100 milijonov za pametni hišni aparat, s katerim boste lahko kuhali na daljavo

Vsaj 50 novih delovnih mest načrtujejo v tovarni BSH Hišni aparati v Nazarjah, saj jim je nemški koncern Bosch namenil kar stomilijonsko naložbo. Slovenski strokovnjaki so namreč razvili prototip naprednega kuhinjskega aparata, ki bo spremenil naš način kuhanja, celotna proizvodnja pa bo potekala v Sloveniji.

Slovenija se lahko pohvali z največjim podjetjem malih gospodinjskih aparatov v Evropi. Podjetje, ki zaposluje med 1200 in 1500 oseb (odvisno od sezonskih potreb), je pomemben zaposlovalec v Savinjski regiji, pa tudi v okoliških regijah. Povprečna starost zaposlenega je 41 oziroma 42 let, trenutno pa v proizvodnih halah prednjačijo ženske.

FOTO: Damjan Žibert

Obiskali smo BSH Hišni aparati Nazarje, ki je del mednarodnega koncerna Bosch in ki je od svojih nemških lastnikov dobil kar stomilijonsko naložbo. Gre za izredno visoko investicijo v napredni kuhinjski aparat, ki ga bodo v celoti izdelovali v Sloveniji in ga bodo prodajali pod tržnim imenom Cookit.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1967 kot skupno podjetje družb Robert Bosch GmbH in Siemens AG ter je od januarja 2015 stoodstotno v lasti Skupine Bosch. FOTO: Damjan Žibert

Ko so ga pred dnevi premierno predstavili na največjem mednarodnem sejmu v Berlinu IFA, so med zahtevno konkurenco sprožili val zavisti. "Konkurenca je ob predstavitvi debelo pogledala," pravi Sonja Špoljarić, direktorica kadrovskih in splošnih zadev v BSH Hišni aparati. Na projekt je izredno ponosna, saj so uspeli razviti sodobni kuhinjski aparat, ki ga bodo izdelovali izključno v Sloveniji in ki bo podjetju in regiji prinesel okoli 50 novih delovnih mest, hkrati pa bo dal zaslužek lepemu številu slovenskih dobaviteljev.

Sonja Špoljarić, direktorica kadrovskih in splošnih zadev v BSH Hišni aparati. FOTO: Damjan Žibert

Podoben izdelek na trgu sicer že obstaja, a ne s takšnimi zmogljivostmi, opozarjajo v podjetju. Glavne prednosti, ki jih nudi napredni kuhalni procesor Cookit, so temperaturno območje, ki ima razpon do kar 200 stopinjah Celzija, izredna preciznost termičnega sistema, zelo natančna vgrajena tehtnica, pa mešalo, ki omogoča 3D mešanje. Za mnoge, ki so zagrizeni pristaši sodobnih trendov priprave hrane, pa najbolj pomembna novost – popolna digitalizacija, ki ponuja vodene načine kuhanja, povezave s pametnimi telefoni, računalniki, pa drugimi kuhinjskimi napravami, nenehna nadgradnja programske opreme, ogromen nabor receptov, ki ga je možno ves čas razširjati, pa kuhanje na daljavo in kompatibilnost aparata s tako imenovanimi pametnimi domovi oziroma njihovimi sistemi.

Hardware Cookita je razvit v Sloveniji, software pa v tujini. A najpomembneje je, da ga bodo v celoti proizvajali v Nazarjah, kar bo omogočilo vsaj 50 novih delovnih mest. FOTO: Damjan Žibert

Skratka izdelek, katerega razvoj in proizvodnja sta vredna kar sto milijonov evrov, celotna proizvodnja pa bo potekala na naših tleh. Gre za največjo investicijo koncerna Bosch na področju kuhinjskih aparatov, začetek proizvodnje pa bo predvidoma stekel v marcu prihodnje leto. Na vprašanje, kdaj in kje bodo prvi aparati na voljo kupcem, pa vodja projekta Henrik Pavlovič odgovarja, da bodo prve aparate prihodnje leto kupcem po principu direktne prodaje ponudili na nemškem in avstrijskem trgu, nato pa načrtujejo širitev na francoski trg ter druge evropske države in na vzhod – Rusija, Kitajska.

Na 'svojega' otroka je zelo ponosen vodja projekta Henrik Pavlovič. FOTO: Damjan Žibert

Naložba je potrditev podjetju, da imajo vrhunsko znanje in tudi proizvodnje kapacitete. "Cel zahteven projekt je vodil slovenski kolega. Naši fantje in Slovenci na sploh vedno znova dokazujemo, česa smo sposobni. Svetu hočemo dokazati, da je nekaj mogoče, čeprav je na začetku zelo težko. Gre za skupek motivacije, znanja in medsebojnega sodelovanja, ki je bilo v tem projektu izjemno," pravi Špoljarićeva. V ožjem krogu je pri nastanku Cookita sodelovalo okoli 200 ljudi, svoje moči pa so združili tako slovenski kot nemški strokovnjaki.

Vodeni načini priprave jedi bodo marsikomu olajšali kuhanje. Aparat bo prek brezžične povezave ves čas povezan z internetom, kar pomeni, da se bo programska oprema ves čas posodabljala. FOTO: Damjan Žibert

Od ideje do prototipa so minila štiri leta, zdaj pa je projekt v zaključni fazi, ko v Nazarjah pripravljajo vse potrebno za začetek proizvodnje. Nove proizvodnje hale ne bodo potrebovali postaviti, saj bodo prostor za proizvodnjo našli v obstoječih prostorih. Bodo pa montaži izdelka namenili okoli 500 kvadratnih metrov površin. Seveda nas je zanimala cena, a konkretno o njej v podjetju ne govorijo, potrdili so le, da bo cena novega aparata nad 1000 evrov. Pavlovič, ki na Cookit gleda kot na svojega otroka, je prepričan, da je nakup aparata pametna naložba, v podjetju pa načrtujejo proizvodnjo okoli 100.000 izdelkov letno.

Okoli osem milijonov aparatov proizvedejo v Nazarjah na leto. FOTO: Damjan Žibert