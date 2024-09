112 let po Titaniku 'potonila' še ladjedelnica: bo ukrepala vlada?

H&W se že vrsto let sooča s težavami in je bil v stečajnem postopku že pred petimi leti. Prihodnost pa je znova postala negotova, ko nova vlada Združenega kraljestva pod vodstvom laburistov ni želela zagotoviti 200-milijonskega posojila. To se je zgodilo kljub dejstvu, da je ladjedelnica prejela veliko naročilo v vrednosti 1,6 milijarde funtov (1,9 milijarde evrov) za izdelavo ladij Kraljeve mornarice.

Harland & Wolff je nato začasno ustavil trgovanje s svojimi delnicami, saj ni uspel pravočasno oddati revidiranih računovodskih izkazov. Podjetje je leta 2023 zabeležilo izgubo v višini 25 milijonov funtov (okoli 30 milijonov evrov), je pa nedavno je dobilo finančno injekcijo s strani ameriškega investitorja, podjetja Riverstone Credit Management.

Potem ko je postalo jasno, da se nad družbo zgrinjajo črni oblaki, so v zadnjih nekaj tednih odstopili izvršni direktor in drugi člani uprave, podjetje pa je najelo družbo Rothschild & Co., da razišče strateške možnosti, vključno z možnostjo prodaje podjetja.

H&W zdaj računa na kupce, ki bi lahko kupili nekatere ali vse hčerinske družbe skupine, da bi se lahko osredotočilo na svoje glavne ladjedelniške posle. Vendar pa je mogoča tudi popolna prodaja.

Uprava meni, da obstaja resna možnost za nadaljevanje osnovnega posla, ki temelji na štirih ladjedelnicah. Med drugim je v njihovi ladjedelnici trenutno tudi ladja za križarjenja Villa Vie Odyssey, ki čaka na dokončne popravke, da bi se končno odpravila na križarjenje okoli sveta. So pa kritiki prepričani, da bi se moralo marsikaj korenito spremeniti, če želijo podjetje obdržati nad vodo.

Pojavljajo se sicer ugibanja o preiskavi glede domnevne "napačne uporabe" sredstev pod prejšnjim vodstvom. Podjetje PwC in odvetniška pisarna Simmons and Simmons sta bila najeta za izvedbo preiskave. Šlo naj bi za zlorabo sredstev v višini okoli 30 milijonov evrov. Je pa nekdanji izvršni direktor podjetja, John Woods, za Financial Times dejal, da je obtožba o napačni uporabi sredstev "smešna".

Se pa situacija ne zdi prav nič smešna zaposlenim. Predstavnik sindikata GMB, Matt Roberts, je prepričan, da mora ukrepati vlada: "Delavci, njihove družine in celotne skupnosti se zdaj soočajo s kaosom zaradi kroničnih neuspehov v industrijski strategiji in slabega vodenja. Vlada mora ukrepati, da nobenemu zasebnemu podjetju ne bo dovoljeno izbirati, katere dele želi ohraniti, ko gre za ladjedelnice ali pogodbe, ki jih želijo rešiti."

Sindikati tudi poudarjajo, da gre za strateško podjetje: "Bistveno je, da se najde pravi kupec, v nasprotnem primeru mora biti vlada pripravljena posredovati."

Sicer pa H&W sploh ni edina ladjedelnica v težavah. Ladjedelnica Meyer Werft v Papenburgu v Nemčiji trenutno rešuje svoje finančne težave s pomočjo vladnih posojil in subvencij.