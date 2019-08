2TDK potrdil, da so prejeli zahtevek za revizijo pri projektu Glinščica

Iz podjetja 2TDK so sporočili, da so prejeli zahtevek za revizijo zoper odločitev o izidu javnega naročila za gradnjo mostu čez Glinščico.

Dodali so, da bodo zahtevek v predrevizijskem postopku preučili in odločitev sprejeli v osmih delovnih dneh.

'Zadevo mora razčistiti pravna stroka'

Uprava družbe 2TDK je razpis razveljavila 7. avgusta zaradi suma ponarejene reference izbranega ponudnika, ostali dve pa sta bili neustrezni. "Pokazalo se je, da tisti, ki je bil najcenejši, ni bil najboljši, ker je domnevno ponaredil referenco," je ob razveljavitvi razpisa dejal prvi mož 2TDK Dušan Zorko in dodal, da mora zadevo razčistiti pravna stroka.

Predstavnik konzorcija družb Markomark Nival, Nival invest in Ekorel Aleksander Schara je obtožbe o ponarejeni referenci odločbo zavrnil in napovedal pritožbo.

Postopek je danes komentirala tudi infrastrukturna ministricaAlenka Bratušek. Kot je spomnila, je že ob razveljavitvi razpisa ponudnike pozvala, naj ravnajo odgovorno in ne zavlačujejo postopkov.

Od Državne revizijske komisije pa pričakuje, "da bo stvari čim prej pregledala, uredila in sporočila svojo odločitev". Ministrica je še izpostavila, da pri projektu "še nismo v časovni stiski, sploh pa ne v takšni, da bi pristajali na kakršnekoli pritiske s strani gradbenikov".

Na razpis prispele tri ponudbe

Na prvi razpis 2TDK za izbor izvajalca objektov za prečkanje doline Glinščice pri gradnji drugega železniškega tira Koper-Divača so sicer prispele tri ponudbe. Najcenejši je bil konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel (nekaj manj kot osem milijonov evrov), ponudbi so oddali še Kolektor CGP skupaj z družbama Riko in Pomgrad (13,5 milijona evrov) ter podjetje Godina (14,3 milijona evrov).