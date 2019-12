Zvočna kakofonija, ena glasba čez drugo iz zvočnikov lokalov in gostiln

Bojan Cvetrežnik – ki je akademski glasbenik in glasbeni pedagog, sodeloval je s številnimi umetniki in skupinami, med drugim verjetno najbolj znan po zasedbi Terrafolk – je razložil, kako pomemben je nastop na ulici za glasbenika. "Glasbenik vedno potrebuje svoj repertoar preizkusiti v resnični situaciji in ker nimamo ključev velikih koncertnih dvoran, je ulica pripraven prostor za nekatere zvrsti. Pri učencih se je izkazalo, da nastopi na ulici izredno povečajo tempo učenja, motivacijo, koncentracijo."

Tudi svoje učence violine vozi igrat na ulico. Tudi sam je v preteklosti veliko nastopal po ulicah Evrope; kakšne so razlike med Slovenijo in drugje, razlaga novinarki Maji Sodja za nocojšnji 24UR Fokus.

Cvetrežnik in tudi še ena glasbena legenda, glasbeni producent Janez Križaj, ki je sodeloval z mnogimi pomembnimi slovenskimi in tujimi skupinami, opozarjata, da so največja prepreka ulični umetnosti in razvoju kulturnega turizma divji ulični zvočniki. V Sloveniji je tega v izobilju, iz njih pa lahko na en sam trg ali eno samo ulico vdirajo tudi tri glasne glasbe naenkrat, ki prihajajo iz zvočnikov bližnjih gostinskih lokalov in trgovin.