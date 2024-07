100 delovnih ur na teden, bonuse znižali na četrtino: stavka za 'nedoločen čas'

Stavka za nedoločen čas, ki jo je podprl 31.000-članski sindikat, je prva v 55-letni zgodovini podjetja, motorja južnokorejskega gospodarstva. To je še posebej zgovoren podatek, če upoštevamo, v kakšne škandale je bilo podjetje vpleteno v preteklosti, pa delavci niso stavkali. Med drugim je družbo pretresal primer, ko je več kot sto delavcev zbolelo za levkemijo in drugimi oblikami raka.

Južnokorejski Samsung ima približno 125.000 zaposlenih. Na skupino Samsung, ki vključuje še tovarne kemične industrije, ladjedelnice, zavarovalnice in druge, je leta 2022 odpadlo kar 22,5 odstotka BDP Južne Koreje, zato ni naključje, da jo nekateri imenujejo kar "Republika Samsung", poroča srbski RTS.

Svet medtem Samsung seveda pozna po mobilnih telefonih in televizorjih, a največji del stavkajočih delavcev, okoli 5000, je zaposlenih v proizvodnih obratih podjetja za čipe. Samsung je namreč poleg tajvanskega TSCM eden od dveh vodilnih svetovnih proizvajalcev čipov.

Povpraševanje po čipih je na globalni ravni ogromno, podjetja na ta račun kujejo velike dobičke. In kje je torej težava?

Strm upad dohodkov delavcev, saj so bonuse, ki v Južni Koreji predstavljajo levji delež dohodka delovne sile, prepolovili in ponekod znižali le na četrtino.

Delavci zdaj zahtevajo več kot petodstotno zvišanje.

Domneva se, da se je južnokorejski proizvajalec elektronike odločil breme padca prihodkov prevaliti na delavce. Samsung je bil prisiljen drastično omejiti prodajo svojih čipov v sosednji Kitajski, kjer je prej ustvaril približno petino vseh prihodkov.

A veliko Samsungovih zaposlenih meni, da gre samo za priročne izgovore, da ne bi bilo potrebno dostojno plačati delavcev. Nadrejenim očitajo, da že deset let govorijo o krizi in s tem opravičujejo slabe plače in slabe delovne pogoje.

Ob Samsungovih delavcih pa v Južni Koreji v zadnjih mesecih stavka tudi več kot 10.000 zdravnikov pripravnikov, nezadovoljnih zaradi dolgih delovnih ur in nizkih plač v bolnišnicah. Mnogi med njimi so v službi preživeli tudi do 100 ur na teden.