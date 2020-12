Kaj prinaša PKP 7? Med drugim univerzalni temeljni dohodek za verske uslužbence

Za zdaj je sicer vse skupaj še v fazi priprave. Uradno je znano le to, da se z 80 na 100 odstotkov dviguje nadomestilo za zaposlene v zdravstvu, ki so se dokazano okužili na delovnem mestu.

Neuradno pa naj bi se v kratkem pomoči razveselili tudi upokojenci z najnižjimi pokojninami. Tisti s pokojnino do 510 evrov bodo dobili 300, tisti s pokojnino do 612 evrov 230 in tisti s pokojnino do 714 evrov 130 evrov enkratne pomoči. Prihaja še pomoč družinam. Starši, ki prejemajo otroški dodatek od prvega do petega dohodkovnega razreda, naj bi prejeli 50 evrov na otroka.

Največ prahu pa bi utegnil dvigniti predlog za univerzalni temeljni dohodek za verske uslužbence. Ta naj bi znašal 700 evrov za verskega uslužbenca do preklica epidemije. Plačevanje socialnih prispevkov duhovnikov, redovnic in drugih verskih uslužbencev je sicer država prevzela že v šestem protikoronskem paketu, sedmi pa naj bi 100-odstotno plačevanje prispevkov za verske uslužbence podaljšal tudi za čas po epidemiji.