Zaradi ZDA strah pred odpuščanji tudi pri nas

OGLAS

Gospodarstvo z negotovostjo pričakuje 2. april, ko bo jasno, ali je Donald Trump s carinami, ki bi lahko svet pahnile v trgovinsko vojno, mislil resno ali pa gre za enega od njegovih pogajalskih trikov. Na kocki je ogromno in posledice bomo čutili prav vsi. Najbolj prodajano slovensko vino na ameriškem trgu je sivi pinot Avia iz Kleti Brda. Že prihodnji mesec bi se lahko na ameriškem trgu, kjer prodajo od 10 do 13 odstotkov vsega svojega vina, krepko podražilo. Ameriški predsednik Donald Trump namreč grozi z 200-odstotnimi carinami na evropska vina in druge pijače. Če zdaj na policah ameriških trgovin stane od 9 do 10 dolarjev, bi že prihodnji mesec lahko steklenica tega vina stala več kot 15 dolarjev, pojasnjuje vodja področja prodaje na tujih trgih Andrej Brun. Kar pomeni, da ciljna skupina kupcev po njem verjetno ne bo več posegala. Letno sicer samo Avie v ZDA prodajo okoli pol milijona litrov. Ker je to vino prilagojeno ameriškemu okusu, ga ne morejo enostavno prodati na drugih trgih. Upad prodaje na ameriškem trgu pa lahko zanje v najbolj skrajnem primeru pomeni tudi to, da bi morali odpuščati. Da se to ne bi zgodilo, se že vnaprej usmerjajo na druge trge. Ob tem pa poskušajo dvigniti raven vin v prodaji na ameriškem trgu s t. i. 'premiumizacijo'. Ameriški trg je izredno pomemben tudi za novomeško podjetje Akrobat, kjer izdelujejo trampoline in trampolinske parke in so v tem eni najboljših na svetu. Izdelujejo tudi trampoline za domačo uporabo, ki ga imata doma med drugimi tudi pevka Pink in celo Elon Musk. Ko govorimo o ameriškem trgu, je najpomembnejši sam izdelek, pravi lastnik in direktor podjetja Akrobat Primož Staniša. "Naša naloga je v prvi vrsti to, da naredimo nekaj, kar Američani hočejo. Se pravi, če imamo mi drugačen izdelek, ki ga nihče drug ne ponudi, bodo to plačali. Denarja pa je v Ameriki dovolj." Iz prvih carin so bili Akrobatovi produkti izvzeti, tudi napovedane recipročne carine jih načeloma ne bi smele zadeti, pravi prav tako lastnica in direktorica Akrobata Mateja Penca Staniša. "Načeloma že, če ostanemo na istem, bo to v redu, razen seveda, če bo ta DDV, ki ga tudi omenjajo kot del nekih carin, potem pa seveda ne bo produkta v Evropi, ki ne bi bil zelo močno obdavčen."

S čim vse grozi Donald Trump, kako daleč je pripravljen iti, kaj konkretno lahko pričakujemo in kako se na to pripravljajo v podjetjih, kot sta Klet Brda in dolenjski Akrobat? Nocoj v 24UR Fokus.

In ravno to je zaskrbljujoče. Trumpov izvršni ukaz o carinah je namreč veliko širši, ne gre le za carine, opozarja profesor Mojmir Mrak. Za povračilne ukrepe naj bi med drugim gledali tudi tečajne politike posameznih držav in davek na dodano vrednost. "Gre za jasen dokaz, da to, kar smo se zadnjih 40 let pogovarjali, dogovarjali in kjer je Amerika imela tudi zelo močno vlogo pri tem kreiranju globalnega trgovinskega reda, s čimer se zdaj enostransko na veliko ne samo opušča, ampak gre direktno proti temu. Stroške tega pa bomo nosili vsi skupaj," pravi profesor Mrak. Če bodo te carine res uvedene, bo tudi slovenska gospodarska rast nižja, so že napovedali tudi v Uradu za makroekonomske analize in razvoj. In če bo gospodarska rast nižja, to pomeni manj prihodkov. In posledice bomo čutili vsi.