Zgodbe ulic našega mesta

Mnoge od teh zgodb pripovedujejo drugačne ture. Na nekaterih od njih je bil s snemalno ekipo novinar Miha Drozg. Zgodbe izza njih bo predstavil nocoj v 24UR Fokus.

Veste denimo, kje je Jugoslavija v košarki premagala velike Združene države Amerike? Kje se je eden najboljših slovenskih smučarjev vseh časov Rok Petrovičs pankerji pogovarjal o glasbi in poeziji? Kje je stal prvi mariborski most čez reko Dravo? To so skrivnosti, ki jih razkrivajo tako imenovani urbani sprehodi, ture, ki slikajo drugačna mesta. Pozabljena, skrivnostna, alternativna.

Dve takšni turi - pankersko in športno - v Ljubljani vodi Esad Babačić. Pevec in pisec besedil pri pankovskem bendu Via ofenziva. Pesnik, ki si je že kot mladoletni fant odre delil s pesniškimi velikani, doslej pa izdal 13 pesniških zbirk. Športni novinar in publicist, ki je spisal dve športni monografiji - avtorizirano biografijo Dejana Zavca - Trdobojec in knjigo o slovenskem hokejskem čudežu - Banda. Bil je tudi pobudnik akcije Verjemi v svoj koš za obnavitev in oživitev zapuščenih košarkarskih igrišč po Sloveniji. "Pank in šport sta ... v bistvu zame eno, ravno zaradi tega igrišča za menoj, kjer sem preživel svoja adolescentska leta in v bistvu podnevi je bila košarka, zvečer je bil pa pank," na ljubljanskem Vodmatu pripoveduje Babačić.

"Vodmat je lokacija, na kateri sta se pank in šport združila. Vsaj za trenutek. Glede na to, da so se tukaj nekoč zbirali mladi in igrali košarko cele dneve praktično./ ... / In vodmat je bil pa tudi prizorišče pank-rock scene, vsaj dela pank-rock scene. Z Vodmata je skupina Berlinski zid. Zelo zelo zelo pomembna pank skupina. Potem je z Vodmata tudi skupina Via ofenziva, vsaj en del skupine / ... / tako da je to v bistvu erogena cona pank ture."



Športno-zgodovinski kolesarski izlet po Ljubljani sicer Babačić vedno začenja pred Sokolskim domom na Taboru. Posebne zgodbe nosi tudi ljubljanska železniška postaja. "Železniška postaja je bila tudi na nek način pomembna zato, ker se pank za mnoge končal ravno tukaj, z odhodom v vojsko. Brane Bitenc je pel ... vojak ... hočem bit vojak, kaj je narobe z mano. Mi smo šli v vojsko in se nismo praktično več vrnili. Svet se je sesul, vse, kar je bilo prej, se je sesulo in tudi pank se je počasi sesul. In zato je železniška postaja kot nekakšen simbolični konec tega obdobja panka,"med drugim pripoveduje Babačić.

Feministična, postkomunistična, altrenativna tura, pa tura, ki razkrije zgodbe ženske literarne Ljubljane ... Pa LGBT tura in tura z ogledi ulične umetnosti ... te in še druge drugačne, alternativne ture obstajajo. Kolesarske poti po Mariboru, ki razkrijejo javne spomenike in umetniške intervencije. Pa ture o mostovih, ture o skrivnostih pokopališč ... Ture, ki ne predstavljajo zgolj znamenitosti, pač pa tudi zgodbe, vse bolj vznikajo tudi v nekaterih drugih slovenskih mestih.