1400 klicev reševalnega vozila: kaj se dogaja pri Amazonu?

Amazonova središča v Dunfermlineu in Bristolu so imela največ klicev za reševalna vozila v Veliki Britaniji, in sicer 161 oziroma 125 v tem obdobju. Tretjina klicev v Dunfermlinu se je nanašala na bolečine v prsih, ostali pa so bili zabeleženi zaradi krčev, kapi in težav z dihanjem.

Reševalna vozila so bila od leta 2019 v Amazon Mansfield poklicana 84-krat. Več kot 70 odstotkov teh je bilo zaradi najresnejših vrst incidentov, ki se lahko pogosto nanašajo na življenjsko nevarna stanja, kot so srčni infarkti ali možganske kapi.

Poskusi samomorov ali drugi resni incidenti, povezani z duševnim zdravjem, so bili zabeleženi v Amazonovih centrih v Boltonu, Chesterfieldu, Mansfieldu, Rugeleyju, Londonu in mnogih drugih.

Na več mestih so bili navedeni tudi dogodki, povezani z nosečnostjo ali splavi delavk v izmenah, prav tako pa tudi poškodbe in domnevni srčni infarkt. Drugi incidenti so vključevali delavce, ki so bili izpostavljeni kislinam in nevarnim plinom, močno poškodovani z električnim tokom ali so imeli hude opekline na pomembnem delu telesa, poroča Guardian.

Amanda Gearing iz GMB je dejala, da so številke "šokantne, a ne presenetljive" in pozvala lokalne oblasti ter izvršni organ za zdravje in varnost, naj raziščejo delovne prakse podjetja. "Amazonovi delavci so rutinsko potisnjeni čez meje človeške vzdržljivosti," je dejala. "Prisiljeni so delati na način, ki ne temelji na varnem delu, ampak na algoritmu Iger lakote."

Sicer pa naj bi bile te šokantne številke še podcenjene. Zaposlene, ki se znajdejo v zdravstveni stiski, naj bi odvračali od klicanja reševalnih vozil – namesto tega jim svetujejo, naj vzamejo taksije.