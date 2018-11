100 najbogatejših še bogatejših, že peto leto zapored vodita zakonca Login

Enkrat letno je znan seznam 100 najbo gatejših Slovenk in Slovencev, ki ga pripravi revija Manager. Že petič zapored sta najbo gatejša Slovenca na Managerjevi lestvici zakonca Iza in Samo Login , ki imata pod palcem kar 689 milijonov evrov. Je pa leto s skupno premoženje 100 najbo gatejših Slovencev doseglo nov rekord: 5,7 milijarde evrov, kar je 10 odstotkov več kot lani. Najvišji doslej je tudi spodnji prag lestvice: premoženje 100. najbo gatejšega Slovenca znaša leto s 24,2 milijona evrov (lani 20,4 milijona evrov).

Na letošnji lestvici je pet novincev in pet ljudi ali družin, ki so se po premoru znova vrnili med 100 najbogatejših.

Premoženje, ki ga vrednotijo za potrebe lestvice, so v veliki večini deleži podjetij v (so)lastništvu Slovencev. Ker je več podjetnikov v zadnjih letih že prodalo podjetja, v skupni vsoti premoženja vseh 100 najbogatejših Slovencev narašča delež prejetih kupnin, letos te pomenijo že približno četrtino.

Iza in Samo Login sta glavna ustanovitelja podjetja z razvedrilnimi mobilnimi aplikacijami Outfit7, ki so ga januarja 2016 prodali kitajskemu holdingu United Luck Group za milijardo dolarjev. Zakonca Login sta objavila, da sta celotno kupnino prenesla na družinsko dobrodelno organizacijo, ki se bo neprofitno ukvarjala z reševanjem globalnih okoljskih problemov. Našli smo prvi projekt te fundacije, in sicer so prek novoustanovljenega ciprskega podjetja podprli projekt modne oblikovalke Mateje Benedetti z luksuznimi oblačili iz ekoloških materialov.

Pretežno s kupnino za podjetje sta na lestvici tudi ustanovitelja kriptomenjalnice Bitstamp Damian Merlak (8. mesto, 124 milijonov evrov) in Nejc Kodrič (11. mesto, 103 milijone evrov), ki sta jo pred koncem oktobra prodala korejskemu kupcu. Merlak in Kordič sta imela v Bitstampu enak, 32,5-odstotni delež, razlika v vrednosti premoženja pa zato, ker je Damijan Merlak razkril še nekatere svoje druge naložbe.