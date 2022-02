11 odstotkov vsega razposlanega blaga obtičalo v prometnih zastojih

"V Rdečem morju, najpomembnejši trgovski poti med Evropo in Azijo, je trenutno na poti približno 11 odstotkov manj blaga kot običajno," so danes sporočili z inštituta.

Hkrati svetovna trgovina močno raste in je po mnenju ekonomistov IfW dosegla višjo raven kot pred izbruhom pandemije covida-19. Po oceni ekonomista Vincenta Stamerja iz IfW so trenutna ozka grla v svetovni trgovini "odraz izjemno hitre rasti povpraševanja, ki mu ponudba ne more slediti".

Motnje v svetovnih dobavnih verigah že več mesecev vplivajo na potrošnike in podjetja. Zaradi pandemije so bili urniki ladjarskih podjetij moteni, deloma so bila začasno zaprta nekatera pristanišča. Poleg tega je največje svetovno gospodarstvo, ZDA, začelo okrevati prej in močneje kot nemško, kar je zagotovilo, da je svetovna trgovina s tovorom še vedno polno obremenjena.

Koronavirusna različica omikron se trenutno širi zelo hitro, IfW pa jo vidi predvsem kot grožnjo Kitajski, drugemu največjemu gospodarstvu sveta. Stamer je ob tem izrazil zaskrbljenost, da bi lahko zamude pri ravnanju z zabojniki na Kitajskem vplivale tudi na trgovino v Evropi.