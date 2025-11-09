Svetli način
Najdražji zapor v Dobrunjah v primežu ovadb, odločb in sporov

Ljubljana, 09. 11. 2025 07.20 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Brigita Potočnik
Komentarji
81

Na obrobju Ljubljane, v Dobrunjah stoji najdražji moški zapor pri nas, vreden 86,5 milijona evrov. Namesto, da bi v njem potekala izobraževanja pravosodnih policistov v pričakovanju selitve zapornikov iz prenatrpanega zapora na Povšetovi, zapor tudi dobrega pol leta po vloženi vlogi še vedno nima uporabnega dovoljenja. Z njim se ukvarjajo inšpekcija, policija, tožilstvo, v ozadju je še spor pravosodnega ministrstva z glavnim izvajalcem družbo CGP zaradi plačila del. Zaporniki na Povšetovi pa medtem vlagajo odškodninske zahtevke zaradi slabih bivanjskih pogojev.

Zapor v Dobrunjah stoji na degradiranem območju nekdanje gramoznice, zasute z gradbenimi odpadki. Koliko je bilo teh odpadkov, ki jih je bilo treba z gradbišča zapora odpeljati, je vprašanje, zaradi katerega je počilo med ministrstvom za pravosodje in glavnim izvajalcem projekta družbo CGP d.d. Pravosodna ministrica v odstopu Andreja Katič, ki je spregovorila za Fokus, je prepričana, da precej manj, kot navaja CGP. Ministrstvo zato ne namerava plačati dodatnih 5,1 milijona evrov, kolikor za njihov odvoz zahteva CGP.

Kdo in kam je vozil gradbene odpadke, kaj pravijo na to v CGP, ki je glavni izvajalec gradnje zapora v Dobrunjah, in zakaj zapornikov ne bodo selili v Dobrunje decembra, kot je bilo načrtovano? Nocoj ob 19.00 v rubriki 24UR Fokus.

Zapletov, povezanih z gradnjo zapora, je še veliko. Zaradi gradbenih odpadkov se z enim največjih državnih gradenj, ukvarja okoljska inšpekcija. Namesto na legalne deponije so gradbene odpadke z gradbišča vozili kar v naravo. Okoljska inšpekcija je doslej izdala štiri inšpekcijske odločbe. Tako kot v aferi domnevnih fiktivnih poslov na Slovenskih železnicah se tudi v tej zgodbi pojavlja ime avtoprevoznika Antona Grandovca. Ta je sicer v pogovoru z nami nelegalno odlaganje zanikal. Od 34 identificiranih lokacij je bil do zdaj sum nezakonitega odlaganja potrjen na šestih lokacijah.

Z gradbenimi odpadki so povezane tudi kazenske ovadbe. Doslej jih je bilo na policijo in tožilstvo vloženih kar nekaj. Nazadnje prejšnji mesec, ko je to storila okoljska inšpekcija. Razlog je po naših informacijah sum ponarejenih evidenčnih listov, ki sicer vsebujejo podatke o količini in lokaciji odloženih odpadkov.

Kazensko ovadbo je vložilo tudi pravosodno ministrstvo. Zoper neznanega storilca, pojasnjuje pravosodna ministrica v odstopu Katičeva. Tudi v tem primeru zaradi suma ponarejenih evidenčnih listov. "Smo ugotovili, da so bili evidenčni listi izdani na takšen način, da je vsako minuto šel en velik tovornjak z gradbišča, kar je praktično nemogoče. Vse, kar imamo v zvezi s tem, smo predali tožilstvu in bili tudi zaslišani v določenem postopku. Pri meni se je tudi že oglasila policija," pravi Katičeva.

Še ena težava. Dobrega pol leta po vloženi vlogi zapor v Dobrunjah še vedno nima uporabnega dovoljenja. Razlog so tehnične pomanjkljivosti, ki jih je avgusta ugotovila komisija za tehnični pregled Ministrstva za naravne vire in prostor. Rok za njihovo odpravo je bil 28. oktober, a je ministrstvo rok na zahtevo investitorja podaljšalo na 12. november.

Novi zapor stoji, zaporniki pa vlagajo odškodninske zahtevke

Kljub temu, da najdražji zapor v Dobrunjah stoji, zaporniki še naprej ostajajo v utesnjenem ljubljanskem zaporu na Povšetovi in vlagajo odškodninske zahtevke. Do danes je Slovenija izplačala zaradi slabih bivanjskih razmer v zaporih dobrih 400.000 evrov odškodnin.

In kdaj končno bodo zapornike s Povšetove ter iz moškega odprtega zapora na Igu preselili v Dobrunje? Januarja prihodnje leto, odgovarja generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše. Pri selitvi pa ne bodo pomagali tujci, razlaga Perše spremenjeni načrt selitve. "Smo se pogovarjali o možnosti in tudi vzpostavili kontakt s kolegi Avstrijci, ki imajo za to primerna sredstva, predvsem v smislu avtobusov. Vendar smo nekako se potem dogovorili drugače, tako bodo prišli na pomoč pravosodni policisti iz drugih zavodov."

Gradnje ženskega zapora ne bo

Medtem ko je moški zapor v Dobrunjah zgrajen, čeprav brez uporabnega dovoljenja, pa naslednje leto propade pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo prav tako potrebnega ženskega zapora na Igu. Razlog je, pojasnjuje ministrica v odstopu Katič, da v proračunu za to ni denarja. "Želeli smo opraviti določena dela tako, da bi gradbeno dovoljenje ohranili, vendar je bilo zadnje javno naročilo neuspešno. Zaradi tega, ker so ponudbe, ki smo jih pridobili, presegale sredstva, ki jih imamo na razpolago."

 

 Po vseh letih dogovarjanj, načrtov in celo pridobljenem gradbenem dovoljenju tako začetka gradnje ženskega zapora na Igu ne bomo dočakali niti pod to vlado.

Zapor v Dobrunjah zaporniki gradbeni odpadki inšpekcija uporabno dovoljenje
KOMENTARJI (81)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pikopiko
09. 11. 2025 08.55
NITI ENE, niti ene zadeve ne znajo naredit tako kot je treba. NITI ene.
ODGOVORI
0 0
tornadotex
09. 11. 2025 08.51
Bruh...tudi zapora niso sposobni zgraditi tako kot je treba...le kaj je z temi ljudmi,ki se gredo investicije..
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
09. 11. 2025 08.49
+0
povsem logično je da zaporniki vlagajo razne odškodninske zahtevke... to je konstanta tudi bivšega komunista lažnivega janše...Če lahko on ...lahko tudi oni ...ali se ima mogoče on za nekaj več ...z več pravicami....???
ODGOVORI
3 3
Še89sekund
09. 11. 2025 08.46
+4
Ta dražava je opravilno nesposobna ,v letih samostojnosti se je pokazalo da nismo sposobni imeti lastne moderne razvite države . Smo enostavno prebutast in preveč lopovski narod za to.
ODGOVORI
5 1
SDS_je_poden
09. 11. 2025 08.48
+2
Butasti še niti ne, bolj pohlepni in lopovski. Dokler se bo na državo gledalo kot na neko bogato teto iz Amerike, ki se jo lahko samo ožema za denar, toliko časa ne bo bolje. Država smo mi vsi, mi vsi plačujemo za te gradbene nategune.
ODGOVORI
3 1
Albert Konečnik
09. 11. 2025 08.53
Še89sekund, točno tako je kot si zapisal. nobene resnosti, nobene poštenosti, nobene sposobnosti za državljane narediti kaj koristnega in dobrega v vseh teh letih naša politika ni pokazala. Edina sposobnost, ki so jo pokazali, je nesramno bogatenje določenih posameznikov. Če bi bilo vsaj malo pravice, bi bil nov zapor premajhen za vse te fakine. Pa brez luksuza kot si ga naši zaporniki želijo.
ODGOVORI
0 0
Prelepa Soča
09. 11. 2025 08.45
+7
Še nisem slišal, oz. nikjer prebral, da bi zaporniki v azijskih, južnoameriških, afriških in še marsikaterih zaporih, vlagali tožbe zaradi slabih pogojev bivanja 🤪. Pa komu mar, kako živijo, če si pošten, ne greš v zapor. Pri nas as imajo še predooobre pogoje.
ODGOVORI
7 0
PoldeVeliki
09. 11. 2025 08.44
+0
Sv9bod pristaja na luksuz za zapornike predvsem tihotapce.
ODGOVORI
2 2
Uporabnik1812060
09. 11. 2025 08.43
+5
Kako je sploh možno, da je zapornikom dovoljeno vlagati odškodninske zahtevke??? Pa kdo je tu nor? V zaporu, kjer jih delovni ljudje futramo in preživljamo, niso pristali brez razloga, ampak, ker so vzganjali kriminal. Ma res no, kam smo prišli, da ujčkamo kriminalce.
ODGOVORI
5 0
Killing of Hind Rajab
09. 11. 2025 08.45
-1
vprašaj matoza in bivšega komunista lažnivega janšo...on večkrat kruli da smo pred zakoni vsi enaki.
ODGOVORI
1 2
Korošec77
09. 11. 2025 08.43
+5
Zaporniki vlagajo pritožbe za odškodnine zaradi bivanjskih razmer na Povšetovi??? Pa ka to je hec ali....?
ODGOVORI
5 0
vevse
09. 11. 2025 08.43
+1
Lahko bi se reklo”zapor gradijo izvajalci za izvajalce”.!
ODGOVORI
1 0
PoldeVeliki
09. 11. 2025 08.42
+4
To ni zapor to je hotel.
ODGOVORI
4 0
Delavec_Slo
09. 11. 2025 08.40
+5
Zapor, po pravem bi moral bit tak, kot smo jih videli v kakem filmu, zato pa smo tam kjer smo,ker z zaporniki ravnamo lepše in boljše kot s poštenimi državljani!
ODGOVORI
6 1
SDS_je_poden
09. 11. 2025 08.42
-2
No, oprosti, tudi zaporniki so ljudje in si zaslužijo neke normalne bivalne razmere. Menda le nismo južna Amerika, kjer zapore vodijo tolpe in si morajo zaporniki kupovati hrano.
ODGOVORI
0 2
agent.brinko
09. 11. 2025 08.54
tudi tukaj so tolpe in sicer v politiki
ODGOVORI
0 0
nagec123
09. 11. 2025 08.40
+4
Postali smo ultra zakomplicirani na vseh področjih in folku to ni všeč,kdaj vam bo to jasno?
ODGOVORI
4 0
SDS_je_poden
09. 11. 2025 08.40
+1
5,1 mio € za odvoz in deponiranje odpadkov? CGP a ste 50 metersko jamo izkopali?
ODGOVORI
2 1
2fast4
09. 11. 2025 08.38
+4
Ene stvari ne znajo speljati brez problemov... Ali imajo dovolj močan wifi in Niko, ki jih bo božala in jim govorila o pravicah glede vlage v prostoru...
ODGOVORI
6 2
Delavec_Slo
09. 11. 2025 08.41
+2
Nika že čaka na svojo celico!
ODGOVORI
2 0
Vera in Bog
09. 11. 2025 08.37
+2
Čim je SD vemo da bo propad. Od Kube do Slovenije vsi so isti
ODGOVORI
5 3
presnet
09. 11. 2025 08.35
+8
Dokler se bo v javni upravi zaposlovalo družinske člane in prijatelje ter politično korektne ljudi, bomo tu, kjer smo zdaj - nikjer.
ODGOVORI
8 0
yoej
09. 11. 2025 08.34
+17
Kdo si je izmislil luksuz za zapornike !!!
ODGOVORI
17 0
presnet
09. 11. 2025 08.41
+4
Mislijo v naprej, za ziher, če bo treba kdaj sedet.
ODGOVORI
4 0
Nikdar več
09. 11. 2025 08.42
+3
Tisti, ki se zavedajo, da lahko tudi sami pristanejo tam, pa jih še niso dobili...
ODGOVORI
3 0
Murkovzos
09. 11. 2025 08.34
+2
Potrebovali smo slabih 20 let populizma in odpovedala je vsa logika... Niti debirokratizacija ne more rešiti nič, ker smo vmes spregledali, da se nam je razpasla popolna neodgovornost in plenjenje. Vsi bi samo zase... Sedaj prihaja to še v zasebni sektor. Če imaš peneze se vse da... Dobra juhica nas čaka!
ODGOVORI
2 0
owlic
09. 11. 2025 08.33
+11
kakšne odškodninske zahtevke zapornikom nekej... saj niso v hotelu...
ODGOVORI
11 0
Semek
09. 11. 2025 08.33
+8
ene stvari ne znajo spelat
ODGOVORI
8 0
