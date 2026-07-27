25.000 domačinov nad goste: Turisti, domov!

Španija letos pričakuje rekordnih 100 milijonov tujih turistov, kar je še povečalo nezadovoljstvo prebivalcev v najbolj obiskanih turističnih regijah. Med njimi je tudi Mallorca, kjer so protesti proti množičnemu turizmu v zadnjih letih vse pogostejši.
Demonstranti so se zbrali na trgu Plaza de España v središču Palme, nato pa se odpravili skozi mestno jedro do katedrale, kjer so prebrali manifest. Protest je po navedbah policije potekal mirno.
Številni udeleženci so nosili transparente z napisi "Mallorca je prepolna" in "Ni več prostora", s katerimi so opozarjali, da otok dosega meje svojih zmogljivosti.
Zahtevajo omejitev števila turistov
Osrednja zahteva protestnikov je omejitev števila obiskovalcev. Po njihovem mnenju prav vse več turistov in hitro širjenje turističnih nastanitev povzročata hudo stanovanjsko krizo.
Organizatorji opozarjajo, da si številni prebivalci z običajnimi prihodki na otoku ne morejo več privoščiti najema ali nakupa stanovanja, saj nepremičnine vse pogosteje končajo na trgu kratkoročnega oddajanja turistom.
Poleg stanovanjskih težav prebivalci množični turizem povezujejo tudi z vse več prometnimi zastoji, hrupom, onesnaženjem ter obremenjevanjem naravnega okolja.
Proteste so podprla številna sosedska združenja, okoljevarstvene organizacije in druge civilnodružbene skupine.
Protest tik pred vrhuncem sezone
Organizatorji so datum protesta izbrali namenoma. Konec julija in začetek avgusta veljata za najbolj obremenjen del turistične sezone, hkrati pa bodo Balearski otoki prihodnje leto volili novo regionalno oblast.
Po besedah organizatorjev želijo prav v času največjega turističnega obiska opozoriti politike, da gospodarske koristi turizma ne smejo prevladati nad kakovostjo življenja domačinov.
Balearski otoki so avtonomna skupnost Španije, ki leži v zahodnem Sredozemskem morju. Arhipelag sestavljajo štirje glavni otoki: Mallorca, ki je največja in najbolj naseljena, Menorca, Ibiza in Formentera. Zaradi svoje lege in ugodnega podnebja so že desetletja ena izmed najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Evropi, kar ima velik vpliv na njihovo gospodarstvo in demografijo.
Gentrifikacija je proces, pri katerem se v določenem mestnem območju poveča število premožnejših prebivalcev ali obiskovalcev, kar vodi do višjih cen nepremičnin, storitev in življenjskih stroškov. V turističnih središčih, kot je Palma na Mallorci, se to pogosto kaže v preoblikovanju stanovanjskih sosesk v turistične apartmaje, zaradi česar lokalno prebivalstvo težje najde dostopna stanovanja, soseske pa izgubijo svojo prvotno socialno strukturo.
Plaza de España v Palmi je osrednji mestni trg in ključno prometno vozlišče na otoku Mallorca. Je stičišče javnega prevoza, vključno z glavnimi avtobusnimi in železniškimi postajami, zaradi česar je eden najbolj obremenjenih in prepoznavnih javnih prostorov v mestu. Zaradi svoje centralne lege in simbolnega pomena je pogosto izbrana lokacija za javna zbiranja, proteste in družbene dogodke.
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