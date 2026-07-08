Gospodarstvo

Bencin cenejši za dva, dizel dražji za več kot pet centov na liter

S torkom se bo liter bencina pocenil za dva centa na 1,583 evra za liter, medtem ko se bo dizel podražil za 5,4 centa na 1,882 evra za liter dizla. Dražje bo tudi kurilno olje.