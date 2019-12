'17 milijonov 'popusta' že v prvem krogu kaže, na kakšne dobičke so računali'

Na vprašanje voditelja Uroša Slaka, ali je morda to tudi razlog, da so se pogajalci konzorcija s Kolektorjem na čelu po koncu pogajanj novinarjem izognili, medtem ko predstavnik konzorcija, ki ga vodijo Avstrijci, niso imel težav stopiti pred novinarje in pojasniti, zakaj so spustili ceno za 6,5 milijona, je Lahovnik pripomnil, da verjetno ni prijetno razložiti, zakaj si nenadoma znižal ponudbo za 17 milijonov evrov.

Kaj nam pove podatek, da je konzorcij, na čelu katerega je bil Petričev Kolektor, že v prvem krogu ponudil 17 milijonski popust, iz 121 milijonov na 104? "Ta podatek kaže, kako veliko rezerve so imeli slovenski gradbinci pri tem projektu, na kako velike dobičke so računali, tako da pravzaprav lahko vidimo, kakšna je korist za davkoplačevalce, ko se je vključil tuj ponudnik," je prepričan ekonomist Matej Lahovnik.

Zahteva Darsa, da morajo ponudniki v vsakem krogu za vsaj milijon evrov spustiti ponudbo, je za Lahovnika problematična iz dveh vidikov: "Prvič, ker pošilja signal vsem izvajalcem, da si naj že vnaprej pustijo nek manevrski prostor za zniževanje cene, drugič pa obstaja tveganje, da nekdo, ki je daleč najcenejši in nima več nekega prostora za zniževanje, enostavno odstopi."

Če bi se recimo Cengiz odločil, da za dodaten milijon ne bo zniževal, bi Dars ostal samo s slovenskimi gradbinci, ki pa so bili že v startu bistveno dražji in bi bil na koncu zaradi tega določila celoten projekt bistveno dražji, je prepričan.

'Če navadni državljani v sodnih postopkih plačujemo takse za pritožbe, bi jo morali tudi neizbrani ponudniki'

Pa odločitev Darsa pomeni, da je konec tega 'podmiznega' dogovarjanja slovenskih gradbenih baronov? Če so lahko v konzorciju slovenskih gradbincev ceno spustili kar za 17 milijonov, to pomeni, da so že do zdaj pri projektih, ki jih je razpisovala država, bogateli na naš račun.

Za Lahovnika je to po eni strani dobra novica, a po drugi strani tudi zaskrbljujoče, saj se je to vleklo dve leti, Avstrijci pa ob tem gradijo že od lanskega septembra. "Na potezi je zdaj resorno ministrstvo, ki bi moralo glede na izkušnje iz zadnjih razpisov, ko vidimo to zavlačevanje, ko tisti, ki niso izbrani, pogosto vlagajo pritožbe brez razloga, uvesti neko takso za pritožbo," pravi in dodaja: "Če moramo navadni državljani za pritožbe v sodnih postopkih plačati sodno takso, bi jo morali tudi neizbrani ponudniki."

'V tem primeru so se pritoževali samo zato, da bi izločili tistega, ki jim je pokvaril igro'

"Če jim s pritožbo uspe, dobijo takso vrnjeno, če pa ne, pa naj bo to prihodek proračuna, saj zagotovo nastaja škoda s tem zavlačevanjem," predlaga Lahovnik, ki je prepričan, da je šlo v primeru druge cevi karavanškega tunela za namerno zavlačevanje dražjih ponudnikov.

"V tem primeru smo videli, da so se tisti, ki so bili krepko dražji od najcenejšega ponudnika, pritoževali samo zato, da bi zavlekli postopek in izločili tistega, ki jim je pokvaril igro."