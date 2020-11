100 najbogatejših Slovencev: vrednost njihovega premoženja kar 5,8 milijarde evrov

Že sedmič zapored sta najbogatejša Slovenca na Managerjevi lestvici zakonca Iza Sia in Samo Login (njuno premoženje je 689 milijonov evrov). Zakonca sta glavna ustanovitelja podjetja z razvedrilnimi mobilnimi aplikacijami Outfit7, ki so ga januarja 2017 prodali kitajskemu holdingu United Luck Group za milijardo dolarjev. Medtem ko se je pred tremi leti čas za prodajo uspešnega startupa zdel idealen, pa ob navdušenju uporabnikov in finančnih trgov nad računalniškimi igrami v Managerju ugotavljajo, da bi Outfit7 utegnil biti danes vreden dvakrat oziroma trikrat toliko kot v letu 2017.

Med njimi sta športna asa Goran Dragić in Anže Kopitar , potem ko smo razvozlali davčne specifike in stroške v svetu ameriških profesionalnih lig. Premoženje Gorana Dragića ocenjujejo na 51,4 milijona evrov, Anžeta Kopitarja pa na 31,5 milijona evrov. Ob tem povejmo, da ima davek na dohodke v zvezni državi velik vpliv na končno oceno. Če bi Kopitar celotno kariero igral, denimo, na Floridi kot Dragić ali v Teksasu kot Luka Dončić, bi bila naša ocena za 10 milijonov evrov višja.

Premoženje, ki ga vrednotijo, so večinoma deleži podjetij. Vse pomembnejše pa so v zadnjih letih kupnine, ki letos pomenijo že približno tretjino premoženja celotne stoterice.

Med milenijci je velik poslovni uspeh dosegel Marko Grgurović s 15 milijoni evri, do katerih je prišel z računalniško igro v manj kot dveh letih.

Med novinci so poleg športnikov tudi nekdanji sanator Elana Uroš Korže, večinski lastnik proizvajalca kmetijske mehanizacije SIP Šempeter, družina Moškotevc, ki se ukvarja z gradbeništvom in uvozom pijač (VOC Ekologija in Ahac), izkušeni podjetnik in vlagatelj Boštjan Marovt (Metro) ter izdelovalec vrat Roman Pirnar.

Povratniki med najbogatejše

Na lestvico so se po eno- ali večletnem premoru vrnili: družina Gantar(KD),družina Sekavčnik(KD), Aleksander Jereb (Kompas Shop, Akustika), Primož in Karmen Kompara (Vitanest),Miran Zagožen (Zagožen), Jože Udovič (REM), Janko Šemrov (ACH), Štefan Krajnc (Cablex), družina Kopriva(Cablex), Jožef Rupnik(Kolektor), Jožef Potočnik(Kolektor), Ivan Albreht(Kolektor), družina Mižigoj(Medex) in Andrej Poglajen (Trgograd).

Vrednost premoženja stoterice letos znaša 5,8 milijarde evrov, kar je za 147 milijonov več kot lani, četudi se je prag za vstop na lestvico znižal za šest odstotkov, na 20,9 milijona evrov. Zakaj rast? Prvič, zaradi novincev, ki so jih na podlagi novih dognanj dodali na lestvico letos, čeprav so bili premožni že v preteklosti. Drugič, podjetja v lasti najbogatejših so se izkazala za odporna proti koronakrizi. In tretjič, cene evropskih delnic, ki jih tudi uporabljajo pri vrednotenju, so v povprečju precej podobne tistim, kakršne so bile lansko jesen. Za nameček so pri številnih v letu pred dvigom davčne stopnje na kapitalske dobičke zaznali rekordna izplačila dobičkov.