1,25 milijarde evrov? Volkswagen razmišlja o prodaji Ducatija

Ducati je le eden od približno 2000 poslov in naložb, ki sestavljajo razvejani imperij skupine Volkswagen. Približno 600 jih je zdaj pod drobnogledom, je v pogovoru za Bloomberg razkril prvi mož Audija Gernot Döllner. "V skupini Volkswagen smo zavezani discipliniranemu in odgovornemu upravljanju portfelja. Del postopka ocenjevanja je tudi razprava o Ducatiju, vendar ni bilo še nič odločeno," je dejal. Ducati s sedežem v Bologni je del skupine Audi, Volkswagen pa ga ima tako v lasti posredno prek svoje avtomobilske znamke. Po oceni analitika Bloomberg Intelligence Michaela Deana bi bil lahko Ducati glede na vrednotenja primerljivih podjetij vreden približno 1,25 milijarde evrov.

Volkswagen želi skrčiti imperij za tretjino

Razmislek o prodaji ne pomeni nujno, da ima Ducati poslovne težave. V ozadju je precej širše prestrukturiranje Volkswagna. Nadzorni svet koncerna je prejšnji teden potrdil paket ukrepov, po katerem želi Volkswagen svoj obsežni portfelj podjetij in lastniških deležev zmanjšati za približno tretjino. Cilj je poenostaviti skupino in izboljšati konkurenčnost v času, ko evropsko avtomobilsko industrijo pritiskajo visoki stroški, šibkejše povpraševanje na nekaterih trgih in vse ostrejša konkurenca, zlasti kitajskih proizvajalcev. Da pri Volkswagnu ne gre zgolj za napovedi, je pokazal že junijski dogovor o prodaji 51-odstotnega deleža proizvajalca ladijskih motorjev Everllence. Posel naj bi skupini prinesel okoli 7,4 milijarde evrov. Ducati je zdaj ena od naslednjih naložb, pri katerih koncern preverja, ali jih je še smiselno obdržati.

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Ducati je želeli prodati že leta 2017

Audi je Ducati kupil leta 2012. Nakup je bil posebej pri srcu takratnemu patriarhu avtomobilskega imperija Ferdinandu Piëchu, velikemu ljubitelju motociklov, ki je osebno podpiral prevzem in pozneje sedel tudi v upravnem odboru italijanskega proizvajalca. Volkswagen je možnost prodaje Ducatija preučeval že leta 2017, vendar je postopek nato opustil tudi zaradi nasprotovanja nemških predstavnikov zaposlenih. Od takrat se je položaj italijanske znamke v svetu motociklizma še okrepil. Ducati je postal ena najuspešnejših znamk v motociklističnem športu in je od leta 2020 osvojil šest zaporednih konstruktorskih naslovov v MotoGP. Uspehi modelov in dirkaškega programa so znamki pomagali ustvariti status, ki ga Bloomberg primerja celo s Ferrarijem v avtomobilskem svetu. Okoli znamke obstaja tudi izjemno zvesta skupnost ljubiteljev, znanih kot Ducatisti.

Ducati je postal ena najuspešnejših znamk v motociklističnem športu. FOTO: MotoGP

50.000 motociklov in 925 milijonov evrov prihodkov

Ducati letno proda okoli 50.000 motociklov. Lani je ustvaril približno 925 milijonov evrov prihodkov in 52 milijonov evrov dobička iz poslovanja. To pomeni približno 5,6-odstotno operativno maržo. Prav tu pa se skriva eden od razlogov, zakaj je lahko tudi tako prestižna znamka predmet pregleda. Njena običajna operativna marža ostaja pod devetimi odstotki, kolikor želi glavni izvršni direktor Volkswagna Oliver Blume do leta 2030 doseči na ravni širše skupine. Volkswagen mora tako tehtati med vrednostjo, ki jo Ducati prinaša kot ena najbolj prepoznavnih motociklističnih znamk na svetu, in vprašanjem ali je njegova donosnost dovolj visoka, da še upravičuje mesto v vse bolj racionaliziranem koncernu.

Audi razmišlja tudi o proizvodnji v ZDA