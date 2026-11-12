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Gospodarstvo

330 milijonov manj za socialne transferje? 'Socialna država jim je napoti'

Ljubljana, 12. 11. 2026 13.42 pred 29 minutami 5 min branja 36

Avtor:
N.Š.
Revščina

Otroški dodatki, štipendije, denarna socialna pomoč, osebna asistenca in starševska nadomestila. Za vse te pravice predlog proračuna za leto 2027 predvideva manj denarja, skupaj pa naj bi se sredstva za socialne transferje zmanjšala za približno 330 milijonov evrov, opozarjajo kritiki. Humanitarne in nevladne organizacije zato poslance pozivajo, naj proračun popravijo ali zavrnejo. Opozarjajo, da bi posledice lahko občutilo skoraj 200.000 otrok, mladih, invalidov in drugih socialno ogroženih prebivalcev.

V državnem proračunu za prihodnje leto naj bi bilo za transferje posameznikom in gospodinjstvom približno 330 milijonov evrov oziroma 14,9 odstotka manj sredstev kot letos. To je ena največjih sprememb v predlogu proračuna za leto 2027, ki ga bodo v prihodnjih dneh obravnavali poslanci.

Toda vlada ob tem ni predstavila ukrepov, s katerimi namerava doseči predvidene prihranke, opozarjajo kritiki. A proračunski dokumenti hkrati predvidevajo, da se bodo socialni transferji skladno z zakonodajo uskladili z inflacijo, ki naj bi letos znašala 3,7 odstotka.

Če se višina pravic ne bo znižala, bi bilo treba po oceni Fiskalnega sveta pri petih največjih transferjih število upravičencev zmanjšati za petino do tretjino. 

Načrtovana znižanja so zato danes ostro kritizirali predstavniki humanitarnih in nevladnih organizacij. Poslance pozivajo, naj predlagane spremembe zavrnejo oziroma z amandmaji zagotovijo dovolj sredstev za izplačevanje socialnih pravic v skladu z veljavno zakonodajo.

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Manj za otroke, štipendiste in najrevnejše

Po navedbah humanitarnih in nevladnih organizacij predlog sprememb proračuna za leto 2027 predvideva 51 milijonov evrov oziroma 18,9 odstotka manj sredstev za otroške dodatke, 20 milijonov evrov oziroma 14,2 odstotka manj za štipendije, 78 milijonov evrov oziroma 22,3 odstotka manj za denarno socialno pomoč, 55 milijonov evrov oziroma 17,8 odstotka manj za osebno asistenco ter 83 milijonov evrov oziroma 15,2 odstotka manj za starševska nadomestila. Skupaj gre pri teh petih postavkah za 287 milijonov evrov predvidenega zmanjšanja.

Navedene postavke skupaj pomenijo 287 milijonov evrov predvidenega zmanjšanja. Skupno znižanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom pa znaša približno 330 milijonov evrov.

Pomembno je, da predvideno zmanjšanje proračunskih sredstev samo po sebi še ne pomeni, da bodo posamezni upravičenci prihodnje leto prejeli za enak odstotek nižje dodatke ali nadomestila. Prav način, kako namerava vlada doseči načrtovane prihranke, ostaja nepojasnjen.

Rdeči križ: Nekateri že danes ne morejo pokriti osnovnih potreb

Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin opozarja predvsem na položaj najranljivejših: revnih zaposlenih, mater samohranilk, enostarševskih družin, invalidov, otrok iz revnih družin in starejših. "Fiskalni svet v oceni proračuna iz oktobra 2026 ugotavlja, da se proračun transferjev posameznikom in gospodinjstvom znižuje za skoraj 15 odstotkov. Kaj ti rezi pomenijo za ljudi?" se sprašuje.

Kot pojasnjuje, denarno socialno pomoč prejema približno 66.000 ljudi, ki nimajo zadostnih dohodkov za preživetje. "Samska oseba brez dohodkov danes prejme 507 evrov na mesec, kar je že zdaj precej pod pragom tveganja revščine. Ob enakomernem rezu bi dobila le še 394 evrov, kar ne zadostuje niti za pokritje hrane, položnic in drugih nujnih potreb, ob strožjih pogojih pa bi pomoč izgubilo okoli 14.700 ljudi."

Generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije Breda Krašna opozarja, da se proračunski prihranki ne bi smeli odražati na življenju otrok.
Generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije Breda Krašna opozarja, da se proračunski prihranki ne bi smeli odražati na življenju otrok.
FOTO: Shutterstock

'Ni prav, da morajo stisko ranljivih reševati humanitarne organizacije'

Generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije Breda Krašna opozarja, da se proračunski prihranki ne bi smeli odražati na življenju otrok. "Ni prav, da se preusmerjanje sredstev odraža na življenju najranljivejših skupin, med katerimi so tudi otroci. Ni prav, da morajo stisko ranljivih skupin reševati humanitarne organizacije z donacijami."

Po njenem mnenju bi moral otroški dodatek postati univerzalna pravica, namenjena vsem otrokom za zadovoljevanje njihovih razvojnih potreb. "Prav tako to velja za štipendije. Oba transferja bi morala biti del družinske politike in ne socialne politike. Otroci si zaslužijo pozornost."

'Socialni transferji niso nagrada, so varovalna mreža'

Jean Nikolič iz društva Kralji ulice opozarja, da znižanje socialnih prejemkov samo po sebi ne pomeni, da bodo ljudje lažje našli zaposlitev. "Socialni transferji niso nagrada, so varovalna mreža. Namenjeni so ljudem, ki nimajo dovolj sredstev za dostojno preživetje." Kot pravi, se s tem, ko ljudem zmanjšamo prejemke, njihove težave ne odpravijo. "Treba je razumeti, da ljudje zaradi nižjih prejemkov ne postanejo avtomatično bolj zaposljivi. To ne pomeni "zdaj bo pa šel delat", ampak dodatno destabilizacijo življenja."

Če želi država povečati zaposlenost, bi morala po njegovem mnenju odpravljati ovire, kot so nedostopna stanovanja, pomanjkanje otroškega varstva, težave z dostopom do zdravstva in javnega prevoza ter pomanjkanje podpore pri vključevanju na trg dela. "Poleg tega ima vsako znižanje socialnega transferja tudi svojo ceno, ki je v državnem proračunu ne vidimo takoj."

Delavska svetovalnica: 'Ne bomo dovolili rušenja socialne države'

Še ostrejša je bila Laura Orel iz Delavske svetovalnice, ki v proračunskem predlogu in drugih ukrepih vlade vidi širši poseg v socialno državo. "Iz potez te vlade, ki neusmiljeno reže v zdravstveno blagajno, pokojninsko blagajno in zdaj v socialne transferje, ter iz vsebine interventnega zakona je jasno, da dejansko načrtujejo spremembo družbenega sistema."

Orelova meni, da je ogrožen temelj solidarnosti, na katerem je zgrajena socialna država. "Socialna varnost vseh je temeljna varnost. Socialna varnost vseh je z Ustavo RS zaščitena vrednota te države."

Svoje nasprotovanje je sklenila z besedami: "Odločno nasprotujemo vsem rezom v socialne pravice, ne bomo dovolili rušenja socialne države!"

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 Forbici: 'Jemanje tistim, ki prejemajo najmanj'

Direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) Goran Forbici opozarja na razkorak med predvidenim zmanjševanjem socialnih transferjev in načrtovanimi davčnimi razbremenitvami. "Socialna država je država, ki je solidarna, ki ne pusti nikogar na cedilu, ki poskrbi za vse, kadar in ko potrebujejo."

Ob tem je kritičen do vladnih prednostnih nalog. "Zato je naravnost škandalozno, da finančni minister napoveduje jemanje tistim, ki prejemajo najmanj, hkrati pa poskuša narediti čisto vse za to, da bi tisti, ki imajo največ, dobili še več."

Organizacije ob tem opozarjajo tudi na predlog interventnega zakona, ki med drugim predvideva davčne razbremenitve. 

Nika Kovač: 'Vlada je pred volitvami obljubljala, da bo poskrbela za ljudi'

Kritična je bila tudi Nika Kovač iz Inštituta 8. marec, ki je vladi očitala razkorak med predvolilnimi obljubami in predlaganim proračunom. "Vlada je pred volitvami obljubljala, da bo poskrbela za ljudi. Obljubljali so, da bodo ljudje živeli boljše. Trenutno smo pred dejstvom, da želijo zmanjšati otroški dodatek, štipendijo, porodniško."

Po njenem mnenju proračun kaže, da vlada daje prednost obrambnim izdatkom pred socialnimi pravicami. 

Poslance je pozvala, naj predlog zavrnejo ali spremenijo.

Organizacije zahtevajo popravke proračuna

Predstavniki humanitarnih in nevladnih organizacij pozivajo poslance, naj v proračunu za leto 2027 zagotovijo najmanj toliko sredstev za socialne in družinske pravice, kolikor jih je potrebno za izplačila v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z uskladitvijo z inflacijo.

Opozarjajo, da je treba pred glasovanjem jasno pojasniti, kako bi se predvideno zmanjšanje sredstev odrazilo na upravičencih in njihovih prejemkih.

Inštitut 8. marec je ob tem sprožil tudi peticijo, s katero poslance poziva, naj popravijo ali zavrnejo predlagane spremembe proračuna.

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KOMENTARJI36

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Kviz
12. 11. 2026 14.22
Humanitarne (večina) in nevladne organizacije skrbijo samo za sebe in zato jih boli zmanjšanje proračuna za njihovo področje. Pa ne samo pri njih še na drugih področjih je še možno za varčevanje. Ne vem zakaj se proračun vsako leto zviša čez mejo inflacije, lahko bi ga prerazpodelili različno po porabi, recimo vojska in policija ne kupujeta vsako leto anako število oklepnikov, zato bi razliko prerazpodelili na drugo ministrstvo. Je pa ta članek res populistični bolj kot če bi se oglasila Nika.
Odgovori
+5
5 0
zulj001
12. 11. 2026 14.22
KDOR NE DELA NAJ NE JE ,razen bolnih in onemoglih.
Odgovori
+4
5 1
ActiveR
12. 11. 2026 14.19
Lenuhi lahko ostro kritizirajo Golobo vlado, ki je za plače v JS pognala 3 milijarde!
Odgovori
+8
8 0
LoToGo
12. 11. 2026 14.19
Pa saj smo na referendumu socialkarje omejili, torej je prav tako.
Odgovori
+6
6 0
yolli
12. 11. 2026 14.18
Če niso sposobni poskrbeti za najbolj ranljive sloje družbe....naj takoj odstopijo....za vojsko dodatna sredstva za ljudi pa rezanje 20%......ADIJO PAMET
Odgovori
-4
3 7
Alergičen na levake
12. 11. 2026 14.18
1. Najprej stroge kontrole, če prejemniki sploh živijo v Sloveniji ali na Kosovu. 2. Strogi pregled zdravstvenega stanja prejemnikov. 3. Vsem hitroplodečim odvzeti finančne stimulacije, da bi se še naprej plodili na račun davkoplačevalcev. ... in bo denarja še vedno dovolj za ljudi v trenutni stiski, bolnike, invalide in otroke, ki obiskujejo šolo.
Odgovori
+10
10 0
A1B3
12. 11. 2026 14.15
Manifest strašenja na 49 staneh. Zaenkrat vse po planu. Edino medije bi prosil, da takšne članke označijo z epp, ker to tudi so. Lp
Odgovori
+8
9 1
Materhorn
12. 11. 2026 14.14
Popolnoma podpiram!!! Že leta in leta gledam kako se ljudje na sociali vozijo z boljšimi avti kot jaz, imajo boljši telefon kot jaz, njihovi otroci imajo boljša kolesa, so bolje oblečeni, po robu vsega pa še kadijo, pijejo in so bolj debeli kot jaz!!! Kako je to možno če gre za ljudi katere levičarji smatrate za reveže???
Odgovori
+7
10 3
travc
12. 11. 2026 14.17
Ne znas varčevat.
Odgovori
-5
1 6
krpati
12. 11. 2026 14.14
Pa subvencinirano prehrano v DZ takoj ukinite. POSLANCE na minimalce TAKOJ. IN službena vozila poslancev spremeniti v javna vozila za socialne ljudi kateri si avto težko privoščijo. Bo šlo kravatarji?
Odgovori
+4
6 2
Mclaren
12. 11. 2026 14.13
Desne vlade dajejo samo bogatim. Fuj!
Odgovori
-2
6 8
Morgoth
12. 11. 2026 14.16
Kako pa dajejo bogatim?razsvetli nas
Odgovori
+4
6 2
Lepdan123
12. 11. 2026 14.19
Pejt delat
Odgovori
+1
2 1
glavni baja 3
12. 11. 2026 14.26
pejt spat @lep dan. a dže si @morgoth/💩💩💩
Odgovori
0 0
FreedomMan
12. 11. 2026 14.13
Desnica od bogatašev sigurno nebo vzela, kar zategnite pasove plebejci.
Odgovori
-6
2 8
Teleport
12. 11. 2026 14.13
Golob je vzel marsikatero Zoisovo štipendijo, ki jo ta vlada vrača se za nazaj.
Odgovori
+3
5 2
Slovenska pomlad
12. 11. 2026 14.13
Janšizem je zlo neslovenskega izvora.
Odgovori
-3
4 7
Morgoth
12. 11. 2026 14.18
Zakaj zlo in zakaj neslovenskega izvora? Prepričaj me
Odgovori
+2
2 0
ptuj.si
12. 11. 2026 14.12
tudi golobova vlada je rezala v sociali pa zdravstvu, pa ni bilo bombastičnih naslovov in člankov.
Odgovori
+4
7 3
Mclaren
12. 11. 2026 14.14
Niti približno tako kot tale.
Odgovori
-3
3 6
Tinček25
12. 11. 2026 14.10
300 milijonov manj za socialno državo, po drugi strani pa se pogovarjamo o 20 milijardnem projektu za jedrsko elektrarno. To je tako, kot da kmet nebi imel za sendvič, na streho hleva pa bi montiral sončno elektrarno. B O L A N O !
Odgovori
+4
6 2
Lepdan123
12. 11. 2026 14.09
Super, lahko bi še več porezali
Odgovori
+2
5 3
Castrum
12. 11. 2026 14.09
Zakaj pa Nika Kovač nič ne pove?..:;)
Odgovori
+2
6 4
Roadkill
12. 11. 2026 14.09
Za otroke gre pa to
Odgovori
+3
4 1
Mclaren
12. 11. 2026 14.14
Kje je primc???
Odgovori
-3
1 4
Morgoth
12. 11. 2026 14.19
Čaka te, da ti bo skočil iz hladilnika😉
Odgovori
+3
3 0
biggie33
12. 11. 2026 14.05
Super, podpiram!!
Odgovori
+7
10 3
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