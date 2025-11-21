30 let zeliščarske zgodbe: na Kalobjah tradicijo nadaljuje nova generacija

Na čudovitih Kalobjah, daleč od mestnega vrveža, raste zgodba, ki združuje družinsko tradicijo, ljubezen do narave in znanstveni pristop. Jasna Kalan nadaljuje delo svojih staršev, prvih registriranih zeliščarjev v Sloveniji, in s tem ohranja 30-letno zgodbo, ki združuje izkušnje, znanje in predanost. Njena pot je rezultat osebne odločitve, strokovnega znanja in želje po tem, da bi delo in ljubezen njenih staršev do zelišč živelo naprej.

Družinska tradicija in osebna odločitev

Jasna se spominja, kako jo je življenje na kmetiji oblikovalo že kot otrok. "Življenje na kmetiji te absolutno zaznamuje in to v najlepšem smislu. Nauči te, da je vsak posameznik pomemben, da brez sodelovanja in dobre ekipe ne gre, in da se uspeh vedno gradi skupaj," pojasnjuje. Starša sta jo vedno vključila v vse vidike dela, kar ji je že kot deklici omogočilo širok vpogled v življenje na kmetiji. Spoznala je vrednost sodelovanja, discipline in predanosti ter pridobila praktične veščine, ki ji danes omogočajo, da vodi kmetijo z enako ljubeznijo in odgovornostjo kot njeni starši. Odločilni trenutek je prišel ob izgubi mame, ko je bila kmetija na prelomnici. "Začutila sem to v trenutku, ko je umrla mama in je oče izgubil voljo, da bi nadaljeval njuno skupno delo. Ker sem že več let razmišljala o tem, da bi prevzela kmetijo, je bil ta trenutek kot iskra, ki je zanetila mojo odločnost in željo, da zgodbo nadaljujem in jo peljem naprej z lastnim ustvarjanjem," opisuje Jasna. Ob tem jo je najbolj prepričala misel, da bi znanje in delo njenih staršev šlo v pozabo. "Tolko sta ustvarila, toliko znanja sta si nabrala z leti in s tem pomagala številnim ljudem, ki so jim njuni izdelki lajšali tegobe. Zdelo se mi je, da tega preprosto ne smem pustiti izginiti," dodaja.

Zeliščna kmetija Kalan FOTO: POP TV icon-expand

Združevanje tradicije in farmacije

Jasna je že zgodaj začutila, da ji znanje farmacije lahko pomaga razumeti in nadgraditi družinsko tradicijo. "Kot sem že omenila, sta se starša zeliščarstva lotila zelo profesionalno. Nikoli jima ni bilo pomembno le to, da so zelišča samo lepo posušena ali prijetnega okusa, želela sta iz njih pridobiti čim več učinkovin, ki bi na naše telo pozitivno delovale," pojasnjuje. Odločitev za študij farmacije ji je omogočila poglobljeno razumevanje delovanja zelišč, njihovih učinkovin in vpliva na telo. To znanje danes združuje z intuitivnim znanjem staršev in ustvarja sodobno podjetniško zgodbo, ki spoštuje naravo, a temelji na znanosti. Na kmetiji Jasna uporablja farmacevtski pristop v praksi. Vsako zelišče je pobrano ročno in v pravem trenutku, ko je njegova učinkovina na vrhuncu. "Pri pridelavi zelišč ima ročno delo izjemno pomembno vlogo. Če zelišča niso ročno pobrana, med samim postopkom izgubijo veliko učinkovin. Ročno pobiranje nam omogoča tudi, da zelišča sproti spodbujamo vsako rastlino ob njenem pravem času," razlaga. Tako vsaka rastlina prispeva k čajem, ki so polni naravne moči in harmonije.

Čajne mešanice kot prvi korak

Za širši trg se je Jasna odločila prav za čajne mešanice. "Za čajne mešanice sem se odločila, ker jih ljudje res radi pijejo, imajo nekaj domačega, pomirjujočega in hkrati zdravilnega. Veliko ljudi verjame, da je mešanica vedno bolj učinkovita kot posamezno zelišče. Sama se s tem ne strinjam povsem, včasih deluje posamezno zelišče bolje, spet drugič pa prav premišljena kombinacija ustvari močnejši učinek," pojasnjuje. Čaji so skrbno izbrani tako, da zelišča delujejo v sinergiji in ustvarijo učinek, ki presega moč posameznega zelišča. Dve glavni mešanici sta Zeliščni objem in Objem ženskosti. Zeliščni objem vsebuje poprovo meto, origano, meliso, šetraj, izop in plahtico, njeno ustvarjanje pa je bilo vodeno z željo po čaju, ki spominja na cvetoče travnike in krepi dihalni sistem. Objem ženskosti je namenjen ženskam, saj z meliso, plahtico, rman, ajdo in citronko podpira telo med menstruacijo in menopavzo. "V njem se prepletajo zelišča, ki pomagajo uravnovesiti telo, ublažiti neprijetnosti v času menstruacije in menopavze," pojasnjuje Jasna.

Ekološka pridelava in svežina

Vsako zelišče na kmetiji Kalan je vzgojeno ekološko, brez pesticidov ali kemikalij. "Naši čaji so posebni že zato, ker so vsa zelišča pridelana na naši ekološki kmetiji, z veliko spoštovanja do narave. Po sušenju jih tudi ročno osmukamo, da ohranimo večje delce rastline in s tem tudi več učinkovin skozi shranjevanje zelišč," poudarja Jasna. Tako je zagotovljena visoka kakovost, svežina in polnost okusa. Priprava mešanic poteka vsakih 14 dni, kar omogoča optimalno svežino. Zelišča se v filter vrečkah hranijo v večjih delcih, uporabnik pa jih tik pred pripravo še zdrobi za močnejši okus in učinek. Vsaka skodelica čaja tako združuje tradicijo, znanost in naravno harmonijo.

Podjetniški izzivi in prihodnost

Vstop v podjetniški svet je za Jasno pomenil številne izzive, a jih je vedno sprejemala kot priložnosti za rast. "Sam vstop v podjetniški svet ni bil težek, saj me je ljubezen do zelišč ves čas vodila naprej. Se pa srečujem z veliko izzivi, a če jih sprejmeš kot priložnosti za rast in ne kot ovire, postanejo nekaj lepega," pojasnjuje. Največji izziv je usklajevanje pridelave, razvoja izdelkov in prodaje, še posebej v intenzivnih poletnih mesecih. Sodelovanje v projektu Štartaj Slovenija je Jasni omogočilo predstavitev kakovostnih slovenskih zelišč širšemu občinstvu. "Najlepše pri tem pa je, da lahko ljudem pokažemo, kaj pomeni domač in kakovosten čaj," pravi. Glede prihodnosti zeliščarstva je optimistična: vedno več ljudi išče naravne načine za podporo zdravju, zeliščarstvo pa zahteva veliko znanja, predanosti in spoštovanja do narave.

