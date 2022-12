1130 upravičencev bo skupno prejelo 40 milijonov evrov

Drugi del pomoči za upravičene stroške v obdobju od oktobra do decembra letos bodo izplačali do 15. marca prihodnje leto. SPIRIT Slovenija in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pri tem upravičence opozarjata, da so za obdobje oktober–december 2022 v vlogi navajali oceno porabe in količine za energente, zato so za to obdobje na podlagi zakona dolžni agenciji do 31. januarja 2023 posredovati dokazila o dejanski porabi in plačilu stroškov. SPIRIT Slovenija bo v ta namen na svoji spletni strani ponovno odprla aplikacijo, predvidoma 16. januarja 2023.