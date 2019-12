'Zlomim se nekajkrat na mesec ... Za solzami naredimo strategijo in pomagamo'

To, kar slišijo na terenu kolegi s projekta Botrstvo, Verige dobrih ljudi, projekta Humanitarček in mnogi drugi humanitarci in humanitarke po državi ... je realnost za marsikoga.

Nocoj v rubriki 24ur Fokus nastopata dve humanitarki – Anita Ogulin in Ninna Kozorog. O pomoči drugemu, humanitanosti. O stiskah, ki sta jih ali jih doživljata sami. O tem, kar te zlomi, in upanju. To ni le Fokus o teh dveh humanitarkah, je zgodba o prav vseh, ki pomagajo/pomagate drugim. O stiskah ljudi in luči, ki je v vseh nas. Predvsem pa sistemu, ki mu s humanitarnostjo nočemo, ne moremo in ne želimo dati odveze.

Ne zamudite Fokusa nocoj v oddaji 24ur.