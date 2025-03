175 delavcev Cimosa bo ostalo brez službe

Od približno 500 zaposlenih v družbi Cimos naj bi jih 175 v kratkem ostalo brez službe, večinoma tisti iz Senožeč. Vodstvo naj bi namreč pripravilo program presežnih delavcev, ki pa ni pogodu predstavnikom Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije za kraško-notranjsko in obalno regijo.

Sekretar Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Sašo Ristič je program označil za nestrokovnega, za Dnevnik pa pojasnil, da med drugim sploh ne vključuje podatkov o tem, katera delovna mesta se bodo ohranila. Ob tem je dodal, da se je na svoji poslovni poti kot sindikalist srečal že s številnimi programi presežnih delavcev, a česa takšnega da še ni videl. O odpuščanjih v Cimosu se je govorilo že dlje časa, saj nameravajo odgovorni proizvodnjo seliti v bosanski Gradačac in srbsko Kikindo. Ristič je to že decembra potrdil in ob tem povedal, da gre za sporen korak, saj bi moralo vodstvo o tem najprej obvestiti svet delavcev, česar pa ni storilo. Prav omenjena selitev naj bi bila sicer uradni razlog za odpovedi štirih delavcev, je povedal decembra.

Cimos FOTO: Bobo icon-expand

Kot je zdaj pojasnil Ristič, so tudi napovedi novih odpovedi rezultat načrtovane selitve. Za Dnevnik je povedal še, da vodstvo Cimosa od sindikata in sveta delavcev terja takojšnje soglasje za odpuščanje. Predstavniki vodstva naj bi se sicer s predstavniki sindikata sestali prihodnji ponedeljek, program odpuščanja delavcev pa načrtujejo zaključiti že do konca marca. Od 175 delavcev, kolikor jih v Cimosu nameravajo odpustiti, jih bo največ ostalo brez službe v Senožečah, in sicer okrog 120. Preostali delajo v Cimosovih proizvodnih obratih v Mariboru in Vuzenici.