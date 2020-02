2TDK s Kolektorjem CPG sklenil aneks v višini več kot pol milijona evrov

Da bi rešili zagato, so v 2TDK skupaj z občino Hrpelje - Kozina našli skupno rešitev: začasno obvozno cesto mimo vasi Beka. To rešitev naj bi podprle tudi pridobljene študije oz. strokovna gradiva, hkrati pa je bila usklajena z vsemi deležniki, "ki sledijo cilju, da lahko realizirajo projekt drugi tir".

"Cesta, ki poteka skozi Ocizlo, je namreč ozka, nima pločnikov, uporabljajo jo šoloobvezni otroci, ki živijo v novem naselju. Domačin je ob ozki cesti odprl tudi hostel in se začel ukvarjati s turizmom, ki mu transport težkih tovornjakov ne bi koristil," so poudarili.

V zadnjih letih je bilo ob lokalni cesti v Ocizli, kjer bi moral potekati transport za pripravljalna dela v dolini Glinščice, zgrajenih več objektov, lokalna cesta pa za odvoz izkopanega materiala z gradbišča in dovoz potrebnega materiala na gradbišče, kot predvideva gradbeno dovoljenje iz leta 2016, ni primerna, so zatrdili v 2TDK.

Uprava družbe 2TDK je na podlagi internih postopkov za izvedbo teh del pridobila tudi vsa potrebna soglasja nadzornih organov projekta, to je nadzornega sveta in ministrstva za infrastrukturo, so še pojasnili v podjetju.

Z Občino Hrpelje - Kozina so že v začetku januarja podpisali sofinancerski sporazum, po katerem bo 2TDK začasno cesto sofinanciral v sklopu gradnje dostopnih cest. Investicija znaša 551.000 evrov. Po sklenjenem aneksu je tako pogodba s Kolektorjem CPG težka 12,4 milijona evrov (brez DDV).

Gradnja začasne ceste se je začela v torek.

Medtem pa so pripravljalci oddaje Tarčana TV Slovenija, ki so razkrili nov aneks, danes na družbenem omrežju Twitter zapisali, da je bil ta sklenjen, četudi je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek v preteklosti zagotavljala, "da je odločno ukrepala in aneks dala z mize".

Bratuškova je ob nastopu mandata, kot je pojasnjevala, na mizo dobila aneks za 2,5 milijona evrov, in to še preden je Kolektor CPG s sarajevskim Euroasfaltom začel graditi dostopne ceste oz. izvajati pripravljalna dela za drugi tir. "Takrat sem odločno ukrepala in povedala, da je takšna praksa nedopustna, in tako bom delovala vse do konca projekta drugi tir oz. dokler bom ministrica," je izpostavljala lani.