10.000 zaposlenih pri Mercedesu stavka: 'Šefe čakata vroče poletje in jesen'

Po navedbah sindikata se je okoli 20.000 zaposlenih udeležilo protesta pred obratom v mestu Sindelfingen blizu Stuttgarta. Tiskovni predstavnik Mercedesa je število udeležencev medtem postavil pri 10.000, navaja dpa.

"Zaposleni se ne strinjajo niti z načrti uprave niti z razgradnjo socialne države," je pred tem dejal predsednik sveta delavcev pri Mercedesu Ergun Lümali. Vodstvo Mercedesa je obtožil, da želi odpraviti težko pridobljene dosežke sindikata.

Zaposleni pri Mercedesu so kritični do načrtovanih rezov v delovna mesta. V podjetju se, tako kot drugi nemški proizvajalci vozil, v luči kitajske konkurence, visokih stroškov energije in padca povpraševanja prizadevajo okrepiti konkurenčnost.

"Kdor želi resno govoriti o konkurenčnosti, se ne sme osredotočati na delovne pogoje," je v nagovoru zbranim v Düsseldorfu dejala predsednica sindikata IG Metall Christiane Benner. Po njenih besedah ključ do močne avtomobilske industrije leži v vlaganju v izdelke, proizvodne lokacije in zaposlene, ki so pripravljeni na prihodnost.

Protestni shodi so po poročanju dpa potekali tudi v Untertürkheimu, Rastattu, Kuppenheimu, Bremnu, Berlinu, Hamburgu in Germersheimu. Po navedbah sindikata IG Metall se je teh shodov skupno udeležilo več kot 33.000 zaposlenih.