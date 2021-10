30 milijard za industrijo: Potrebujemo državo, ki proizvaja več

Francoski predsednik Emmanuel Macron je napovedal celovit zagonski program za francosko industrijo. Predsednik je v govoru podjetnikom in članom svoje vlade obljubil, da bo država v gospodarstvo v naslednjih petih letih vložila 30 milijard evrov. Napoved prihaja šest mesecev pred predsedniškimi volitvami, Macron pa je še dejal, da bodo sredstva namenjena tako malim podjetjem kot velikim industrijskim obratom .

Cilj programa 'Francija 2030' je spodbuditi industrijsko proizvodnjo in inovacije. "Potrebujemo državo, ki proizvaja več," je dejal Macron. Nenazadnje je pandemija pokazala, kako pomembne so inovacije in industrijska proizvodnja v državi, je dejal in izpostavil težavo pomanjkanja mask na začetku pandemije.

100 milijardam evrov naj bi tako še dodali paket 30 milijard, ki ga je Francija lani uvedla za spopadanje s krizo korona, večina pa bo namenjena spodbujanju podnebju prijaznejše energetske politike.

Macron je navedel tudi nekaj posebnih projektov, ki jih bodo financirali iz naložbenega programa. V jedru gre za dekarbonizacijo francoskega gospodarstva in večjo neodvisnost od svetovnega gospodarstva. Država bi morala do leta 2030 postati vodilna na področju zelenega vodika in zgraditi nove, manjše in varnejše jedrske reaktorje. Avtomobilska industrija bi morala v istem letu proizvesti dva milijona električnih in hibridnih vozil, izdelali pa naj bi tudi prvo generacijo okolju prijaznih letal.