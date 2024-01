40-kilometrske kolone okoli Pariza, traktorje že ogrevajo tudi Španci

Nezadovoljni francoski kmetje, ki protestirajo že več kot en teden, cestne blokade ohranjajo drugi dan zapored. Po podatkih Policije je v ponedeljek protestiralo okoli 1000 kmetov s 500 vozili. Oblasti so na teren napotile 15.000 policistov in žandarjev. Notranji minister Gerald Darmanin je varnostne sile pozval k zadržanosti, obenem pa opozoril kmete, naj ne posegajo v strateške točke.

Evropskemu protestnemu gibanju kmetov pa se bodo pridružili tudi osrednji trije sindikati kmetov v Španiji. Kot so njihovi predstavniki izpostavili v skupni izjavi za javnost, se kmetijstvo tudi v Španiji sooča s težkimi pogoji dela in dušečo birokracijo.

"V kmetijskem sektorju v Evropi in Španiji zaradi težkih razmer in zadušljive birokracije, ki je posledica evropskih predpisov, prihaja do vse večjega razočaranja in nelagodja," so navedli sindikati Asaja, UPA in COAG, datumov in drugih podrobnosti protestov pa še niso predstavili.

Medtem pa kmetje že protestirajo tudi v Nemčiji, Belgiji, na Poljskem, v Romuniji in na Nizozemskem. Jezijo jih nizki prihodki, naraščajoče cene električne energije in goriva, pa tudi prepovedi in okoljske politike, ki, kot trdijo, zmanjšujejo njihovo konkurenčnost.

Kmetijstvo bo tako pomembna tema pred letošnjimi volitvami v Evropski parlament.