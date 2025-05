2TDK po opozorilih turških delavcev od gradbinca zahteva pojasnila in ukrepe

"Z veliko resnostjo jemljemo navedbe delavcev glede domnevnih neprimernih razmer v kampu Orehek in obravnave, ki so je deležni. Po prejemu informacij smo od izvajalca, podjetja Yapi Merkezi, zahtevali pojasnila in odpravo kršitev, če te obstajajo. Prav tako smo zahtevali ustrezne ukrepe," so navedli.

Kot so zapisali v 2TDK, dopis delavcev sprejemajo z zaskrbljenostjo. Od pogodbenih izvajalcev pričakujejo upoštevanje najvišjih standardov varnosti in zdravja pri delu, pa tudi spoštovanje dostojanstva vseh delavcev, ne glede na to, ali gre za neposredno zaposlene ali za delavce pogodbenih izvajalcev.

Poudarili so, da neposredne pristojnosti nad kadrovskim upravljanjem izvajalcev gradbenih del sicer nimajo. "Kljub temu pa pričakujemo, da ti zagotavljajo dostojne pogoje bivanja in dela skladno s slovensko delovnopravno zakonodajo, mednarodnimi standardi in pogodbenimi obveznostmi," so dodali.

Na ministrstvu za infrastrukturo so za STA pojasnili, da so za odgovore v tej zadevi pristojni v 2TDK. "Stališče ministrstva je sicer znano. Družba 2TDK je zavezana spoštovanju pogodbenih določil ter mora vse izvedene storitve plačevati konzorciju izvajalca gradbenih del in nominiranim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila," so zapisali.

Dosledno spoštovanje vseh predpisov in zakonskih določil od družbe 2TDK in njenih pogodbenih izvajalcev zahtevajo že od začetka, so poudarili. "To je ministrica (Alenka) Bratušek večkrat javno povedala, nazadnje ob aprilskem obisku turškega ministra za promet in infrastrukturo Abdulkadirja Uralogluja, ki je javno zagotovil, da se bodo turški izvajalci držali pogodbenih obveznosti," so dodali.