Je 2TDK prilagodil razpise za drugi tir domačim gradbincem?

Počasi se zaključuje razpis za gradnjo odsekov drugega tira. Razpis pa znova spremljajo očitki, da so zahtevane reference prestroge, prilagojene nekaterim slovenskim gradbincem ter da so bonitetne zahteve previsoke. Bo karavanški predor, pri katerem turškega Cengiza precej dražji domači gradbinci s pritožbami le niso uspeli izločiti iz igre, edini, ki ga kot danes kaže davkoplačevalci ne bomo preplačali?

20. decembra se bo iztekel rok za prijavo na dva razpisa družbe 2TDK za odseka Divača-Črni Kal in Črni Kal-Koper na trasi drugega tira. Na prvem odseku sta predvidena dva predora, na drugem pa kar šest in še dva viadukt. Kot pričakujejo bodo prijave oddala podjetja večinoma v skupnih partnerstvih, kar se naročniku tudi najboljša možnost. V 2TDK bodo najprej odločali o sposobnosti ponudnikov, v drugi fazi pa bo odločala cena. Zanimanje tujcev veliko, med prijavljenimi naj bi se znašel tudi Cengiz

Finančne pogoje po naših informacijah v Sloveniji dosegajo le CGP, Pomgrad in Kolektor, pa še ti bi za uspešno prijavo, ki bi zadostila vsem zahtevanim referencam, potrebovali tuje partnerje.

Le še do jutri pa lahko zainteresirani preko spleta oddajo vprašanja naročniku, iz njih pa je razbrati, da je med njimi veliko tujcev. 2TDK je sicer že oktobra sporočil, da je zanimanje tujih gradbincev veliko, saj so od aprila opravili 11 predstavitev projekta za tuje interesente, ki so za to zaprosili. Med njimi sta bile tri kitajske družbe, južnokorejska, španska, francoska, grška, avstrijska, srbska in dve turški, a med njima ni bilo Cengiza, ki pa je sicer nedavno naznanil, da se bo na razpis vendarle prijavil.

Na prvem odseku sta predvidena dva predora, na drugem pa kar šest in še dva viadukt. FOTO: Miro Majcen

Po naših informacijah pa v Cengizu predstavitve projekta v takšni obliki kot zgoraj omenjenih 11 interesentov niso potrebovali, ker so se, tudi zaradi Karavank, že dlje časa ozirali proti slovenskemu trgu, imajo pa tudi močno bosansko predstavništvo, ki pozna Slovenijo in projekt drugi tir spremlja že dlje časa. Strogi pogoji za prijavo: 150 milijonov letnega prometa zadnja tri leta

Na flišnem delu, odseku Divača-Črni Kal, bodo gradili predora v dolžini 6,7 kilometra in šest kilometrov, zato od ponudnikov zahtevajo stroge reference. Ključni pogoj je, da je imel ponudnik v letih 2016-2018 kar 150 milijonov evrov čistih prihodkov letno, kar pomeni, da so morali v treh letih zgraditi za štiri in pol karavanških predorov investicij. Zahtevani sta tudi tehnični referenci, da so po novi avstrijski predorski metodi zgradili vsaj 10 kilometrov cestnih in železniških predorov, od česar je morala imeti ena cev vsaj tri kilometre, ostale pa vsaj po en kilometer. Na kraškem odseku, kjer bo zgrajenih šest predorov in dva viadukta, so zahtevane reference malenkost nižje: letni prihodek v obdobju 2016-2018 mora biti vsaj 100 milijonov evrov, izgradnja vsaj šest kilometrov cestnih ali železniških predorov, z eno cevjo vsaj dva kilometra in ostalimi po en kilometer. Poleg tega mora imeti zgrajenih še vsaj 150 metrov viaduktov, mostov ali nadvozov.

Nekateri 2TDK očitajo, da so prestavili previsoke zahteve glede bonitetne ocene. 2TDK se brani: "Gre za obsežen in dolgotrajen projekt." FOTO: Miro Majcen

Za oba odseka je pogoj še izgradnja vsaj dveh kilometrov spodnjega ustroja železnice. 'Več kot očitno so reference na objektih prilagojene Kolektorju, Pomgradu, ipd.'

Prav reference so med drugim zmotile zainteresirane, ki so oddali vprašanja na spletu. "Reference za tunele so normalne, a za viadukt poddimenzionirane. Za več kot 600 metrski viadukt s stebri nad 40 metrov je ustrezna referenca nadvoz nad avtocesto v dolžini 150 metrov in stebri višine manj kot 10 metrov? Več kot očitno so reference na objektih prilagojene Kolektorju, Pomgradu ipd.," je v vprašanju navedel nekdo in se vprašal, zakaj je v razpis vključen spodnji ustroj železnic, s čimer je favorizirano Železniško gradbeno podjetje. "Poddimenzionirani" naj bi bili tudi kadri, saj se za šest predorov zahtevata le dve vodji del, za dva zahtevna viadukta pa le en. 2TDK odgovarja:"Pogoji za sodelovanje sorazmerni predmetu javnega naročila in skladni z zakonom."

Tudi pri razpisu za most čez Glinščico se je moral 2TDK otepati očitkov, da je pogoje prilagodil Kolektorju. FOTO: POP TV

"Iz kadrovskega nabora se vidi, da so se Kolektor, Pomgrad, CGP, že prej pripravljali na ta spektakel in v sodelovanju s tujim partnerjem lobirali pri 2TDK. Zahtevate kadre iz avtocestnega programa, ki jih je se nekaj ostalo samo se v teh podjetjih," pa je ostro nastopil nekdo drug. Dodal je, da gre znova za primer korupcije, ki je zrel za preiskavo. Odgovor 2TDK je bil enak kot v zgornjem primeru. Zahteve za bonitetno oceno naj bi bile previsoke

Ocena SB5 pomeni, da je verjetnost neplačila nižja od povprečja, pri oceni SB6 pa je zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje obveznosti sicer še nadpovprečna, a je zaradi eksponentnega naraščanja verjetnosti neplačila po bonitetnih razredih približno 60 odstotkom vseh slovenskih družb pripisana višja bonitetna ocena. Takšna družba je ob razmerah še vedno sposobna poravnavati svoje obveznosti, a je močno občutljiva na razmere v poslovnem okolju. —2TDK

Pojavljajo se tudi mnoga vprašanja v zvezi z bonitetno oceno. Prijavljeno podjetje mora imeti namreč po Ajpesu vsaj bonitetno oceno SB5, ki je sorazmerna s Fitchevo in Standard&Poor’s oceno BBB oz. Moodyjevo Baa. Oceno BBB pa naj bi bilo v tujini veliko doseči pridobiti kot pri nas Ajpesovo SB5. "Vaša zahteva po bonitetni oceni SB-5 oziroma boljši ima jasen namen, da preferira določene ponudnike. Že iz vpogleda v primerjalno tabelo bonitetnih ocen je jasno, da različne metodologije niso primerljive med seboj in to predvsem zaradi velikosti posameznih razredov," se glasi očitek pod razpisom. "Pogoj, ki se nanaša na bonitetno oceno ne pomeni kršitve zakona," med drugim odgovarja 2TDK. Pri naročniku so sicer vendarle malce popustili pritiskov, nekateri so namreč že 'grozili' z revizijo, tako da po novem mora bonitetno oceno SB5 oziroma BBB v primeru skupne prijave (t.i. joint venture) dosegati le eden izmed partnerjev. 2TDK: Glede na verjetno ohlajanja gospodarstva, upravičeno zahtevamo višjo bonitetno oceno Pri 2TDK na očitke glede bonitetnih zahtev odgovarjajo: "Pri glavnih gradbenih delih na projektu Drugi tir gre za največji infrastrukturni projekt v Sloveniji, ki bo obsegal kar 38 kilometrov predorskih cevi in bo v tem delu trajal skoraj štiri leta, zato bo moral biti izvajalec na začetku sposoben vložiti velika sredstva za zagon projekta, ne sme pa obstajati tveganje, da izvajalec ne bi bil sposoben izpeljati projekta, tudi, če bo v vmesnem času prišlo do krize – in te pogoje zagotavlja bonitetna ocena SB5."

