake, zakaj je delal napake in kadar si bolan, si človek vse tudi obljubi. In jaz sem se odločil, da se tega tudi držim." 

zahovic

Podobno kot leta 2007, ko je prvič prišel v NK Maribor, zdaj spet prihaja na rezultatsko pogorišče. A to je, kot pravi, najmanjši izziv. "Znanja je več kot dovolj. Stvari se morajo povezati, da je ta energija in to znanje povezano. In ko bo to povezano, bo dosti lažje." Na tribunah Ljudskega vrta pričakuje veliko podporo, saj so navijači z njegovo vrnitvijo dobili upanje. Hvaležen je, da so ga tako lepo sprejeli, si pa želi, da bi vsi skupaj naredili korak naprej: "To pomeni brez nekega nasilja, brez bakel. Če je možno, naj enostavno naredijo to mesto, ta klub spoštljiv tudi po tej plati. Korak naprej." 

Vprašali smo ga tudi, v kakšnim odnosih je z Nogometno zvezo Slovenije. Pojasnil je, da so bili ti napeti že od samega začetka, da ni bilo komunikacije: "Jaz sem se počutil kot kot človek, ki prinaša uspehe, za vse ostalo sem pa nepomemben."

Še več vsebine nocoj v 24ur Fokus v oddaji 24ur. O srčnosti in pripadnosti, ki krasita tako mesto kot klub, pripoveduje radijska trojica, ki ustvarja priljubljeno satirično oddajo Toti reporter Milan. Kaj nogometašem pomeni igrati za NK Maribor pojasnjujeta kapetan Ažbe Jug in vezist Žiga Repas. Zakaj Maribor potrebuje Zlatka Zahovića in Darka Milaniča - najuspešnejši nogometni tandem - pa razlagata naša športna novinarja in komentatorja Jan in Tomaž Lukač. Ob 19ih!

884x150 clanek 24ur Fokus Maja Sodja
nk maribor klub nogomet zahovic milanic

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KOMENTARJI4

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okioki
19. 07. 2026 10.35
Ne boš dolgo ne ti ne Milanič..
Odgovori
0 0
Barikus
19. 07. 2026 10.11
Bo kupil Šmarno goro 🤣
Odgovori
+0
1 1
brabusednet
19. 07. 2026 09.57
Preveč zaposlenih in preveč denarje si delijo.Potem pa zmajnka za igralce.
Odgovori
+2
3 1
Dule saviic
19. 07. 2026 09.43
Zaho viola
Odgovori
+1
2 1
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