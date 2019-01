26 najbogatejših ima v lasti toliko, kot 3,8 milijard ljudi

Milijarderji, ki jih je zdaj rekordnih 2208, si lastijo več svetovnega bogastva kot kdajkoli prej, je razvidno iz Oxfamovega mednarodnega poročila o neenakosti. Od globalne finančne krize, ki je svet zajela pred desetimi leti, se je število milijarderjev skoraj podvojilo.

Letno poročilo so objavili pred svetovnim gospodarskim forumom, ki se te dni začenja v švicarskem Davosu in na katerem se bodo zbrali nekateri najbogatejši in najvplivnejši ljudje na svetu. Če seštejemo vse bogastvo 26 najbogatejših posameznikov v lanskem letu, dobimo vrtoglavih 1,4 bilijona dolarjev (1,22 bilijona evrov). Prav toliko pa je vrednost premoženja 3,8 milijard najrevnejših ljudi skupaj.

Največ "mega" bogatašev je Američanov. Med njimi so denimo lastnik Amazona Jeff Bezos, ustanovitelj Microsofta Bill Gates, direktor holdinga Berkshire Hathaway Warren Buffet in ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg. Ti štirje naj bi bili skupaj "težki" kar 357 milijard dolarjev.

Britanska organizacija Oxfam predlaga, da države bolj pošteno obdavčijo bogastvo, povišajo davke za velike korporacije, podjetjem in super-bogatim pa preprečijo izogibanje plačilu davkov. Poleg tega se zavzemajo za uveljavitev brezplačnega zdravstva, šolstva in drugih javnih servisov po vsem svetu ter za večje vlaganje v javno dobro – vključno z vodo in elektriko. Da bi razbremenili ženske, pa predlagajo več vrtcev.