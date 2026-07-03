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Gospodarstvo

10.000 zaposlenih pri Mercedesu stavka: 'Šefe čakata vroče poletje in jesen'

Berlin/Stuttgart, 03. 07. 2026 16.37 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
STA
Podjetje Mercedes

Več 10.000 zaposlenih pri nemškem proizvajalcu avtomobilov Mercedes-Benz v Nemčiji stavka. S stavko nasprotujejo ukrepom vodstva podjetja za zmanjšanje stroškov, ki zajemajo tudi odpuščanja. V sindikatu IG Metall ob tem napovedujejo "vroče poletje" stavk v avtomobilskem sektorju.

Po navedbah sindikata se je okoli 20.000 zaposlenih udeležilo protesta pred obratom v mestu Sindelfingen blizu Stuttgarta. Tiskovni predstavnik Mercedesa je število udeležencev medtem postavil pri 10.000, navaja dpa.

"Zaposleni se ne strinjajo niti z načrti uprave niti z razgradnjo socialne države," je pred tem dejal predsednik sveta delavcev pri Mercedesu Ergun Lümali. Vodstvo Mercedesa je obtožil, da želi odpraviti težko pridobljene dosežke sindikata.

Zaposleni pri Mercedesu so kritični do načrtovanih rezov v delovna mesta. V podjetju se, tako kot drugi nemški proizvajalci vozil, v luči kitajske konkurence, visokih stroškov energije in padca povpraševanja prizadevajo okrepiti konkurenčnost.

"Kdor želi resno govoriti o konkurenčnosti, se ne sme osredotočati na delovne pogoje," je v nagovoru zbranim v Düsseldorfu dejala predsednica sindikata IG Metall Christiane Benner. Po njenih besedah ključ do močne avtomobilske industrije leži v vlaganju v izdelke, proizvodne lokacije in zaposlene, ki so pripravljeni na prihodnost.

Protestni shodi so po poročanju dpa potekali tudi v Untertürkheimu, Rastattu, Kuppenheimu, Bremnu, Berlinu, Hamburgu in Germersheimu. Po navedbah sindikata IG Metall se je teh shodov skupno udeležilo več kot 33.000 zaposlenih.

'Šefom bomo pripravili vroče poletje in jesen'

Današnji protesti predstavljajo začetek širše kampanje omenjenega sindikata. "IG Metall ter delavci pri proizvajalcih in dobaviteljih bodo šefom avtomobilske industrije pripravili vroče poletje in jesen, dokler se bodo ti še naprej zanašali na odpuščanja in selitve, namesto da bi iskali resnične rešitve," so zapisali v sindikatu.

Avtomobilski proizvajalci in dobavitelji so lani ukinili 50.000 delovnih mest, so opozorili v sindikatu.

V odzivu na proteste so pri Mercedesu zapisali, da ostajajo zavezani odgovornemu dialogu. Po navedbah podjetja bi bilo morebitne posledice za proizvodnjo mogoče hitro ublažiti zaradi visoke stopnje prilagodljivosti v tovarnah.

V pismu nemškim zaposlenim konec prejšnjega tedna je uprava Mercedesa navedla, da mora podjetje še naprej hitro zniževati stroške, da bi ostalo konkurenčno pri cenah izdelkov. "Kljub vsem našim prizadevanjem je trenutna situacija v Nemčiji kritična," je zapisano v pismu, ki ga povzema dpa.

Posebno izplačilo, ki naj bi bilo julija izplačano 108.000 delavcem podjetja Mercedes v Nemčiji, je bilo odloženo, pri čemer ga bo okoli 90.000 prejelo šele naslednje leto.

Vodstvo namerava v prihodnjih tednih s svetom delavcem razpravljati tudi o podaljšanju delovnega časa brez dodatnega plačila.

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KOMENTARJI30

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Igi31
03. 07. 2026 18.27
to je trumpovo maslo, grozil z tarifami če ne bodo pustili uvoz ameriških vozil in prekinitiev uvoza poceni ruskega plina
Odgovori
0 0
smajser1
03. 07. 2026 18.20
... Delat dodatne ure, brez plačila.... Pa kje živijo... Heh
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
03. 07. 2026 18.18
Zakaj bi dal 100k za pokvarljivo nemško kanto, kjer moraš za GPS plačevati mesečno naročnino? Ko pa lahko kupiš Kitajsko kvaliteto za pol manj.
Odgovori
+3
3 0
ROMELS
03. 07. 2026 18.14
Javni sektor z vso birokracijo je glavno breme vsakega državnega proračuna. Davkoplačevalcem pa zavijajo vratove do onemoglosti.
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
03. 07. 2026 18.13
Je pa res da če bi se nori Nemci raje postavili na rusko namesto na ukrainsko stran, bi njihova industrija še vedno cvetela.
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+5
5 0
Pajo_36
03. 07. 2026 18.18
To je Angela Merkel dobro vedela. zato je pa do zadnjega Rusa držala na distanci in hkrati se je zavedala, kaj pomeni, da energije iz Rusije ni. Agenda je pa drugačna, zato je morala it.
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0 0
zmerni pesimist
03. 07. 2026 18.12
Evo vam zeleni prehod in zelenski
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+4
4 0
Bolfenk2
03. 07. 2026 18.11
Na protestih še nihče ni ustvaril dodane vrednosti. Mercedes več ni konkurenčen kitajskim avtomobilom, nemški delavec več ni konkurenčen kitajskemu. Le v temu je problem.
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+3
3 0
QueenKong
03. 07. 2026 18.06
ne bo dolg ko bodo shvabi prihajali v slo,na hr v bosno,srbijo,turčijo,.... kot arbajterji!
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+2
2 0
Vakalunga
03. 07. 2026 18.05
Niso Kirurgi, inžinirji, znanstveniki in ostali socialci pod družbo migranti rešitev, rešitev je RUSIJA na njenih energentih, surovinah je zrasla Nemčija.( UKRAJINCIH ), ki sedaj propada zaradi nje njene ljubezni do mavrice, migrantov, sodelavcev v drugi svetovni pa trpi cela Evropa..
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+5
6 1
Kardinal v Kristusu
03. 07. 2026 17.53
Združena Evropa, močna Evropa, kako nizko si padla. Tuji delavci, t.i. gasterbajterji, se že množično vračajo iz Nemčije nazaj v Slovenijo, Hrvaško itd... Pipica medu in mleka je usahnila, Severni tok ne teče več, konkurenca iz vzhodne Azije pa je prevelika... Kar danes preostaja Nemčiji je vojaška industrija, le še to jih drži pokonci...
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+1
4 3
Stojadina-sportiva
03. 07. 2026 17.47
Če si želim digitalno plastično skropucalo je razlika samo to, da za zvezdo na haubi daš 60 jurčkov, za po opremi ekvivalentno kitajsko gajbo pa 30 jurjev...a je res zvezda vredna 30 čukov zraven...hmm
Odgovori
-1
5 6
Primarij
03. 07. 2026 17.50
Tudi dober kitajc je 80 k
Odgovori
+0
3 3
Stojadina-sportiva
03. 07. 2026 17.52
Seveda je, tudi dober nemec je 150 jurjev...
Odgovori
+5
7 2
Pajo_36
03. 07. 2026 17.35
MA dejte no, en C180 navaden, kar se da naročiti 50 jurjev. Res, a je res treba imet mega računalnike v avtomobilih pa ne vem kaj še vse. Kvaliteto ste pa tud dali na zelo slab nivo, je en Mercedes iz leta 1990 stokrat bolj trpežen, tako da ne vem, sami ste si ustrelili v koleno.... Ni sploh več take razlike med znamkami, kakor je včasih bila...
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+4
8 4
testosteron
03. 07. 2026 17.30
...visoki stroški energije ?...sankcije delujejo a ne ?...rusi in kitajci se pa smejijo,...
Odgovori
+9
12 3
Kardinal v Kristusu
03. 07. 2026 17.59
Vse po planu... Do zadnjega Evropejca...
Odgovori
+4
5 1
Jerry321
03. 07. 2026 17.27
Marcedesi so preprosto predragi, glede nato kaj dobiš pri konkurenci. Hkrati pa so zadnji modeli tudi zelo grdi, ne vem kdo vodi oblikovanje ampak stvari gredo v napačno smer…
Odgovori
+4
7 3
Primarij
03. 07. 2026 17.47
Kateri konkurenci?
Odgovori
+2
2 0
Victorinox
03. 07. 2026 17.51
Oblikovanje vodi naš Robert Lešnik, zelo dober in uspešen oblikovalec.
Odgovori
+4
4 0
OldSkul
03. 07. 2026 18.19
Za razliko od BMW se Mercedes kar dobro drži oblikovanja. Audi ga tudi nekaj sračka.
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
03. 07. 2026 17.26
Hitro kakšno "naj bi" o rusiji, da se malo pozornost preusmeri pred domačimi problemi..
Odgovori
+1
4 3
IQ200
03. 07. 2026 17.23
Stroškov ne moreš zmanjševat na račun kvalitete, ker sledi propad. Vse je plastično, vse škripa. Nočemo plastike v avtomobilih. A da bi stroške zmanjšali tako, da se ukine milijonske nagrade vodstvu pa ne? Naj jih zdaj vrnejo in prevzamejo odgovornost.
Odgovori
+4
5 1
NeXadileC
03. 07. 2026 17.17
Zaman vam stavka AgendA2030 nima usmiljenja.
Odgovori
+2
4 2
schranzwar 1
03. 07. 2026 17.16
važno da farmacija laufa za drugo me ne zanima tudi če peš hodim v službo
Odgovori
+2
3 1
biggie33
03. 07. 2026 17.14
So rekli, da bo Rusija kmalu bankrotirala.. zdaj pa Mercedes, Porsche, BMW, Volkswagen, Bosch, Mahle itd. v finančnih težavah, Nemčija pa že 4 leto zapored v recesiji.. ni čudno, da je po najnovejših anketah na 1. mestu AfD..
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+15
17 2
Slovenska pomlad
03. 07. 2026 17.11
Bodo kmalu stalno brez dela.
Odgovori
+6
7 1
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