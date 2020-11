2021 ne bo prineslo višjih davkov, tudi davka na nepremičnine (še) ne bo

Šircelj je na današnji seji odbora DZ za finance povedal, da je predlog proračuna za prihodnje leto usmerjen v okrevanje in krepitev odpornosti gospodarstva ter hkrati skrb za blaginjo posameznikov. Zaradi drugega vala epidemije covida-19 se bo okrevanje začelo kasneje, ne že oktobra letos, kot je predvidevala vlada, pač pa verjetno konec tega in v začetku prihodnjega leta, je dejal.

Proračun za leto 2021 je DZ sprejel že novembra lani, predlog danes obravnavanih sprememb pa po Šircljevih besedah upošteva veljavne in še načrtovane ukrepe, ki jih vlada sprejema v protikoronskih zakonih. "Upošteva tudi negotovost glede razvoja dogodkov v prihodnje," je dodal minister.

Potem ko je morala vlada zaradi ukrepanja ob epidemiji letošnje proračunske odhodke povečati za približno tri milijarde evrov ter nekoliko oklestiti apetite glede prihodkov, je Šircelj danes povedal, da je za leto 2021 predvideno postopno naraščanje prihodkov ob stabilizaciji odhodkov. "S tem se bo primanjkljaj v prihodnjih letih zmanjševal," je dodal.

Za leto 2021 je določen najvišji obseg izdatkov pri 13,47 milijarde evrov, prihodki pa naj bi dosegli 10,72 milijarde evrov. Primanjkljaj je tako predviden v višini 2,75 milijarde evrov oz. 5,6 odstotka bruto domačega proizvoda. Letos naj bi se primanjkljaj v proračunu povzpel do 4,2 milijarde evrov.

Za financiranje primanjkljaja bo po Šircljevih besedah potrebna zadolžitev v višini 6,7 milijarde evrov. Hkrati je napovedal, da bo država prihodnje leto odplačala za 3,7 milijarde evrov dolga.

Zagotovil je, da je obseg odhodkov načrtovan v višini, ki omogoča izvajanje domačih razvojnih programov in ukrepov ter instrumentov EU za okrevanje in odpornost. Gre za projekte na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, infrastrukture, okolja in prometa, je naštel. Z načrtovanimi sredstvi se omogoča tudi digitalizacijo, podporno okolje za podjetja, turizem, kulturo, izdatna je podpora znanosti, je nadaljeval.

Za investicije je prihodnje leto predvidenih okoli dve milijardi evrov. Šircelj je pri tem izpostavil predvsem prometno infrastrukturo, denimo drugo cev predora Karavanke, napovedal pa še investicije v domove za ostarele, kulturo, zdravstvo, čiščenje voda, varstvo pred poplavami ..."Ne bomo pozabili na športno infrastrukturo," je zagotovil in dodal, da bodo samo občine iz državnega proračuna dobile za investicije 350 milijonov evrov.

"V letu 2021 ne načrtujemo povečanja davkov," je dejal. Načrtovano je, da se bodo nekateri davki znižali, prvi bo po njegovih besedah davek na motorna vozila. Prav tako povečanja ne pričakuje pri dohodnini in tudi uvedbe davka na nepremičnine ali kakšnega drugega novega davka prihodnje leto ne bo.