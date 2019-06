2TDK izbral izvajalce za osemmilijonsko gradnjo mostov in galerije Glinščica

Družba 2TDK je javno naročilo za izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira med Divačo in Koprom oddala podjetjem Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel. Kot so sporočili iz projektnega podjetja, so podjetja oddala ponudbo v vrednosti 7,96 milijona evrov.

Izbrani izvajalci bodo morali v štirih mesecih od uvedbe v delo za projektiranje, ki bo takoj po uveljavitvi pogodbe, izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo, objekte pa bo moral narediti 21 mesecev od uvedbe v delo za gradnjo, ki bo stekla po izgradnji dostopnih cest iz smeri Kozine in dostopne ceste iz smeri Beke. Vlada začenja referendumsko kampanjo o drugem tiru - 11 FOTO: Aljoša Kravanja Pred dnevi je sicer 2TDK je s podjetji ELEA iC, SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana in IRGO Consulting podpisalo tudi 17,5 milijona evrov vredno pogodbo o izdelavi projektov za izvedbo v okolju BIM (modeliranje v tridimenzionalni arhitekturi) za izgradnjo drugega tira. Omenjeni bodo poleg za pripravo projektne dokumentacije zadolženi tudi za projektantski nadzor v času gradnje. Del razpisov za glavna dela na drugem tiru bo medtem 2TDK predvidoma objavil septembra.