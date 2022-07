27 milijonov evrov subvencij za zaposlovanje mladih brezposelnih

Kot je objavilo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je namen spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih brezposelnih za nedoločen čas, pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

Cilj je omogočiti zaposlitev za nedoločen čas okvirno 4000 mladim brezposelnim iz ciljne skupine. V program se bodo lahko vključile osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri zavodu in so stare do vključno 25 let.

Subvencija bo znašala od 300 do 490 evrov na mesec, izplačevala pa se bo največ 18 mesecev ob pogoju, da je delodajalcu nastal strošek plače, da zagotavlja mentorja ter usposabljanje ali izobraževanje v trajanju vsaj 30 šolskih ur tako osebi kot tudi mentorju. Zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc, je navedel zavod.

Subvencija lahko za celotno obdobje 18 mesecev znaša od največ 5400 do največ 8820 evrov.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in za polni tedenski delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur) lahko zaposlijo invalide, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas.

Delodajalci lahko ponudbo oddajo prek zavodovega Portala za delodajalce, in sicer od 16. avgusta naprej.

Kot pravi ministrstvo, želijo vključenim omogočiti hitrejši prehod v trajno zaposlitev, pridobitev delovnih izkušenj in dodatnih kompetenc, kar bi pomembno prispevalo k povečanju njihove socialne varnosti ter krepitvi odpornosti mladih zaposlenih na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz.

Program se bo izvajal v okviru načrta za okrevanje in odpornost, in sicer do konca leta 2024. Zanj je iz mehanizma za okrevanje in odpornost namenjenih 27,36 milijona evrov.