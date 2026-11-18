Ena največjih mednarodnih novinarskih preiskav zadnjih let je pod drobnogled postavila Deutsche Bank, največjo nemško banko, ki je bila v preteklosti že večkrat kaznovana zaradi pomanjkljivega nadzora nad finančnimi transakcijami in spornih poslovnih praks. Preiskava z naslovom Inside Deutsche Bank temelji na več kot 15 milijonih internih dokumentov, ki sta jih novinarjem posredovala dva žvižgača. Gradivo vključuje približno devet milijonov elektronskih sporočil, zapisnike sestankov, interne preiskave, dokumentacijo o preverjanju strank, poročila o finančnem kriminalu in komunikacijo med zaposlenimi. Dokumenti segajo v začetek prejšnjega desetletja in po navedbah sodelujočih medijev razkrivajo, kako so v banki kljub opozorilom zaposlenih in služb za skladnost poslovanja nadaljevali nekatere sporne posle. Gradivo sta najprej pridobila indijski novinar Josy Joseph in južnoafriška novinarka Khadija Sharife. Nato sta ga delila z več kot 230 novinarji iz približno 50 medijskih organizacij, med katerimi so Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, The New York Times in drugi. Mednarodno preiskavo je koordinirala južnoafriška neprofitna organizacija Barracuda Media, tehnično podporo pa je zagotavljal nemški Data and Research Center. Po poročanju francoskega Le Monda sta žvižgača dokumente razkrila, ker sta bila prepričana, da banka sodeluje pri nezakonitih dejavnostih in da je razkritje v javnem interesu. Njuni identiteti zaradi zaščite ostajata neznani. Dokumentacijo sta posredovala tudi ameriškim tožilcem in organom za preprečevanje finančnega kriminala.

Deutsche Bank FOTO: AP

Epstein in 582 milijonov dolarjev sumljivih transakcij

Eno najodmevnejših razkritij se nanaša na poslovanje banke s pokojnim ameriškim finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Po poročanju Financial Timesa je Deutsche Bank obravnavala za približno 582 milijonov dolarjev transakcij, povezanih z Epsteinom, ki so bile v internih postopkih označene kot sumljive. Gre za precej večji znesek, kot je bil doslej znan iz preiskav ameriškega senata. Novi podatki kažejo, da je bilo sumljivih finančnih tokov, povezanih z Epsteinom, več kot dvakrat toliko, kot so jih predhodno identificirali v okviru senatnih preiskav. Interni dokumenti kažejo, da je banka leta 2019 ameriškim oblastem posredovala poročila o sumljivih dejavnostih, v katerih je navedla omenjene transakcije. Epstein je postal stranka Deutsche Bank leta 2013, čeprav je bil že leta 2008 na Floridi obsojen zaradi kaznivega dejanja, povezanega s prostitucijo mladoletnice. Kljub njegovi sporni preteklosti so po navedbah preiskovalnih novinarjev višji vodilni uslužbenci banke odobrili njegovo sprejetje med stranke. Epstein je imel pri banki več kot 40 računov, poslovno razmerje pa je trajalo do leta 2018. Interna elektronska sporočila kažejo, da so njegovi računi ostali odprti tudi po opozorilih o dejavnostih njegove dolgoletne sodelavke in nekdanje partnerice Ghislaine Maxwell. Maxwellova je bila leta 2021 obsojena zaradi sodelovanja pri Epsteinovih spolnih zlorabah mladoletnih deklet in prestaja 20-letno zaporno kazen. Epstein je avgusta 2019 umrl v newyorškem zaporu, kjer je čakal na sojenje zaradi obtožb o trgovini z ljudmi za spolno izkoriščanje.

Jeffrey Epstein in Ghislaine Maxwell. FOTO: Profimedia

V dokumentih tudi milijarderja Leon Black in Glenn Dubin

Razkrita dokumentacija vsebuje tudi podatke o plačilih, povezanih z Epsteinovimi premožnimi znanci in poslovnimi sodelavci. Med njimi sta milijarder in vlagatelj Leon Black ter finančnik z Wall Streeta Glenn Dubin. Prejšnja neodvisna preiskava, ki jo je naročilo Blackovo podjetje, je ugotovila, da je milijarder Epsteinu med letoma 2012 in 2017 plačal 158 milijonov dolarjev za davčno svetovanje in načrtovanje upravljanja premoženja. Black je večkrat zanikal kakršno koli nezakonito ravnanje ali vedenje o Epsteinovih spolnih zlorabah deklet in mladih žensk. Novi dokumenti sicer osvetljujejo finančne povezave med Epsteinom in njegovimi premožnimi sodelavci, poudariti pa velja, da sama prisotnost posameznika v bančnih evidencah ne dokazuje sodelovanja pri kaznivih dejanjih. Deutsche Bank je bila sicer zaradi poslovanja z Epsteinom že kaznovana. Leta 2020 ji je newyorški finančni regulator zaradi pomanjkljivega nadzora nad poslovanjem z Epsteinom in drugimi visoko tveganimi strankami naložil 150 milijonov dolarjev kazni. Leta 2023 se je banka strinjala še s plačilom 75 milijonov dolarjev za poravnavo v tožbi žensk, ki so trdile, da jih je Epstein spolno zlorabljal. Skupni znesek teh dveh kazni oziroma poravnav je znašal 225 milijonov dolarjev.

Donald Trump FOTO: AP

Trumpovi davčni dokumenti pristali pri napačnem prejemniku

Drugi odmevni del preiskave zadeva ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovo dolgoletno poslovno razmerje z Deutsche Bank. Nemška banka je Trumpu odobravala posojila tudi po številnih stečajih in neplačilih njegovih podjetij v devetdesetih letih. Januarja 2021 je bila njegov največji upnik, saj so njegova podjetja banki dolgovala približno 340 milijonov dolarjev. Banka je poslovno razmerje s Trumpom prekinila po napadu njegovih podpornikov na ameriški Kapitol 6. januarja 2021, ko so skušali preprečiti potrditev zmage Joeja Bidna na predsedniških volitvah. Toda novi dokumenti razkrivajo tudi varnostni incident iz leta 2017, prvega leta Trumpovega predsedniškega mandata. Uslužbenec Deutsche Bank je marca 2017 zunanjemu računovodji ene od strank pomotoma poslal povezavo do davčne dokumentacije kar 1586 bančnih računov, med katerimi je bil tudi Trumpov. Računovodja je banko opozoril na napako in datoteko izbrisal. Po poročanju Financial Timesa je bil o incidentu obveščen tudi sedanji izvršni direktor banke Christian Sewing, vendar Trumpa oziroma Bele hiše o razkritju niso obvestili. Trump se je na razkritje odzval med obiskom Manile na Filipinih, kjer se je udeležil vrha ASEAN. "Tega ne bi smeli storiti. Nezakonito je, da so to storili," je dejal na vprašanje novinarjev. Razkriti dokumenti po navedbah Al Jazeere identificirajo tudi za več kot tri milijone dolarjev transakcij, povezanih s podjetji v Trumpovi lasti. Med njimi naj bi bila plačila, povezana z omrežji, osumljenimi pranja denarja iz Rusije in Azerbajdžana. Dokumentacija kaže tudi, da je banka Trumpove račune posebej spremljala. To ni prvič, da je bilo poslovanje Deutsche Bank s Trumpom predmet preiskovalnega poročanja. The New York Times je že leta 2019 poročal, da banka ameriškim oblastem ni prijavila nekaterih sumljivih transakcij, povezanih s Trumpom. Deutsche Bank je takrat zanikala, da bi svojim preiskovalcem preprečevala posredovanje opozoril pristojnim organom.

Moskva FOTO: Dreamestime

Ruski oligarhi in opozorila, ki naj bi jih vodstvo preslišalo

Pomemben del preiskave se nanaša tudi na poslovanje Deutsche Bank v Rusiji in njene odnose z vplivnimi posamezniki, povezanimi s Kremljem. Interni dokumenti kažejo, da je banka razmišljala o širitvi poslovanja v Rusiji še tik pred začetkom obsežne ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Po poročanju Financial Timesa so nekateri vodilni zaposleni opozarjali na tveganja, povezana s sankcijami, pranjem denarja in poslovanjem s premožnimi ruskimi strankami. Kljub tem opozorilom naj bi banka pod vodstvom Christiana Sewinga pripravljala širitev poslovanja. V dokumentih se pojavljajo tudi imena vplivnih ruskih milijarderjev. Med njimi je Roman Abramovič, nekdanji lastnik angleškega nogometnega kluba Chelsea, proti kateremu je Velika Britanija leta 2022 uvedla sankcije zaradi njegovih povezav z ruskim režimom. Omenjen je tudi aluminijski tajkun Oleg Deripaska, ki ga je Velika Britanija prav tako sankcionirala leta 2022. Pa milijarder Sulejman Kerimov, proti kateremu so ZDA uvedle sankcije v letih 2014 in 2018. Prav odnosi banke z ruskimi oligarhi in ruskim kapitalom naj bi bili eden glavnih razlogov, da sta se žvižgača odločila razkriti dokumentacijo.

Sledi vodijo tudi v Sirijo in Libijo

Razkrita dokumentacija zajema še finančne transakcije, povezane z Rifaatom al Asadom, stricem nekdanjega sirskega predsednika Bašarja al Asada. Rifaat al Asad, ki je umrl januarja letos, je bil leta 2020 v Franciji obsojen zaradi pridobivanja več milijonov evrov vrednih nepremičnin s sredstvi, preusmerjenimi iz sirskega državnega premoženja. V dokumentih se pojavljajo tudi posamezniki, povezani z afero financiranja predsedniške kampanje nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja. Sarkozy je bil leta 2025 obsojen zaradi hudodelskega združevanja v povezavi s prizadevanji za pridobitev financiranja svoje predsedniške kampanje leta 2007 od režima pokojnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija. Preiskovalni novinarji so med drugim odkrili tudi dokumentacijo o spornih davčnih shemah za premožne stranke, domnevnih pomanjkljivostih pri preprečevanju pranja denarja, poslovanju z oborožitvijo in odnosih banke s podjetji iz okoljsko obremenjujočih panog. Nemški mediji poročajo še o nadaljevanju vodenja računov za donacije stranki Alternativa za Nemčijo (AfD) kljub notranjim pomislekom.

Pod drobnogledom tudi izvršni direktor Christian Sewing

Razkritja ne zadevajo samo nekdanjih strank banke, temveč tudi njeno vodstvo. Christian Sewing, ki Deutsche Bank vodi od leta 2018, je dolgo veljal za človeka, ki je banko po vrsti škandalov stabiliziral in jo vrnil k dobičkonosnemu poslovanju. Toda po poročanju Financial Timesa interna dokumentacija kaže, da je v zasebnih razpravah zagovarjal večje prevzemanje tveganj, kritiziral službe za skladnost poslovanja in nekaterih težav banke ni razkril delničarjem. Dokumenti po navedbah časnika razkrivajo tudi računovodske prijeme, sporne finančne predstavitve in številne pomanjkljivosti v sistemih notranjega nadzora. Banka naj bi v enem od pojasnil regulatorjem celo priznala, da je dejansko delovala zunaj okvirov zakonov in pravil. Od leta 2012 je Deutsche Bank po podatkih Financial Timesa plačala približno 18,6 milijarde evrov za poravnave, kazni in sodne postopke, povezane z različnimi domnevnimi kršitvami, med drugim manipulacijami na finančnih trgih, pranjem ruskega denarja in pomanjkljivimi nadzornimi mehanizmi. Nemški preiskovalni organi so letos v banki opravili že tri preiskave.

Glavni izvršni direktor Deutsche Bank Christian Sewing FOTO: AP

Deutsche Bank: Danes smo drugačna banka

Deutsche Bank zavrača vtis, da razkritja odražajo njeno sedanje poslovanje. "Zadeve, ki so v središču medijskega poročanja, segajo mnogo let v preteklost, v nekaterih primerih celo dve desetletji," so sporočili iz banke. Dodali so, da so posamezne zadeve že takrat preučili in o njih po potrebi sodelovali z regulatorji. "Danes smo drugačna banka," so poudarili. Po navedbah banke so pod Sewingovim vodstvom med letoma 2019 in 2025 v izboljšanje notranjih kontrolnih sistemov vložili približno sedem milijard evrov. Poudarjajo, da so temeljito prenovili upravljanje tveganj, okrepili nadzor in spremenili organizacijsko kulturo. Banka je leta 2025 dosegla rekordne dobičke, napredek pri prenovi poslovanja pa naj bi po njenih navedbah priznali tudi regulatorji in nadzorni organi. Finančni direktor Raja Akram je za Bloomberg ocenil, da razkritja ne bodo imela pomembnejših finančnih posledic za banko. "Iz zgodovine se je treba učiti, ne pa je podoživljati," je dejal.

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