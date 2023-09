Generalni direktor Policije: zadnjo besedo glede izbire bosta imela Upravno sodišče in KPK

Razpis za novega generalnega direktorja Policije sicer že nekaj tednov močno odmeva v javnosti, in sicer zaradi opozoril, da zdajšnji začasni generalni direktor Jušić ne izpolnjuje predpisanih pogojev, ki jih za zasedbo Generalnega direktorja Policije zahteva vladna Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in naslovih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Ta pravi, da mora imeti kandidat najmanj 15 let delovnih izkušenj v Policiji in najmanj osem let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju.

Jušićevo ime bi bilo tako lahko že jutri na dnevnem redu vlade. Na Ministrstvu za notranje zadeve so sicer skopi z informacijami in pravijo le, da bodo javnost o nadaljnjih korakih ministra pravočasno obvestili.

Kandidat za generalnega direktorja mora imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj v Policiji in najmanj osem let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju.

Jušić naj bi v prijavi trdil, da vodstvene izkušnje izpolnjuje, ker je sedel na mestu pomočnika komandirja Policijske postaje Koper in na mestu pomočnika vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi v Kopru. Na drugi strani so opozorila in tudi odločitve Upravnega sodišča v drugih upravnih sporih, da pomočniška dela niso vodstvene funkcije.

Že včeraj so nam na Komisiji za preprečevanje korupcije sicer potrdili, da bodo uvedli tako imenovani predhodni preizkus, v katerem bodo ugotavljali tudi, ali je pri omenjenem odločanju prišlo do kršitev integritete in ali so bili člani komisije podvrženi političnim pritiskom. Uradno so nam sicer na KPK-ju, ki ga vodi Robert Šumi, odgovorili, da nam več informacij o zadevi trenutno ne moremo posredovati.

Že med postopkom je nekdanji vršilec dolžnosti Boštjan Lindav napovedal, da bo, če bo Uradniški svet Jusiću priznal zahtevane vodstvene izkušnje, odločitev izpodbijal na Upravnem sodišču. Danes je pred kamero novinarja Anžeta Božiča stopil njegov odvetnik Gregor Verbajs . Pravi, da se bosta z Lindavom o tožbi odločila takoj, ko bosta prejela sklep. " Če je tako, kot kaže, da je, potem bova sprožila upravni spor. Zakon in Uredba sta jasna. Kako so potem, bom rekel, mogoče pravno telovadili s samimi izrazi, bova videla iz same obrazložitve, ampak po našem mnenju je zadeva dovolj jasna, " pravi Verbajs.

Jušić v notranje varnostnem postopku zaradi covidnega dodatka

Jušić je bil sicer v preteklosti obravnavan tudi v več notranje varnostnih postopkih. Prvi in edini, ki je bil do zdaj končan, je povezan z izplačili covidnih dodatkov. Končno poročilo sektorja za notranje preiskave in integriteto, ki je bilo spisano februarja lani, smo pridobili na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. V notranje varnostnem postopku so na podlagi anonimne prijave preverjali, ali so na Policiji zaposlenim v operativnem štabu, ustanovljenem v času epidemije covida-19, pravilno izplačevali dodatke. Konkretno dodatek za nadurno delo.

Ugotovili so, da ne, pri čemer pa je ključno vlogo odigral prav Jušić, ki je takrat tudi delal v omenjenem operativnem štabu. Prav on je namreč, ugotavljajo revizorji notranjega ministrstva, zakonodajo tolmačil na način, da zaposlenim za delo v štabu pripada dodatek za delo preko polnega delovnega časa. Takratni vodje so stališča in utemeljitve Jušića upoštevali in odredili izplačevanje dodatka.

Čeprav je takrat Služba generalnega direktorja policije zahtevala, da se zoper vpletene sproži postopke za vračilo nepravilno izplačanih dodatkov za nadurno delo, pa je notranje ministrstvo na koncu zavzelo drugačno stališče in postopkov niso uvedli.

Zoper Jušića pa zaradi zastaranja takrat niso mogli več uvesti delovnopravnih ukrepov.