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Vlada imenovala nove nadzornike družbe 2TDK
Gospodarstvo

Vlada imenovala nove nadzornike družbe 2TDK

Skupina NLB v prvem polletju z 252,4 milijona evrov čistega dobička
Gospodarstvo

Skupina NLB v prvem polletju z 252,4 milijona evrov čistega dobička

Sobodajalci: omejitev oddajanja bi povzročila veliko škodo
Gospodarstvo

Sobodajalci: omejitev oddajanja bi povzročila veliko škodo

NEK še obratuje s polno močjo, a pretok Save je nizek
Gospodarstvo

NEK še obratuje s polno močjo, a pretok Save je nizek

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov
Slovenija

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi
Slovenija

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje
Slovenija

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih
Tujina

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

Polajnar: Takšne kombinacije še nismo imeli, težave so na vseh rekah
Slovenija

Polajnar: Takšne kombinacije še nismo imeli, težave so na vseh rekah

Bencin cenejši za dva, dizel dražji za več kot pet centov na liter Gospodarstvo

Bencin cenejši za dva, dizel dražji za več kot pet centov na liter

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Računsko sodišče kritično do neučinkovitosti ministrstva za kulturo Slovenija

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Zaradi podnebnih sprememb ponekod ne bo več možno zavarovati premoženja Zaradi podnebnih sprememb ponekod ne bo več možno zavarovati premoženja Zaradi podnebnih sprememb ponekod ne bo več možno zavarovati premoženja Gospodarstvo

Zaradi podnebnih sprememb ponekod ne bo več možno zavarovati premoženja

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ExxonMobil zaradi višjih cen nafte več kot podvojil dobiček Gospodarstvo

ExxonMobil zaradi višjih cen nafte več kot podvojil dobiček

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'Ključno vprašanje je, ali bo ljudem in podjetjem ostalo več denarja v žepu' Gospodarstvo

'Ključno vprašanje je, ali bo ljudem in podjetjem ostalo več denarja v žepu'

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Nori zaslužki naftnih trgovcev: Shell potrojil dobiček Gospodarstvo

Nori zaslužki naftnih trgovcev: Shell potrojil dobiček

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Umetna inteligenca spodbudila ekstremen skok Samsungega dobička Gospodarstvo

Umetna inteligenca spodbudila ekstremen skok Samsungega dobička

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Slovenija bo Bruselj zaprosila za znižanje trošarin pod evropski minimum Gospodarstvo

Slovenija bo Bruselj zaprosila za znižanje trošarin pod evropski minimum

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'Pojdite k čebelarju': po novih pravilih označena le slaba dva odstotka medu Gospodarstvo

'Pojdite k čebelarju': po novih pravilih označena le slaba dva odstotka medu

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Lukić ostro nad Mijiča: Morali bi mu odvzeti opravilno sposobnost Slovenija

Lukić ostro nad Mijiča: Morali bi mu odvzeti opravilno sposobnost

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Gospodarski krog za čimprejšnje znižanje DDV za nekatera osnovna živila Gospodarstvo

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Lahovnik: Ena neposrečena izjava Trumpa in bo cena nafte spet poskočila Gospodarstvo

Lahovnik: Ena neposrečena izjava Trumpa in bo cena nafte spet poskočila

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, priključek Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 14 min, dolžina: 3 km in 900 m.
Ovire 24ur.com
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Ptuju, v križišču Maistrove in Raičeve ulice, zaprt en prometni pas, prireditev "Mednarodna žonglerska konvencija", zapora pasu za naravnost in pasu za levo zavijanje.
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