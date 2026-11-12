330 milijonov manj za socialne transferje? 'Socialna država jim je napoti'

V državnem proračunu za prihodnje leto naj bi bilo za transferje posameznikom in gospodinjstvom približno 330 milijonov evrov oziroma 14,9 odstotka manj sredstev kot letos. To je ena največjih sprememb v predlogu proračuna za leto 2027, ki ga bodo v prihodnjih dneh obravnavali poslanci. Toda vlada ob tem ni predstavila ukrepov, s katerimi namerava doseči predvidene prihranke, opozarjajo kritiki. A proračunski dokumenti hkrati predvidevajo, da se bodo socialni transferji skladno z zakonodajo uskladili z inflacijo, ki naj bi letos znašala 3,7 odstotka. Če se višina pravic ne bo znižala, bi bilo treba po oceni Fiskalnega sveta pri petih največjih transferjih število upravičencev zmanjšati za petino do tretjino. Načrtovana znižanja so zato danes ostro kritizirali predstavniki humanitarnih in nevladnih organizacij. Poslance pozivajo, naj predlagane spremembe zavrnejo oziroma z amandmaji zagotovijo dovolj sredstev za izplačevanje socialnih pravic v skladu z veljavno zakonodajo.

Manj za otroke, štipendiste in najrevnejše

Po navedbah humanitarnih in nevladnih organizacij predlog sprememb proračuna za leto 2027 predvideva 51 milijonov evrov oziroma 18,9 odstotka manj sredstev za otroške dodatke, 20 milijonov evrov oziroma 14,2 odstotka manj za štipendije, 78 milijonov evrov oziroma 22,3 odstotka manj za denarno socialno pomoč, 55 milijonov evrov oziroma 17,8 odstotka manj za osebno asistenco ter 83 milijonov evrov oziroma 15,2 odstotka manj za starševska nadomestila. Skupaj gre pri teh petih postavkah za 287 milijonov evrov predvidenega zmanjšanja. Navedene postavke skupaj pomenijo 287 milijonov evrov predvidenega zmanjšanja. Skupno znižanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom pa znaša približno 330 milijonov evrov. Pomembno je, da predvideno zmanjšanje proračunskih sredstev samo po sebi še ne pomeni, da bodo posamezni upravičenci prihodnje leto prejeli za enak odstotek nižje dodatke ali nadomestila. Prav način, kako namerava vlada doseči načrtovane prihranke, ostaja nepojasnjen.

Rdeči križ: Nekateri že danes ne morejo pokriti osnovnih potreb

Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin opozarja predvsem na položaj najranljivejših: revnih zaposlenih, mater samohranilk, enostarševskih družin, invalidov, otrok iz revnih družin in starejših. "Fiskalni svet v oceni proračuna iz oktobra 2026 ugotavlja, da se proračun transferjev posameznikom in gospodinjstvom znižuje za skoraj 15 odstotkov. Kaj ti rezi pomenijo za ljudi?" se sprašuje. Kot pojasnjuje, denarno socialno pomoč prejema približno 66.000 ljudi, ki nimajo zadostnih dohodkov za preživetje. "Samska oseba brez dohodkov danes prejme 507 evrov na mesec, kar je že zdaj precej pod pragom tveganja revščine. Ob enakomernem rezu bi dobila le še 394 evrov, kar ne zadostuje niti za pokritje hrane, položnic in drugih nujnih potreb, ob strožjih pogojih pa bi pomoč izgubilo okoli 14.700 ljudi."

Generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije Breda Krašna opozarja, da se proračunski prihranki ne bi smeli odražati na življenju otrok. FOTO: Shutterstock

'Ni prav, da morajo stisko ranljivih reševati humanitarne organizacije'

Generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije Breda Krašna opozarja, da se proračunski prihranki ne bi smeli odražati na življenju otrok. "Ni prav, da se preusmerjanje sredstev odraža na življenju najranljivejših skupin, med katerimi so tudi otroci. Ni prav, da morajo stisko ranljivih skupin reševati humanitarne organizacije z donacijami." Po njenem mnenju bi moral otroški dodatek postati univerzalna pravica, namenjena vsem otrokom za zadovoljevanje njihovih razvojnih potreb. "Prav tako to velja za štipendije. Oba transferja bi morala biti del družinske politike in ne socialne politike. Otroci si zaslužijo pozornost."

'Socialni transferji niso nagrada, so varovalna mreža'

Jean Nikolič iz društva Kralji ulice opozarja, da znižanje socialnih prejemkov samo po sebi ne pomeni, da bodo ljudje lažje našli zaposlitev. "Socialni transferji niso nagrada, so varovalna mreža. Namenjeni so ljudem, ki nimajo dovolj sredstev za dostojno preživetje." Kot pravi, se s tem, ko ljudem zmanjšamo prejemke, njihove težave ne odpravijo. "Treba je razumeti, da ljudje zaradi nižjih prejemkov ne postanejo avtomatično bolj zaposljivi. To ne pomeni "zdaj bo pa šel delat", ampak dodatno destabilizacijo življenja." Če želi država povečati zaposlenost, bi morala po njegovem mnenju odpravljati ovire, kot so nedostopna stanovanja, pomanjkanje otroškega varstva, težave z dostopom do zdravstva in javnega prevoza ter pomanjkanje podpore pri vključevanju na trg dela. "Poleg tega ima vsako znižanje socialnega transferja tudi svojo ceno, ki je v državnem proračunu ne vidimo takoj."

Delavska svetovalnica: 'Ne bomo dovolili rušenja socialne države'

Še ostrejša je bila Laura Orel iz Delavske svetovalnice, ki v proračunskem predlogu in drugih ukrepih vlade vidi širši poseg v socialno državo. "Iz potez te vlade, ki neusmiljeno reže v zdravstveno blagajno, pokojninsko blagajno in zdaj v socialne transferje, ter iz vsebine interventnega zakona je jasno, da dejansko načrtujejo spremembo družbenega sistema." Orelova meni, da je ogrožen temelj solidarnosti, na katerem je zgrajena socialna država. "Socialna varnost vseh je temeljna varnost. Socialna varnost vseh je z Ustavo RS zaščitena vrednota te države." Svoje nasprotovanje je sklenila z besedami: "Odločno nasprotujemo vsem rezom v socialne pravice, ne bomo dovolili rušenja socialne države!"

Forbici: 'Jemanje tistim, ki prejemajo najmanj' Direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) Goran Forbici opozarja na razkorak med predvidenim zmanjševanjem socialnih transferjev in načrtovanimi davčnimi razbremenitvami. "Socialna država je država, ki je solidarna, ki ne pusti nikogar na cedilu, ki poskrbi za vse, kadar in ko potrebujejo." Ob tem je kritičen do vladnih prednostnih nalog. "Zato je naravnost škandalozno, da finančni minister napoveduje jemanje tistim, ki prejemajo najmanj, hkrati pa poskuša narediti čisto vse za to, da bi tisti, ki imajo največ, dobili še več." Organizacije ob tem opozarjajo tudi na predlog interventnega zakona, ki med drugim predvideva davčne razbremenitve.

Nika Kovač: 'Vlada je pred volitvami obljubljala, da bo poskrbela za ljudi'

Kritična je bila tudi Nika Kovač iz Inštituta 8. marec, ki je vladi očitala razkorak med predvolilnimi obljubami in predlaganim proračunom. "Vlada je pred volitvami obljubljala, da bo poskrbela za ljudi. Obljubljali so, da bodo ljudje živeli boljše. Trenutno smo pred dejstvom, da želijo zmanjšati otroški dodatek, štipendijo, porodniško." Po njenem mnenju proračun kaže, da vlada daje prednost obrambnim izdatkom pred socialnimi pravicami. Poslance je pozvala, naj predlog zavrnejo ali spremenijo.

Organizacije zahtevajo popravke proračuna