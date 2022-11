100 najpremožnejših še bogatejših, največji skok podjetnika Bandlja

Stoterica najbogatejših Slovencev še vedno povečuje svoje premoženje. Tokrat je to ocenjeno na 8,1 milijarde evrov. Na vrhu lestvice še naprej kraljujeta Iza in Samo Login, sledi jima družina Šešok, za njo pa je trgovec z emisijskimi kuponi Belektron Boštjan Bandelj, ki je poskrbel za največji skok na lestvici. Tokrat so med stoterico kar trije športniki, poleg Dončića še Dragić in Kopitar.

Znana je letošnja lestvica najbogatejših Slovenk in Slovencev revije Finance Manager, ki bo izšla jutri. Kot so sporočili pred izidom revije, je stoterica najbogatejših Slovencev težja za 15 odstotkov oziroma za nekaj več kot milijardo evrov in je tako z 8,1 milijarde najpremožnejša doslej. Kot ugotavljajo, je skok sicer za spoznanje manjši kot lani, vseeno pa precejšen glede na pocenitve na delniških trgih. "Zakaj? Odgovor je v ogromnih lanskih dobičkih, ki so glede na lanske izjave in napovedi pogosto presenečenje, hkrati pa v številnih podjetjih v lasti najpremožnejših trdijo, da jih bodo letos ponovili ali presegli. Poleg tega gre za podjetja, ki so zaradi trdnih bilanc bolj odporna proti oteženim razmeram – številna so praktično brez dolga, imajo dober položaj na trgu in velike dobičkovne marže."

icon-expand Damian Merlak in Boštjan Bandelj sta s svojim premoženjem uvrščena med prvih osem najbogatejših Slovencev. FOTO: Foto Bobo

Na letošnji lestvici je največji skok, v prvo peterico, naredil Boštjan Bandelj s svojim trgovcem z emisijskimi kuponi Belektron, ki je lani ustvaril kar 77,8 milijona evrov čistega dobička. Kot navajajo avtorji lestvice, se je Bandelj podal tudi v energetiko in takih, ki znajo izkoristiti priložnosti evropskega energetskega prehoda, je na lestvici še več. Dva novinca in 12 povratnikov Med stoterico najpremožnejših sta letos dva novinca in 12 povratnikov, kar je manj kot v preteklih dveh letih, ko so bili v tem pogledu doseženi rekordi. Med novimi obrazi je Štefan Kukman, ki prebija led s kripto rešitvijo v konservativni logistični panogi. Podjetje CargoX, čigar 17-odstotni lastnik je, po lanskem približno 10-milijonskem dobičku letos napoveduje potrojitev lanskega rezultata, to pa je ključni razlog za uvrstitev Kukmana na lestvico z ocenjenimi 36,2 milijona evrov. Na njej sta prvič tudi lastnika uspešnega razvijalca in proizvajalca toplotnih črpalk Kronoterm Bogdan Kronovšek in njegova sestra Nataša Besednjak. Podjetje je ovrednoteno na 39,6 milijona evrov. Še naprej na čelu Loginova

Lani je bilo za vstop na lestvico dovolj 27,7 milijona evrov, letos je premoženje stotega vredno 33,3 milijona.

Na samem vrhu sta še vedno Iza Sia Login in Samo Login. Ker sporočata, da sta se zasebno razšla, je njuno premoženje tokrat vodeno ločeno. Kot izhaja iz zadnjih dostopnih podatkov, sta bila pred prodajo enakomerno zastopana v lastništvu Outfita7, posledično si zato s 345 milijoni evrov premoženja delita prvo mesto. Na ostalih mestih je glede na lansko leto nekaj sprememb. Za Loginovima je družina Šešok, lastniki Iskre, z ocenjenim premoženjem na 300 milijonov evrov. Četrti je že omenjeni Bandelj s premoženjem, ocenjenim na 295 milijonov evrov, na petem mestu je družina Lah s 266 milijoni evrov, sledita Vesna in Dari Južna z ocenjenim premoženjem v višini 227 milijonov evrov. Na sedmem mestu je Joc Pečečnik, ki je letos poleti prodal svoje podjetje Interblock ameriško-kanadskem skladu, ki naj bi za podjetje odštel 300 milijonov evrov. Za njim je uvrščen Damian Merlak z 212 milijoni evrov premoženja, na devetem mestu (lani na šestem) je z 200 milijoni nekdanji tesen sodelavec Loginovih Marko Pistotnik, na koncu deseterice pa sta ustanovitelj Studia Moderna Sandi Češko in Livija Dolanc s premoženjem v višini 205 milijonov evrov, ki sta z lanskega drugega padla na deseto mesto.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot pojasnjujejo avtorji lestvice, pri večini podjetnikov velik del premoženja pomeni lastništvo v podjetju, iz leta v leto pa je več takšnih, ki se na lestvico uvrščajo s kupninami. Tem so se letos tako pridružili Joc Pečečnik (Interblock), Ivo Boscarol in njegova hči Anastasia Taja (Pipistrel) ter zakonca Mojca in Tomaž Čebašek (Vasco).

icon-expand Goran Dragić ima med slovenskimi športniki največ premoženja. FOTO: AP