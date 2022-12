Življenjska bitka Anite Ogulin

Ko je treba pomagati ljudem v stiski, Anita vedno in brez izjeme ponudi pomoč. Brez dvoma gre za največjo humanitarko pri nas, ki je na noge postavila že številne humanitarne projekte. Med njimi je tudi nadvse uspešna Veriga dobrih ljudi, ki s finančno pomočjo, prehranskimi paketi in izobraževanji pomaga družinam v stiski. Toda kdo pa ob strani stoji Aniti Ogulin, zdaj, ko je sredi največje življenjske preizkušnje? Da bi to videli na lastne oči, so na teren odšli vsi štirje voditelji informativne oddaje 24UR. In imeli so kaj videti. 24UR Fokus bo na sporedu v soboto, 24. decembra, v oddaji 24UR ob 18.55.