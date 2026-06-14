Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Fokus

Že otroci tekmujejo v hujšanju

Ljubljana, 14. 06. 2026 11.21 pred 9 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Tea Šentjurc
Skinnytok

Ekstremna, nezdrava vitkost je znova v modi. Ne jej, več hodi, več telovadi, bodi discipliniran, nam kričijo podobe na družbenih omrežjih. Vitkost je statusni simbol, simbol uspeha, discipline, tudi pridnosti. Posledice pa so lahko strahotne, gre za zelo nevaren trend in tako kot debelost je tudi podhranjenost zelo nevarna za naše zdravje. Najbolj so na udaru najstnice in najstniki, ki celo tekmujejo v hujšanju.

Zadnjih 20 let je veljalo, da so močna, zdrava telesa boljša, lepša od pretirano vitkih, zdaj pa se, kot kaže, vrača star ideal: biti čim bolj suh. Na družbenih omrežjih videi z nasveti za ekstremno hujšanje dobivajo milijone ogledov.

Za motnje hranjenja sicer ne moremo kriviti izključno družbenih omrežij, pojavljajo se od nekdaj. Jih je pa zdaj znova nekaj več, pravi prim. asist. dr. Karin Sernec, dr. med., ki vodi Enoto za motnje hranjenja na Psihiatrični kliniki v Ljubljani. ''Anoreksija nervoza je stabilna. Približno en odstotek populacije. Bulimija nervoza – številke zelo naraščajo. Kažejo na pet in več odstotkov.''

Ob tem pa sta se pojavili še dve novi: ortoreksija in bigoreksija. Pri prvi gre za obsedenost z zdravo, biološko neoporečno hrano, ko človek posledično izloča vse več hranil, pri drugi pa za obsedenost z mišičastim telesom. ''Spet, kaj pa je narobe s tem, če poskrbiš za svojo telesno kondicijo, da si fit. Vse v redu, tisti trenutek, ko to postane 24-urna preokupacija, ki nas moti oz. onemogoča normalno funkcioniranje na šolskem ali službenem področju, družinskem področju, v širšem socialnem področju, potem pa je to nekaj bolezenskega.''

In trendi so pri tem dodaten dejavnik. Saj so motnje hranjenja na nek način nalezljive, pojasnjuje dr. Sernec. ''To pomeni, da če je moja sošolka zelo shujšala, pa ji zato druge sošolke zavidajo, se bom jaz začela spraševati: ''Kaj pa, če bi še jaz malo shujšala?''. Ampak ob tem je ključen faktor, ključna zadeva ta, da se tega ne bo začela spraševati punca, ki ima ustrezno samopodobo in samospoštovanje.''

Skinnytok
Skinnytok
FOTO: Posnetek zaslona

TikTok je že pred letom dni onemogočil ključnik #skinnytok, kljub temu pa trend ekstremne vitkosti na družbenih omrežjih ni usahnil. Zdaj obstajajo drugi ključniki, zaprte skupine na družbenih omrežjih in kar je precej pogosto tudi pri nas, viber skupine sošolk in sošolcev, kjer eden drugega spodbujajo, naj ne jedo, tekmujejo v hujšanju.

''On ima ta občutek, v resnici to ne drži, ampak on ima občutek, da se nikjer ne more res dokazati. Bo šel pač na tisto, čemur rečemo negativno samopotrjevanje, in to so lahko ali psihoaktivne snovi ali hujšanje. In te skupine se potem med seboj povezujejo zato, da se spodbujajo v tem in tekmujejo,'' pojasnjuje dr. Sernec.

In motnje hranjenja se lahko razvijejo že zelo zgodaj. ''To je bilo včasih pri trinajstih, štirinajstih, petnajstih, danes je pa to pri sedmih, desetih, dvanajstih letih. In vedno je to anoreksija.''

manekenka
manekenka
FOTO: Reuters

In kako jim pomagati? ''Strokovna doktrina pravi: nikoli, nikoli našemu otroku ne slikamo njegove telesne podobe na nek neugoden način,'' pojasnjuje dr. Sernec. Tako pri debelosti kot pri podhranjenosti.

''Mi ne rečemo: debel si, daj nekaj naredi, daj manj jej, ampak rečemo: kako se počutiš? Imam občutek, da si žalosten, da se ti nekaj dogaja. Dajva se pogovoriti o tem. Naštejemo to, kar opažamo, in potem vprašamo: lej, rad te imam, ni mi vseeno, kaj se dogaja s tabo, jaz sem pomislil, da imaš to pa to. In celo zato je statistika narejena. 4,2 kroga ponovitev tovrstnega soočenja s svojim otrokom moramo narediti, preden bo otrok potem rekel: Ja, res je, težavo imam.''

trendi moda vitkost hujšanje anoreksija motnje hranjenja sernec gibanje hrana fokus šentjurc

Ko se srce ustavi: kdo pride dovolj hitro?

24ur.com Kdaj je otrok prekomerno težak oziroma debel?
24ur.com Pasti ekstremnih prehranjevalnih in vadbenih režimov
24ur.com BLOG: Pasti sodobne fitnes industrije
24ur.com Obsojanje ljudi z debelostjo ne pomaga in pogosto naredi še več škode
24ur.com Debelost ni stvar volje. Zakaj telo pogosto sabotira hujšanje?
24ur.com Zakaj želi telo pogosto kilograme pridobiti nazaj?
24ur.com Kronična bolezen sodobnega časa se širi med otroki in mladostniki
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enajstdvanajst1
14. 06. 2026 11.31
takšne suhice kot na sliki so enako grde kot tiste ki so predebele....Bi pa vsekakor raje imel bolj suho kot bolj debelo. Lahko pa vsekakor popraviš viidez če si zenska da se urediš nališič da izgledas mikavno
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Še vedno trdi, da je biološki oče otrok Michaela Jacksona
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
Mlečni zdrob: enostavno in hitro pripravljen zajtrk
Mlečni zdrob: enostavno in hitro pripravljen zajtrk
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
zadovoljna
Portal
Tako lepa je danes hči slavnega igralca
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
vizita
Portal
Dieta ruskih balerin: V enem tednu do pet kilogramov manj
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
cekin
Portal
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
moskisvet
Portal
Zdravniki svarijo: Tega ne bi smeli početi po 17. uri
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
dominvrt
Portal
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
okusno
Portal
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
voyo
Portal
Moje sonce
NeRealno
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758