Marec 2023. V ZDA so se pripravljali na recesijo, delniški trgi so se krčili, domača potrošnja je padala. 17. marca oziroma štiri dni po najnižjih borznih indeksih je svojo turnejo "Eras Tour" začela Taylor Swift. Kot bi nekdo obrnil stikalo. Američani so začeli zapravljati, borze so zaživele, gospodarstvo je bilo v konjunkturi. Je nepričakovan vzpon ameriške ekonomije le naključje? Ekonomisti že imajo ime – učinek Taylor Swift. Kako sta torej povezana glasbenica, ki je na lestvicah prehitela Elvisa Presleyja, in rekordno toplo leto? Tako, da ju je z običajnimi znanstvenimi pristopi zelo težko pojasniti.

Začelo se je torej z nenavadnim vzponom ameriških ekonomskih kazalcev, ki so se, proti tradicionalnim ekonomskim napovedim, obrnili navzgor. Poletna recesija je izginila. Hoteli v Chicagu so po podatkih Bloomberga zaradi njenega koncerta imeli zgodovinsko rekordno zasedenost. Oboževalci so v povprečju zapravili 1300 dolarjev, kar vključuje letalske prevoze, nakup rekvizitov, oblačil, hrane v restavracijah ... Ekonomisti so izračunali, da je ameriška ekonomija bogatejša za 5 milijard ameriških dolarjev, kar je več kot BDP najrevnejših 50 držav na svetu. Swiftonomika, kot so pojav poimenovali na spletni strani za analizo trgov Marketwatch, je igrala pomembno vlogo pri ekonomskem obratu ZDA, so prepričani.

Tako kot je Swiftova na glasbenih odrih rušila rekorde, so termometri "pokali" od toplotnih rekordov. Poletje 2023 je s svojimi vročinskimi kupolami in rekordnimi temperaturami (denimo v Palermu, kjer so izmerili 47 stopinj Celzija), postavilo nov mejnik v našem razumevanju podnebnih sprememb. Podobno dramatično je bilo na glasbenem nebu, kjer je Taylor Swift s svojim albumom "1989 (Taylor's Version)" že petič osvojila vrh Billboardove lestvice, s čimer je skupno preživela 68 tednov na tem prestolu – več kot kateri koli solo umetnik (Elvis Presley se je ustavil pri 67) pred njo. Stefan Rahmstorf iz Potsdamskega Inštituta za podnebno znanost opozarja, da rast ekstremnih vremenskih dogodkov presega pričakovanja, ki temeljijo le na termodinamičnih argumentih. Julij 2023 je bil po podatkih najtoplejši mesec na Zemlji v zadnjih 10.000 letih.

Rekordna vročina je prizadela Iran in Kitajsko, Grčijo in Španijo, jug ZDA in številna druga območja na Zemlji. Kanada je doživela svojo najbolj uničujočo sezono požarov doslej, z več kot 45 milijoni hektarjev pogorelih površin. Slovenija se je spopadla z doslej najbolj uničujočimi poplavami, kar jo je ob drugih evropskih državah uvrstilo na seznam münchenske pozavarovalnice Munich Re, ki je analizirala letošnje milijardne škode. "Čeprav so nekatere spremembe v ekstremnih vremenskih pojavih pričakovane in jasno povezane z naraščanjem emisij toplogrednih plinov, so druge protiintuitivne, kar poudarja potrebo po nadaljnjih raziskavah na tem področju," pravi Rahmstorf. Študijski programi Taylor Swift bodo morda pojasnili njen vpliv Mesečni vročinski ekstremi so se v zadnjih 40 letih povečali za več kot 90-krat, medtem ko so se dogodki, ki so bili prej izjemno redki (ekstremne suše, poplave, taljenje arktičnega ledu), povečali za 1000-krat in prizadeli 3 odstotke kopenske površine. "Del tega povečanja je pričakovan, ekstremnejši, kot je dogodek, večji je faktor, s katerim se poveča njegova verjetnost. Vendar pa je za popolno razlago globalnega povečanja ekstremnih vročinskih obdobij treba upoštevati dodatne dinamične učinke," v zadnjem strokovnem članku ugotavlja Ramstorf.

Tako kot podnebna znanost razvija nove raziskovalne metode, s katerimi bi lahko pojasnila nove vremenske ekstreme, tudi čedalje več najuglednejših univerz odpira študijske programe, namenjene raziskovanju Taylor Swift. Harvard, Stanford, Berkeley, Florida in mnoge druge ponujajo globok vpogled v psihologijo pesmi Taylor Swift, umetniško podjetništvo, glasbeni repertoar ter kritično analizo njenih del in vpliva na družbo.

Lani je glasbenica, ki ohranja rekord (13) za največje število albumov, ki so zaporedoma debitirali na prvem mestu lestvice, postala tudi milijarderka. Učinkek tople grede, učinek Taylor Swift Letno povprečje globalne temperature se je lani dvignilo na 1,45 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo in se nevarno približalo pragu 1,5 stopinje, določenem s Pariškim sporazumom. Leto 2023 ni presegalo le temperaturnih rekordov; s seboj je prineslo tudi uničujoče socialno-ekonomske posledice. Ekstremni vremenski dogodki, vključno z intenzivnimi vročinskimi valovi, gozdnimi požari, poplavami in tropskimi cikloni, so povzročili opustošenje po vsem svetu, kar je povzročilo izgubo življenj, razseljevanje in znatne gospodarske izgube.

Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je ponovno poudaril, da so podnebne spremembe največji izziv, s katerim se spopada človeštvo: "Dejanja človeštva Zemljo žgejo. Leto 2023 je bilo zgolj predogled katastrofalne prihodnosti, ki nas čaka, če ne ukrepamo zdaj." Učinek tople grede se veča, prognostik 24ur Rok Nosan pa dodaja, da bo tudi letošnje leto zelo verjetno rekordno. Tudi učinek Taylor Swift deluje podobno, kot delujejo ogljikov dioksid, metan in vodna para na naše ozračje. Njen marketinški pogon je ustvaril ne le glasbeno ikono, temveč lastno gospodarstvo. Zdi se, kot bi bila vsaka njena poteza skrbno načrtovana. Ko je prvič obiskala tekmo NFL ekipe Kansas City Chiefs, kjer igra njen (zdaj) zaročenec Travis Kelce, so številke gledanosti eksplodirale. 24 milijonov gledalcev, med katerimi je bilo rekordno število žensk. Prodaja Kelceovih dresov je poskočila za 400 odstotkov.

S koncerti sproža potrese. Dobesedno. Swifttres (angl. Swiftquake) so poimenovali potres, ki ga je spremljalo skakanje koncertnih obiskovalcev 22. in 23. julija. Bližnji seizmografi v Seattlu so namreč v času njenega koncerta izmerili več potresnih sunkov, z najmočnejšim magnitude 2,3.

Medtem ko se oboževalci, ekonomisti, oglaševalci in antropologi lahko mirno in upravičeno sprašujejo, s čim bo Taylor Swift presenetila letos, se znanstveniki – in v resnici vse človeštvo – morajo osredotočiti na to, kar prihaja. Karina von Schuckmann, oceanografinja pri Mercator Ocean International v Toulousu, svari, da morajo nadaljevati raziskovanje podatkov, da bi ugotovili, kaj v resnici poganja nenavadne vremenske oziroma podnebne ekstreme. "Dogaja se nekaj nenavadnega, česar ne razumemo." Stefan Rahmstorf pa dodaja: "Tudi ko bo globalno segrevanje ustavljeno, bomo še dolgo časa priča ekstremom. Če smo pred 40 leti govorili o 5000-letnih dogodkih, bodo pri 1,5 stopinje Celzija nad povprečjem lahko postali pojavi, ki se zgodijo enkrat na 50 let. Tako bo še desetletja, doživeli bomo vse mogoče vremenske ekstreme, ki jih svet, segret za 1,5 stopinje, pripravlja človeštvu."