2TDK za projekt Glinščica preverja referenco izbranega ponudnika

Na razpis so prispele tri ponudbe. Poleg omenjenega konzorcija družb, ki je dela ocenil na nekaj manj kot osem milijonov evrov, sta jo oddali še Kolektor CGP skupaj z družbama Riko in Pomgrad (13,5 milijona evrov) ter podjetje Godina (14,3 milijona evrov). Potem ko je družba 2TDK 20. junija sporočila, da so za izvajalca izbrali najugodnejšega ponudnika, je nato svojo odločitev razveljavila.

Družba 2TDK se je v začetku meseca odločila razveljaviti odločitev o izboru izvajalca objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira Divača-Koper. Za izvajalca je izbrala konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel, zdaj pa je vse prispele ponudbe na razpis znova pregledala in ocenila.

Po poročanju spletnega portala Siol je 2TDK s tem naredil unikatno potezo na področju javnega naročanja pri cestnih in železniških projektih, saj navadno o morebitnih nepravilnostih odloča državna revizijska komisija po pritožbi neizbranega ponudnika. Dodaja, da gre pri preverjanju reference za enega od poslov sprva izbrane skupine ponudnikov z Mestno občino Ljubljana. V 2TDK naj bi se za naknadno preverjanje reference odločili po tem, ko so od konzorcija, ki ga vodi Kolektor CPG, prejeli poziv za odpravo nezakonitosti.

V luči bojazni, da se v projektu drugi tir ne bi ponovil projekt Teš 6, katerega cena je krepko presegla načrtovano, je projekt gradnje drugega tira pod velikim drobnogledom. Projekt Glinščica pa je "generalka" pred naslednjimi, večjimi razpisi v tem projektu. Predvidoma septembra naj bi 2TDK objavil predkvalifikacijska razpisa za gradbena dela od Divače do konca predora T2 v bližini Kastelca in dela od konca predora T2 do Luke Koper, ki sta vredna od 500 do 600 milijonov evrov, dodaja portal.