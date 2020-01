2153 milijarderjev ima skupno več premoženja kot 4,6 milijarde prebivalstva

Na samem dnu družbene in premoženjske piramide so revne ženske in deklice, ki pa dnevno opravijo kar "12,5 milijarde ur neplačanega dela nege in oskrbe". Vrednost tega neplačanega dela oziroma oskrbe pa znaša kar 10,8 bilijona letno.

"Naša zlomljena gospodarstva polnijo žepe milijarderjev in velikih podjetij na račun običajnih ljudi. Ni čudno, da se ljudje začenjajo spraševati, ali bi milijarderji sploh morali obstajati," je za AFPdejal Amitabh Behar iz indijske izpostave Oxfama, ki bo v Davosu ta teden predstavljal Oxfam.

Ženske in dekleta so po njegovih besedah najbolj obremenjene, saj prav one skrbijo za druge in ohranjajo "naša gospodarstva in družbo v gibanju". A obenem pogosto ne prejmejo zadostne izobrazbe, ne zaslužijo dostojnih plač in so izključene iz odločanja.