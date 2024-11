12 milijonov Harrisove za zasebne lete, Musk 'kar naprej' v zraku

OGLAS

Zasebno letalo Taylor Swift. Pevka je pogosto tarča kritik zaradi svojih potovalnih navad. FOTO: Profimedia icon-expand

Na poslovni sestanek ali pa samo na večerjo v sosednje mesto. Bogati so vse bolj obsedeni z uporabo zasebnih letal. Glede na študijo, ki jo je pred kratkim objavila družba Communications Earth & Environment, gre za hitro rastočo industrijo, ki v prihodnjih letih pričakuje eksplozivno rast. Trend, ki s seboj prinaša vse bolj katastrofalne posledice, ljudem, ki od tega nimajo nič, pa nalaga hud davek – tudi v obliki slabšega zdravja. Potovanja z zasebnim letalom so leta 2023 povzročila 15,6 milijona metričnih ton CO2 v neposrednih emisijah ali približno 3,6 tone CO2 na let, ugotavlja študija. To je skoraj enakovredno skupnim letnim emisijam povprečnega človeka - v enem samem letu zasebnega letala. Vse to se dogaja v času, ko strokovnjaki opozarjajo, da se morajo globalne emisije zmanjšati, da bi dosegli podnebne cilje.

Gre pa za emisije, ki izvirajo iz majhne skupine: 0,003 odstotka najbogatejšega svetovnega prebivalstva, poroča Fortune. Z razcvetom neenakosti premoženja se razvija tudi industrija zasebnih letal. Med letoma 2019 in 2023 so emisije zasebnih letal narasle za 46 odstotkov in sektor še naprej pričakuje "močno rast". Najhuje pa je, da ne gre niti za potovanja v tujino. Glede na analizo potovalnih vzorcev je skoraj petina teh letov krajših od 200 kilometrov, polovica pa krajših od 500 kilometrov, opozarja Quartz. Ta letala "se uporabljajo rutinsko in v mnogih primerih se zdi, da nadomeščajo avtomobile zaradi prihranka časa ali udobja," so zapisali raziskovalci in dodali, da "je veliko letov zgolj za namene prostega časa". "To poročilo predstavlja dodaten dokaz, da milijarderji povzročajo podnebno krizo," je za Associated Press povedal Jonathan Westin, izvršni direktor organizacije Climate Organizing Hub. "Oklepajo se svojih zasebnih letal in dobička od nafte, medtem ko navadni ljudje trpijo poplave, orkane in gozdne požare." Brez regulacije bi lahko bogati še naprej povečevali svetovne emisije, opozarjajo poznavalci. V letu 2019 je odstotek najbogatejših povzročil toliko onesnaženja z ogljikom kot dve tretjini človeštva, poroča britanska organizacija Oxfam, ki se osredotoča na izkoreninjenje revščine. Samo letne emisije zasebnega letala Elona Muska so 132-krat višje od celotnega ogljičnega odtisa povprečnega Američana, glede na poročilo Patriotic Millionaires. Leta 2022 je Muskovo zasebno letalo poletelo 171-krat, leta 2023 pa so našteli 441 poletov s skupno več kot 1161 urami v zraku.