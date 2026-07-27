Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

25.000 domačinov nad goste: Turisti, domov!

Madrid, 27. 07. 2026 06.43 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Protest na Mallorci

Na tisoče prebivalcev Mallorce je znova protestiralo proti množičnemu turizmu. V središču Palme se je po podatkih policije zbralo okoli 25.000 ljudi, ki opozarjajo, da rekordno število obiskovalcev vse bolj poslabšuje stanovanjsko problematiko, prometne razmere in kakovost življenja na otoku. Pod sloganom "Manj turizma, več življenja" zahtevajo omejitev števila turistov.

Španija letos pričakuje rekordnih 100 milijonov tujih turistov, kar je še povečalo nezadovoljstvo prebivalcev v najbolj obiskanih turističnih regijah. Med njimi je tudi Mallorca, kjer so protesti proti množičnemu turizmu v zadnjih letih vse pogostejši.

Demonstranti so se zbrali na trgu Plaza de España v središču Palme, nato pa se odpravili skozi mestno jedro do katedrale, kjer so prebrali manifest. Protest je po navedbah policije potekal mirno.

Številni udeleženci so nosili transparente z napisi "Mallorca je prepolna" in "Ni več prostora", s katerimi so opozarjali, da otok dosega meje svojih zmogljivosti.

Zahtevajo omejitev števila turistov

Osrednja zahteva protestnikov je omejitev števila obiskovalcev. Po njihovem mnenju prav vse več turistov in hitro širjenje turističnih nastanitev povzročata hudo stanovanjsko krizo.

Organizatorji opozarjajo, da si številni prebivalci z običajnimi prihodki na otoku ne morejo več privoščiti najema ali nakupa stanovanja, saj nepremičnine vse pogosteje končajo na trgu kratkoročnega oddajanja turistom.

Poleg stanovanjskih težav prebivalci množični turizem povezujejo tudi z vse več prometnimi zastoji, hrupom, onesnaženjem ter obremenjevanjem naravnega okolja.

Proteste so podprla številna sosedska združenja, okoljevarstvene organizacije in druge civilnodružbene skupine.

Protest tik pred vrhuncem sezone

Organizatorji so datum protesta izbrali namenoma. Konec julija in začetek avgusta veljata za najbolj obremenjen del turistične sezone, hkrati pa bodo Balearski otoki prihodnje leto volili novo regionalno oblast.

Po besedah organizatorjev želijo prav v času največjega turističnega obiska opozoriti politike, da gospodarske koristi turizma ne smejo prevladati nad kakovostjo življenja domačinov.

Razlagalnik

Balearski otoki so avtonomna skupnost Španije, ki leži v zahodnem Sredozemskem morju. Arhipelag sestavljajo štirje glavni otoki: Mallorca, ki je največja in najbolj naseljena, Menorca, Ibiza in Formentera. Zaradi svoje lege in ugodnega podnebja so že desetletja ena izmed najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Evropi, kar ima velik vpliv na njihovo gospodarstvo in demografijo.

Gentrifikacija je proces, pri katerem se v določenem mestnem območju poveča število premožnejših prebivalcev ali obiskovalcev, kar vodi do višjih cen nepremičnin, storitev in življenjskih stroškov. V turističnih središčih, kot je Palma na Mallorci, se to pogosto kaže v preoblikovanju stanovanjskih sosesk v turistične apartmaje, zaradi česar lokalno prebivalstvo težje najde dostopna stanovanja, soseske pa izgubijo svojo prvotno socialno strukturo.

Plaza de España v Palmi je osrednji mestni trg in ključno prometno vozlišče na otoku Mallorca. Je stičišče javnega prevoza, vključno z glavnimi avtobusnimi in železniškimi postajami, zaradi česar je eden najbolj obremenjenih in prepoznavnih javnih prostorov v mestu. Zaradi svoje centralne lege in simbolnega pomena je pogosto izbrana lokacija za javna zbiranja, proteste in družbene dogodke.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Poglavja:
Na vrh Zahtevajo omejitev števila tur Protest tik pred vrhuncem sezo
malorca turizem protest

Nemški proizvajalec baterij Varta tik pred razpadom

24ur.com Le milijon prebivalcev, turistov pa 18 milijonov? 'Vaše razkošje, naša beda'
24ur.com 'Turisti, ven iz naše soseske!'
24ur.com Idilično alpsko vasico 'dušijo' turisti, domačini zahtevajo omejitve
24ur.com Prebivalci Kanarskih otokov na ulice: Zaradi turizma si ne moremo več privoščiti življenja
24ur.com Vročinski val v Španiji spremlja množični turizem
24ur.com V Barceloni želijo red, na mizi predlog omejitve dnevnega števila turistov
24ur.com Hrvaška turistična sezona bo podrla rekorde, slovenska bo 'dobra'
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnik ima kar osem otrok
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Ta animirani film bo navdušil otroke in povezal celo družino
Ta animirani film bo navdušil otroke in povezal celo družino
5 pravil, ki jih mora poznati vsak otrok, preden poboža tujega psa
5 pravil, ki jih mora poznati vsak otrok, preden poboža tujega psa
zadovoljna
Portal
Pri 54 letih še vedno jemlje dih: zgodba Sofie Vergare
To so najlepši sandali letošnjega poletja
To so najlepši sandali letošnjega poletja
Znana Slovenka zapeljevala v rdeči obleki
Znana Slovenka zapeljevala v rdeči obleki
Poletne akne niso naključje: strokovnjaki razkrivajo, kaj se dogaja s kožo
Poletne akne niso naključje: strokovnjaki razkrivajo, kaj se dogaja s kožo
vizita
Portal
Zdravnica šokirana nad prizorom: '40 let je delala na soncu, a je vedno nosila hlače'
Ključna opozorila o zaščiti kože na pogosto spregledanih predelih
Ključna opozorila o zaščiti kože na pogosto spregledanih predelih
Kardiologi o kavi: Koliko skodelic na dan je dejansko zdravih?
Kardiologi o kavi: Koliko skodelic na dan je dejansko zdravih?
Notranji kritik, samopodoba in kako biti zadovoljen s sabo
Notranji kritik, samopodoba in kako biti zadovoljen s sabo
cekin
Portal
Niti višja plača jih ne reši: zakaj nekateri nikoli nimajo nič prihrankov
V tej evropski državi ne plačujejo dohodnine: več kot tretjina prebivalcev je milijonarjev
V tej evropski državi ne plačujejo dohodnine: več kot tretjina prebivalcev je milijonarjev
Brez vrst, brez drage kave in brez gneče: evropski kraji, ki jih turisti še niso preplavili
Brez vrst, brez drage kave in brez gneče: evropski kraji, ki jih turisti še niso preplavili
Pivo za dva evra, prenočišče za 25: evropska prestolnica, ki še ni podlegla množičnemu turizmu
Pivo za dva evra, prenočišče za 25: evropska prestolnica, ki še ni podlegla množičnemu turizmu
moskisvet
Portal
Ga je res umoril lastni brat? 439 let so verjeli eni zgodbi
Kdo so 'dizelski turisti' in zakaj jezijo prebivalce Majorke?
Kdo so 'dizelski turisti' in zakaj jezijo prebivalce Majorke?
Takole se sproščata svetovna prvaka: nogometaša uživata na Ibizi
Takole se sproščata svetovna prvaka: nogometaša uživata na Ibizi
Trik, zaradi katerega senčnik na vetrobranskem steklu ne bo več padal
Trik, zaradi katerega senčnik na vetrobranskem steklu ne bo več padal
dominvrt
Portal
Budilka? Ne, hvala. Ta mladi par vsako jutro zbudi 500 ovc
Bazilika bo rasla kot nora, če boste upoštevali teh nekaj pravil
Bazilika bo rasla kot nora, če boste upoštevali teh nekaj pravil
Krompir ne bo več kalil: dodajte eno stvar in ostal bo svež več mesecev
Krompir ne bo več kalil: dodajte eno stvar in ostal bo svež več mesecev
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
okusno
Portal
Kako sestaviti popolno zdravo skledo? To je formula, ki si jo velja zapomniti
Poletna kosila v manj kot 30 minutah
Poletna kosila v manj kot 30 minutah
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Pozabite na kupljen sladoled: za to kremasto poslastico potrebujete 2 sestavini in 5 minut
Pozabite na kupljen sladoled: za to kremasto poslastico potrebujete 2 sestavini in 5 minut
voyo
Portal
Pobesneli Max
IQ 160
IQ 160
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820