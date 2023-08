23,7 milijona evrov čistega dobička za Skupino Telekom Slovenije

V prvih šestih mesecih so višje prihodke dosegle vse družbe v skupini. Višji so prihodki mobilnih naročnikov, mobilnega trgovskega blaga in prihodki na veleprodajnem trgu, Telekom pa rast dosega tudi na področju finančnih storitev, e-Zdravja, zavarovanj in IT-storitev. Skupno je skupina ustvarila 337,5 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Skupina Telekom Slovenije, natančneje družbi Telekom Slovenija in GVO, je v polletju od države prejela pomoč zaradi dviga cen energentov v višini 1,56 milijona evrov. Če bi bila cena energentov na ravni leta 2022 z upoštevano državno pomočjo za energente, bi bil dobiček iz poslovanja višji za 30 odstotkov, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) pa za osem odstotkov, izhaja iz polletnega sporočila, ki ga je družba danes objavila na spletni strani Ljubljanske borze.

S polletnim poslovanje se je v sredo seznanil nadzorni svet Telekoma Slovenije, ki je podal soglasje k imenovanju Andrasa Palija za glavnega izvršnega direktorja družbe IPKO Telecommunications s štiriletnim mandatom, ki začne teči 4. novembra letos.

Nadzorniki so se seznanili tudi z vplivi nedavnih poplav na komunikacijsko infrastrukturo Telekoma Slovenije. Na prizadetih območjih je do prekinitev komunikacij prišlo predvsem zaradi izpada električnega napajanja na lokacijah, ki jih ima družba v najemu. Na terenu so situacijo reševali z agregati, s čimer se je zagotavljalo delovanje baznih postaj in mobilnega omrežja. V času največjih vplivov je bilo moteno delovanje okoli 40 baznih postaj od skupno prek 1500, ekipe na terenu pa so signal na prizadetih območjih v največji možni meri postopoma zagotovile v dveh dneh.

Na prizadetih območjih je bila zalita, poškodovana ali pretrgana tudi kabelska infrastruktura, in sicer tako na ravni hrbteničnega kot dostopovnega dela omrežja. Poškodbe so nastale v omrežju Telekoma Slovenije in na novozgrajenem omrežju OŠO5 v lasti GVO. Popolnoma uničene oz. zalite so bile tudi nekatere funkcijske lokacije. Povezave za delovanje fiksnih storitev na prizadetih območjih so vzpostavljene začasno in bodo v prihodnje celovito sanirane skupaj z ostalo infrastrukturo.

Kot še pravijo v Telekomu Slovenije, je v pripravi načrt celovite sanacije, v okviru katere bo družba zasledovala optimalno arhitekturo omrežja. Časovna izvedba sanacije bo deloma pogojena s sanacijo ostale infrastrukture na ravni države oziroma lokalnih skupnosti.