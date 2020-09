Slovenci unovčili več kot 820.000 bonov v vrednosti 113 milijonov evrov

S storitvijo, ki so jo prejeli pri koriščenju bonov, je bilo 57 odstotkov vprašanih zelo zadovoljnih. Povprečna ocena zadovoljstva s storitvijo pri uporabi bonov je na lestvici od ena do pet pri 4,4.

Podatek o deležu prebivalcev, ki so že uporabili turistični bon, sovpada s podatkom, ki ga je Furs objavil sredi septembra. Le sedem odstotkov sodelujočih v raziskavi je navedlo, da bona ne nameravajo uporabiti, so izpostavili na gospodarskem ministrstvu.

Kot je znano, je država na podlagi tretjega paketa protikoronskih ukrepov mladoletnim razdelila bone v vrednosti 50 evrov, odraslim pa v vrednosti 200 evrov. Koristiti jih je mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v hotelih, počitniških domovih, kampih, na turističnih kmetijah in v podobnih nastanitvenih obratih.

Začetek koriščenja bonov je bil 19. junij, po aktualni zakonodaji pa jih bo mogoče unovčiti do najpozneje 31. decembra.

Boni so sicer izdani v elektronski obliki, evidentirani so kot dobroimetje v informacijskem sistemu Fursa eDavki. Koristiti jih je mogoče v več delih in so prenosljivi med ožjimi družinskimi člani, porabo pa lahko vsak sam spremlja v mobilni aplikaciji eDavki.