25.000 domačinov nad goste: Turisti, domov!

Španija letos pričakuje rekordnih 100 milijonov tujih turistov, kar je še povečalo nezadovoljstvo prebivalcev v najbolj obiskanih turističnih regijah. Med njimi je tudi Mallorca, kjer so protesti proti množičnemu turizmu v zadnjih letih vse pogostejši.

Demonstranti so se zbrali na trgu Plaza de España v središču Palme, nato pa se odpravili skozi mestno jedro do katedrale, kjer so prebrali manifest. Protest je po navedbah policije potekal mirno.

Številni udeleženci so nosili transparente z napisi "Mallorca je prepolna" in "Ni več prostora", s katerimi so opozarjali, da otok dosega meje svojih zmogljivosti.