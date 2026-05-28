Gospodarstvo

150 milijard letno za 'AI središče sveta': nevarna ideja?

Tajpej, 28. 05. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
N.Š.
Nvidia

Ko je izvršni direktor Nvidie Jensen Huang napovedal, da bi lahko podjetje svojo letno porabo, povezano s Tajvanom, povečalo na kar 150 milijard dolarjev, je završalo. Mnodgi menijo, da ne gre le za nadaljevanje tesnega sodelovanja s tajvanskim proizvajalcem čipov TSMC, ampak da se v ozadju se morda oblikuje nova tehnološka in geopolitična realnost.

Huang je Tajvan označil za "epicenter revolucije umetne inteligence", kar ni naključje. Otok je danes ključen za svetovno proizvodnjo najnaprednejših polprevodnikov, brez katerih sodobni sistemi umetne inteligence praktično ne morejo delovati.

A Nvidia danes ni več zgolj proizvajalec grafičnih kartic. Podjetje postaja eden ključnih stebrov globalne AI infrastrukture – nekakšna kombinacija tehnološkega velikana, ponudnika računalniške infrastrukture in strateškega partnerja državam, ki želijo razvijati lastne sisteme umetne inteligence.

Kitajska na lovu za "prepovedanimi čipi"?

Ena od pomembnih dimenzij Nvidiinega vse večjega naslanjanja na Tajvan je nedvomno vse bolj zapleten odnos med Združenimi državami in Kitajsko. Ameriške izvozne omejitve so v zadnjih letih močno omejile prodajo najnaprednejših AI čipov na kitajski trg. Nvidia je že lani opozorila, da jo bodo nove omejitve pri čipih H20 stale več milijard dolarjev prihodkov, Kitajska pa je še pred zaostritvami predstavljala pomemben del njenega poslovanja. Po zadnjih letnih podatkih je Kitajska, skupaj s Hongkongom, Nvidii prinesla okoli 17 milijard dolarjev prihodkov oziroma približno 13 odstotkov celotne prodaje.

Toda to ne pomeni, da Nvidia s širitvijo na Tajvanu neposredno išče obvod ameriških pravil. Bolj verjetno gre za utrjevanje tistega dela dobavne verige, brez katerega podjetje sploh ne more ohraniti vodilnega položaja v AI tekmi. 

Hkrati pa primeri domnevnega tihotapljenja Nvidiinih AI čipov na Kitajsko prek Japonske kažejo, kako močno povpraševanje po tej tehnologiji ostaja tudi tam, kjer je dostop politično omejen. Tajvanski tožilci po poročanju Bloomberga preiskujejo tri osebe zaradi suma, da so vsaj eno pošiljko Nvidiinih čipov najprej izvozile na Japonsko, nato pa naprej na Kitajsko.

Kitajska medtem pospešeno razvija domače alternative. Huawei in drugi kitajski tehnološki velikani vlagajo v lastne AI čipe, saj ameriške omejitve zmanjšujejo dostop do najzmogljivejše zahodne tehnologije. A zahodni analitiki opozarjajo, da Kitajska pri najnaprednejši proizvodnji še vedno težko hitro nadomesti Nvidiino tehnologijo in tajvansko proizvodno zmogljivost.

Zato Nvidiina tajvanska strategija pade v območje nove tehnološke vojne: podjetje mora rasti tam, kjer lahko proizvaja najnaprednejše čipe, hkrati pa ostaja ujeto med ameriške varnostne omejitve, kitajsko povpraševanje in vse bolj občutljivo vlogo Tajvana v svetovni AI ekonomiji.

Mnoge skrbi vloga Tajvana v Ai revoluciji - v obdobju, ko je območje v napetih odnosih s Kitajsko.
FOTO: AP

Tajvan postaja strateška točka sveta

Še pomembnejša pa je geopolitična dimenzija celotne zgodbe.

Pred nekaj leti je bil glavni razlog strateškega pomena Tajvana predvsem skoraj monopolni položaj podjetja TSMC pri proizvodnji najnaprednejših čipov. Danes so vložki precej višji. Ne gre več samo za pametne telefone ali računalniške procesorje, ampak za temelje globalne AI ekonomije – podatkovne centre, umetno inteligenco, avtonomne vojaške sisteme, kibernetsko varnost in prihodnjo industrijsko infrastrukturo.

To pomeni, da bi morebitna destabilizacija Tajvana postala neposredna grožnja globalnemu tehnološkemu in finančnemu sistemu. Večja kot bo odvisnost Zahoda od tajvanske infrastrukture, težje si bo predstavljati scenarij, v katerem bi lahko ZDA ostale pasivne ob morebitnem pritisku Kitajske na otok.

Novi center sveta ni več Silicijeva dolina?

Nvidia s svojo investicijo pošilja tudi širše sporočilo globalnim trgom: prihodnost umetne inteligence se morda ne bo gradila predvsem v Silicijevi dolini, ampak vse bolj v Aziji – tam, kjer obstajajo dejanske zmogljivosti za proizvodnjo najnaprednejših čipov.

Tajvan bi tako lahko postal eden največjih zmagovalcev AI revolucije. Ne le kot tovarna sveta za polprevodnike, ampak kot ena ključnih strateških točk novega tehnološkega reda.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fery Zaka
28. 05. 2026 08.25
Kitajska da tega ne more nadomestiti? Če primerjate Kitajsko in Ameriko, lahko hitro ugotovite, da so Kitajci kakih 20 let pred Američani in ostalimi. Lahko se slepimo da ne, ampak že površna primerjava to jasno pokaže.
strpno
28. 05. 2026 08.24
S kakšno pravico ZDA omejujejo Tajvanu prodajo čipov Kitajski? Imajo tudi jedrsko industrijo, da jih bodo lahko napadli?
brusilec
28. 05. 2026 08.19
AI je uporabna zadeva, amoak samo za besedilne naloge,.. urejanje video posnetkov, fotografij... to je pa huda izguba energije.. to bi morali vse stornirati.
NeXadileC
28. 05. 2026 08.00
Združene države Amerike so vodilne na področju digitalne infrastrukture in gostijo več kot 4.000 aktivnih podatkovnih centrov, kar predstavlja približno polovico vseh tovrstnih zmogljivosti na svetu. Izjemna rast povpraševanja po umetni inteligenci (UI) in storitvah v oblaku močno preoblikuje industrijo. Ključne statistike in trend: Število centrov: V ZDA deluje med 4.100 in 5.400 objektov, odvisno od metodologije štetja (npr. velikost in tip).Tržni delež: ZDA predstavljajo okoli 44% svetovne IT energetske zmogljivosti.Poraba energije: Podatkovni centri porabijo približno 4,4% celotne električne energije v ZDA. Z naraščajočo močjo in prodorom UI naj bi se ta delež do leta 2030 povzpel na okoli 8%, kar prinaša velike izzive za energetska omrežja. Gradnja in naložbe: V teku je gradnja več kot 1.500 novih podatkovnih centrov. Za digitalno infrastrukturo štirje največji tehnološki velikani (Microsoft, Google, Amazon in Meta) načrtujejo več sto milijard dolarjev naložb letno.Zaposlovanje: Število zaposlenih v ameriških podatkovnih centrih se je med letoma 2016 in 2023 povečalo za več kot 60% in danes presega pol milijona delavcev.📍 Lokacijska razporeditevIndustrija je geografsko zelo koncentrirana, saj je okoli 60 % vseh U.S. podatkovnih centrov lociranih v le desetih zveznih državah.
