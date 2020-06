'Zaklad, ki ga otrok nosi s seboj'

Martin Krpan, Sneguljčica, Rdeča kapica, Muca Copatarica, Piki Jakob, Maček Muri ... je le nekaj znanih literarnih junakov, ki so jih vizualno oblikovali slovenski ilustratorji. Dali so jim podobo, dušo, karakter in tako tudi večnost. Ker so ilustracije medij, ki ga vsi razumejo, in ker otroci potrebujejo junake.

Hinko Smrekar, Ančka Gošnik Godec, Jelka Reichman, Alenka Sotler, Marjanca Jemec Božič, Matjaž Schmidt, Marlenka in Marija Lucija Stupica ... in še bi lahko naštevali. Novinarka Tina Kristan nocoj predstavlja štiri – Zvonka Čoha, Majo Kastelic, Lilo Prapin Hano Stupica. Z njimi je govorila o tem, kaj je dobra ilustracija, kako oni delajo, kako poteka njihov ustvarjalni proces, zakaj otroci potrebujejo kakovostne knjige in ali se slovenska ilustracija lahko kosa s svetovno. Lahko se.



"Ilustracija je eden od medijev, ki je najbolj preprost, razumejo ga vsi - od pradojenčka do neandertalca,"pravi Zvonko Čoh, ilustrator in avtor risanih filmov, z Milanom Eričem sicer avtor prvega slovenskega animiranega celovečerca Socializacija bika?, tudi nagrajenec Prešernovega sklada, prejemnik nagrade Hinka Smrekarja, največjega priznanja na področju ilustracije pri nas, pa tudi Levstikove nagrade za življenjsko delo. Veliko sodeluje z Andrejem Rozmanom Rozo, ilustriral je številne pravljice, tudi serijo knjig o Kekcu, pa zbirko otroških ljudskih pesmi Enci benci na kamenci.

"Dobra ilustracija je tista, ki te pelje malo dlje. Ki ti postavi kakšno vprašanje več. Da ni ilustracija v funkciji termina ilustrativno, da ni samo ponavljanja nečesa, kar je že tam, ampak dopolni, lahko celo nasprotuje. Imaš v tem formatu slikanice na voljo toliko prostora za neke vzporedne zgodbe, to je tudi nekaj, v čemer jaz najbolj uživam in verjamem, da tudi ostali ilustratorji. Si lahko privoščiš ta mala veselja, neke svoje zasebne šale, kar dodaja vsebini." Tako pa pojasnjuje Maja Kastelic, ilustratorka, poznana doma in v tujini. Veliko dela s tujimi založbami, ne dolgo nazaj je v Švici izšla slikanica o življenju in delu znamenitega danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena z njenimi ilustracijami. Dobila je že plaketo Hinka Smrekarja, njena slikanica Deček in hiša se je uvrstila v izbor 200 najboljših otroških in mladinskih knjig z vsega sveta, ki ga vsako leto pripravi münchenska Mednarodna mladinska knjižnica, zanjo pa je prejela tudi Levstikovo nagrado in nagrado Kristine Brenkove za najlepšo izvirno slovensko slikanico.

Več o slikanicah za otroke, o slovenskih ilustratorkah in ilustratorjih pa nocoj v Fokusu.