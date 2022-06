100 let po Leninu: Rusija ni plačala zunanjega dolga

Rusija je več mesecev uspešno uporabljala obvode sankcij, uvedenih po invaziji na Ukrajino. Toda konec dneva v nedeljo se je izteklo obdobje mirovanja za plačilo približno 100 milijonov dolarjev (94 milijonov evrov) obresti, piše Bloomberg. Ameriški časnik to označuje za "mračen pokazatelj hitre preobrazbe države v gospodarsko, finančno in politično izobčenko". S tem se sicer v Rusiji ne strinjajo in poudarjajo vse tesnejše gospodarske vezi z državami Brics.

Devizne rezerve ruske centralne banke na zahodu sicer ostajajo zamrznjene, največje banke pa so izločene iz svetovnega finančnega sistema. Časnik sicer ocenjuje, da gre pri neplačilu dolga za simboliko, saj za Rusijo v tem trenutku precej večji izziv predstavljata dvomestna inflacija in krčenje gospodarstva, ki se sicer odvija že zadnjih nekaj let.