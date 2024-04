15 dni za poročilo: kako je določena cena ogrevanja za Šaleško dolino?

Komisija, ki je sklepa sprejela s štirimi glasovi članov iz vrst NSi, trije koalicijski pa so bili proti, poročilo o tem, kako je določena cena toplote iz daljinskega ogrevanja za Šaleško dolino, skupaj z ustreznimi elaborati, ki so podlaga za določitev cene, pričakuje v 15 dneh.

Dodal je, da se v tem času fiksni del cene ni spreminjal, pri variabilnem pa so se spreminjali parametri, na katere komunalno podjetje ali občina ne moreta imeti vpliva. Se je pa občina odzvala, med drugim s subvencijami komunalnih storitev in dodatnim milijonom evrov za pomoč občanom.

Generalni direktor Teša Branko Debeljak je pojasnil, da ne gre za odvečno oz. odpadno toploto, ampak morajo za proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje uporabljati primarno paro, torej tisto, ki tudi poganja turbino za proizvodnjo elektrike, in da lahko tako v času proizvajanja toplote proizvedejo manj elektrike. Dejanska odpadna toplota ima prenizko temperaturo za potrebe daljinskega ogrevanja, je povedal.

Na ceno toplote, po kateri Teš komunalnemu podjetju prodaja toploto, ima elektrarna vpliv v 17 odstotkih, preostalih 83 odstotkov je variabilni del, na katerega vplivata ceni energenta, v glavnem je to premog, in emisijskih kuponov. In zvišanje cene toplote je sledilo zvišanju cen premoga in emisijskih kuponov, je dejal Debeljak.

Izgube med prenosom toplote znašajo okoli 30 odstotkov

V sistemu daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini v oči bode tudi dejstvo, da izgube med prenosom toplote znašajo okoli 30 odstotkov, kar je po navedbah NSi dvakrat toliko kot v drugih sistemih. Po pojasnilih komunale, kot jih je navedel Reberšek, so izgube med drugim posledica starosti in razvejanosti omrežja.