150 milijard letno za 'AI središče sveta': nevarna ideja?

A Nvidia danes ni več zgolj proizvajalec grafičnih kartic. Podjetje postaja eden ključnih stebrov globalne AI infrastrukture – nekakšna kombinacija tehnološkega velikana, ponudnika računalniške infrastrukture in strateškega partnerja državam, ki želijo razvijati lastne sisteme umetne inteligence.

Huang je Tajvan označil za "epicenter revolucije umetne inteligence", kar ni naključje. Otok je danes ključen za svetovno proizvodnjo najnaprednejših polprevodnikov, brez katerih sodobni sistemi umetne inteligence praktično ne morejo delovati.

Ena od pomembnih dimenzij Nvidiinega vse večjega naslanjanja na Tajvan je nedvomno vse bolj zapleten odnos med Združenimi državami in Kitajsko. Ameriške izvozne omejitve so v zadnjih letih močno omejile prodajo najnaprednejših AI čipov na kitajski trg. Nvidia je že lani opozorila, da jo bodo nove omejitve pri čipih H20 stale več milijard dolarjev prihodkov, Kitajska pa je še pred zaostritvami predstavljala pomemben del njenega poslovanja. Po zadnjih letnih podatkih je Kitajska, skupaj s Hongkongom, Nvidii prinesla okoli 17 milijard dolarjev prihodkov oziroma približno 13 odstotkov celotne prodaje.

Toda to ne pomeni, da Nvidia s širitvijo na Tajvanu neposredno išče obvod ameriških pravil. Bolj verjetno gre za utrjevanje tistega dela dobavne verige, brez katerega podjetje sploh ne more ohraniti vodilnega položaja v AI tekmi.

Hkrati pa primeri domnevnega tihotapljenja Nvidiinih AI čipov na Kitajsko prek Japonske kažejo, kako močno povpraševanje po tej tehnologiji ostaja tudi tam, kjer je dostop politično omejen. Tajvanski tožilci po poročanju Bloomberga preiskujejo tri osebe zaradi suma, da so vsaj eno pošiljko Nvidiinih čipov najprej izvozile na Japonsko, nato pa naprej na Kitajsko.

Kitajska medtem pospešeno razvija domače alternative. Huawei in drugi kitajski tehnološki velikani vlagajo v lastne AI čipe, saj ameriške omejitve zmanjšujejo dostop do najzmogljivejše zahodne tehnologije. A zahodni analitiki opozarjajo, da Kitajska pri najnaprednejši proizvodnji še vedno težko hitro nadomesti Nvidiino tehnologijo in tajvansko proizvodno zmogljivost.

Zato Nvidiina tajvanska strategija pade v območje nove tehnološke vojne: podjetje mora rasti tam, kjer lahko proizvaja najnaprednejše čipe, hkrati pa ostaja ujeto med ameriške varnostne omejitve, kitajsko povpraševanje in vse bolj občutljivo vlogo Tajvana v svetovni AI ekonomiji.